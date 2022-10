Comment utiliser vos distributions minimales requises pour les impôts impayés

Par exemple, si vous devez retirer 75 000 $ d’un compte de retraite individuel d’ici la fin de l’année pour satisfaire votre RMD pour 2022, vous pouvez estimer l’impôt fédéral et étatique total à payer pour l’année et retenir les fonds de votre RMD. Si vous estimez que vous devez encore 5 000 $ d’impôts pour respecter vos obligations fiscales estimées trimestrielles, vous pouvez choisir de retenir ce montant, de le remettre à l’IRS et de recevoir le retrait restant de 70 000 $.

Avec peu de chances de refaire dans le monde fiscal, la retenue est un “bon petit joker pour revenir en arrière et réparer les choses”, a déclaré la planificatrice financière certifiée Marianela Collado, PDG de Tobias Financial Advisors à Plantation, en Floride. Elle est également expert-comptable.

Cependant, pour certains retraités, il est possible de corriger les paiements manqués grâce aux distributions minimales requises, ou RMD, versées annuellement à 72 ans. (Vos RMD peuvent avoir déjà commencé si vous avez eu 70 ans et demi avant le 1er janvier 2020.)

Vous pouvez le terminer avant le 31 décembre, et il est considéré comme “au prorata” pour chaque trimestre, ce qui signifie qu’il compte comme des paiements à temps effectués à chaque échéance, a expliqué JoAnn May, CFP et CPA qui a fondé Forest Asset Management à Berwyn, Illinois. . “C’est une bonne chose que je fais pour beaucoup de mes clients plus âgés”, a-t-elle déclaré.