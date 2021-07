Comment utiliser vos investissements pour gagner de l’argent

Tout le monde ne veut pas attendre la soixantaine pour prendre sa retraite.

Si vous souhaitez arrêter de travailler plus tôt, votre plan devrait être de remplacer votre salaire par un revenu de placement, selon Bill Kaderli, retraité de bonne heure.

Regardez cette vidéo pour voir les stratégies utilisées par Kaderli et deux autres couples pour prendre leur retraite avant d’avoir 40 ans.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.