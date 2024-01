Les smartphones Pixel de Google ont toujours été réputés pour leurs excellentes capacités photographiques, et les derniers appareils de la série Pixel 8 ne font pas exception. En fait, le Google Pixel 8 Pro va encore plus loin, en exploitant une variété de logiciels intelligents tels que Video Boost pour vous aider non seulement à capturer des photos étonnantes, mais également à réaliser des vidéos incroyables. Ça a l’air intéressant?

Voici comment utiliser Video Boost sur le Pixel 8 Pro.

Qu’est-ce que Video Boost exactement ?

En termes simples, Video Boost est la solution cloud de Google permettant d’améliorer la qualité globale des vidéos enregistrées via votre Pixel 8 Pro. Il fixe un certain nombre de paramètres (par exemple, l’éclairage, la couleur) et nécessite peu ou pas d’effort de la part de l’utilisateur, car tout le post-traitement vidéo s’effectue dans le cloud.

Note: Video Boost n’a commencé à être déployé auprès de tous les utilisateurs que récemment, cela peut donc prendre un certain temps avant d’apparaître sur votre Google Pixel 8 Pro. De plus, comme vous l’avez peut-être deviné, cette fonctionnalité ne fonctionne (du moins pour l’instant) qu’avec le Pixel 8 Pro.

Comment utiliser Video Boost sur le Pixel 8 Pro

1. Ouvrez le Application Appareil photo Google sur votre Pixel 8 Pro et utilisez la bascule au centre de la barre inférieure pour passer à la vidéo mode.

2. Maintenant appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin inférieur gauche pour accéder au Paramètres vidéo panneau.

3. Trouvez le Boost vidéo option et activez-la. Par défaut, Video Boost utilise des vidéos de résolution 4K (SDR) enregistrées à 30 images par seconde. Cependant, vous pouvez modifier ces paramètres si vous le souhaitez.

4. Vous êtes prêt ! Appuyez sur l’enregistrement bouton, et votre téléphone le prendra à partir de là. Notez qu’avec Video Boost activé, le la limite d’enregistrement maximale est de 10 minutes.

(Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central)

Sauvegarde et visualisation de la vidéo boostée

5. Vous pouvez prévisualiser la vidéo non traitée (en résolution 1080p à 30 images par seconde) immédiatement après l’avoir enregistrée. Cependant, ceci la vidéo doit être téléchargée sur le cloud via Google Photos afin d’être améliorée. Vous pouvez le faire manuellement ou demander à Google Photos de le gérer si la sauvegarde automatique est activée.

6. Une fois la vidéo sauvegardée, elle sera automatiquement traitée. Le temps nécessaire pour cela dépend de la taille de votre vidéo, ainsi que de la vitesse de votre connexion Internet. Vous recevrez une notification une fois que la vidéo boostée sera disponible pour visualisation.

(Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central)

C’est tout ce qu’il y a à faire ! Profitez de votre vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille. Lorsque la vidéo boostée est disponible, elle remplacera automatiquement la vidéo originale sur votre smartphone.

(Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central)

Video Boost rend votre Pixel 8 Pro encore meilleur

Indéniablement l’un des meilleurs téléphones Android disponibles sur le marché à l’heure actuelle, le Google Pixel 8 Pro regorge de fonctionnalités puissantes, offrant des spécifications de haut niveau, un logiciel propre (avec une politique de support unique dans l’industrie) et tout un ensemble de fonctionnalités. beaucoup plus. Cependant, comme cela a été le cas avec tous ses prédécesseurs, ce qui distingue vraiment le Pixel 8 Pro, c’est l’expérience de l’appareil photo, qui est désormais meilleure que jamais. Grâce à des fonctionnalités telles que Video Boost et Best Take, vous pouvez compter sur le tout dernier produit phare de Google non seulement pour capturer des photos fantastiques, mais également pour filmer des vidéos que vous finirez probablement par regarder encore et encore.