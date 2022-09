Comment utiliser un jiggler de souris pour donner l’impression que vous travaillez

Les soi-disant “tattleware” ou logiciels de surveillance sont en cours d’installation sur des appareils fournis par l’entreprise pour suivre le temps d’écran des employés, l’utilisation du clavier et les clics. Le jiggler de la souris peut ne pas aider avec l’utilisation du clavier ou les clics, mais il devrait gérer la surveillance du temps d’écran en gardant l’écran de votre ordinateur allumé.

Les employeurs surveillent plus que jamais la productivité, en partie grâce à l’essor du travail à distance.

Il y a un bouton d’alimentation orange sur le côté gauche sur lequel vous pouvez appuyer pour l’allumer et l’éteindre. Une platine tourne quand elle est allumée. C’est là que vous placez le capteur de la souris. Une fois que votre souris est dans la bonne position, vous commencerez à voir le curseur sur votre écran se déplacer très lentement, empêchant votre moniteur de se mettre en veille.

Il a fallu moins d’une minute pour mettre en place. Il vous suffit de brancher le cordon d’alimentation sur le port USB de votre ordinateur ou de le brancher au bloc d’alimentation et de le brancher au mur. Utilisez le mur pour le pouvoir si vous êtes paranoïaque. Vous ne voulez probablement pas brancher un type d’appareil qui vous aide à éviter de travailler directement sur un ordinateur appartenant au travail, d’autant plus que les ports USB posent également toute une série de problèmes de sécurité.

J’ai commandé un 30 $ Vaydeer Souris Jiggler hors Amazon et l’a testé pendant une journée.

Cela ne vous rendra pas plus productif, bien sûr, mais cela peut faire croire à certains logiciels de surveillance que vous travaillez toujours, du moins si ce logiciel vérifie si votre ordinateur est actif.

C’est à peu près tout ce qu’il y a à faire. Une fois que votre souris est sur le jiggler, vous pouvez vous lever, préparer le déjeuner, faire tout ce dont vous avez besoin, et votre ordinateur ne s’endormira pas.

Cependant, nous ne devrions pas avoir besoin de ces gadgets en premier lieu.

J’ai été surpris d’apprendre que la surveillance de l’employeur est plus courante que je ne le pensais. Un examen récent par le New York Times ont constaté que 80% des 10 plus grands employeurs privés américains suivent les mesures de productivité des travailleurs individuels.

Selon une étude récente de revue de Harvard business.

La transparence est essentielle pour maintenir le moral des travailleurs. Au lieu de surveiller les employés, expliquer la portée et le but de la surveillance peut augmenter l’acceptation de la pratique par les employés d’environ 70 %, selon une étude récente de Gartnerune société de conseil en gestion.