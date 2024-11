Comment utiliser un ordinateur portable comme deuxième moniteur sous Windows 11

Sous Windows 11, il est possible d’utiliser l’écran de l’ordinateur portable (ou un autre écran pris en charge par Miracast) comme moniteur externe pour un autre ordinateur, et dans ce guide, je décrirai les étapes que j’utilise pour cette configuration.

Parfois, il vous suffit d’extraire de l’espace sur le bureau pour travailler avec plusieurs applications, mais vous ne pouvez pas étendre le canevas à moins de disposer d’un deuxième moniteur. Cependant, si vous ne disposez pas de ce moniteur supplémentaire, vous pouvez utiliser votre ordinateur portable.

Ceci est possible grâce à la fonctionnalité « Projeter sur ce PC » disponible sous Windows pour les appareils équipés de la technologie Miracast. Miracast est une norme d’affichage sans fil qui vous permet de projeter l’écran de votre appareil (comme un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone Windows 11 ou 10) sur un écran plus grand, comme un téléviseur ou un moniteur.

Dans ce guide pratique, je décrirai les étapes pour utiliser l’écran de l’ordinateur portable comme deuxième moniteur sous Windows 11.

Comment utiliser un ordinateur portable comme écran sans fil sous Windows 11

Sous Windows 11, vous devez installer l’application Wireless Display sur les deux appareils participant à la connexion. Une fois cela fait, vous devez lancer l’application « Wireless Display » sur l’ordinateur portable, et sur l’autre ordinateur qui utilisera l’ordinateur portable comme écran externe, vous devez terminer la connexion via la fonction « Cast ».

Installer l’application d’affichage sans fil

Sur les deux appareils, pour installer l’application Wireless Display, procédez comme suit :

Ouvrir Paramètres. Cliquez sur Système. Cliquez sur le Fonctionnalités optionnelles page sur le côté droit.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Confirmez que la fonction d’affichage sans fil n’apparaît pas dans la liste « Fonctionnalités ajoutées ». Si ce n’est pas le cas, continuez avec les étapes ci-dessous. Sinon, vous pouvez ignorer cette partie.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le « Afficher les fonctionnalités » dans le paramètre « Ajouter une fonctionnalité facultative ».

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le « Afficher les fonctionnalités » dans le paramètre « Ajouter une fonctionnalité facultative ». Rechercher Affichage sans fil et sélectionnez l’élément dans la liste. Cliquez sur le Suivant bouton.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le Ajouter bouton.

Une fois les étapes terminées, vous pouvez procéder aux étapes permettant d’étendre le bureau de votre ordinateur à l’écran de votre ordinateur portable.

Toutes les dernières nouvelles, critiques et guides pour les inconditionnels de Windows et Xbox.

Connectez-vous sans fil à l’écran d’un ordinateur portable

Sur l’ordinateur portable, procédez comme suit :

Ouvrir Commencer. Rechercher Affichage des fenêtres et cliquez sur le premier résultat pour ouvrir l’application.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Une fois les étapes terminées, laissez l’application ouverte et continuez depuis l’autre ordinateur.

Sur l’autre ordinateur, procédez comme suit :

Cliquez sur le bouton réseau et volume.

Petit conseil : Vous pouvez également ouvrir le « Casting » page en utilisant le « Touche Windows + K » raccourci clavier.

Cliquez sur le Casting bouton. Sélectionnez l’ordinateur pour terminer la connexion.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Choisissez comment vous connecter à l’écran externe, y compris « Dupliquer », « Étendre » ou « Écran uniquement. »

(Crédit image : Mauro Huculak)

Une fois les étapes terminées, vous pouvez commencer à utiliser l’ordinateur portable comme écran secondaire.

Résoudre les problèmes

Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner cette fonctionnalité, vous pouvez suivre quelques étapes de dépannage pour résoudre la plupart des problèmes, et voici comment procéder :

Ouvrir Paramètres. Cliquez sur Système. Cliquez sur le Projeter sur ce PC page sur le côté droit.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Si la page lit, « Cet appareil ne prend pas en charge la réception de Miracast » vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Remarque rapide : Lorsque je testais cette fonctionnalité, elle ne fonctionnait que sur les appareils dotés de « Miracast ».

Éteignez le « Ce PC ne peut être découvert pour la projection que lorsqu’il est branché sur une source d’alimentation » interrupteur à bascule si l’ordinateur portable n’est pas connecté à une prise électrique.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Petit conseil : Étant donné que cette fonctionnalité consommera plus d’énergie, il est recommandé de l’utiliser uniquement lorsqu’elle est connectée à une prise.

Choisissez le Jamais dans le paramètre « Exiger un code PIN pour le couplage ». Sélectionnez le « Chaque fois qu’une connexion est demandée » dans le paramètre « Demander à projeter sur ce PC ». Choisissez le Toujours désactivé dans le paramètre « Certains appareils Windows et Android peuvent projeter sur ce PC lorsque vous dites que tout va bien ».

Il est également important que les deux appareils soient connectés au même réseau. De plus, les appareils doivent disposer d’une connexion réseau solide.

Une fois les étapes terminées, vous pouvez commencer à utiliser votre ordinateur portable comme écran secondaire.

Plus de ressources

Pour obtenir des articles plus utiles, une couverture et des réponses aux questions courantes sur Windows 10 et Windows 11, visitez les ressources suivantes :