Comment utiliser un VPN sur une clé Fire TV

Si vous n’avez pas encore de compte avec le service VPN que vous allez utiliser, créez-en un sur votre ordinateur portable, PC ou même un téléphone car c’est beaucoup plus facile que d’utiliser le clavier à l’écran avec la télécommande Fire TV.

De plus, même si NordVPN vous permet de vous inscrire via l’application, certains services ne le font pas, et vous obtiendrez un meilleur prix en vous rendant sur le site Web du VPN. Vous pouvez inscrivez-vous à NordVPN ici.