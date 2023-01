Comment utiliser un gestionnaire de mots de passe sur tous vos appareils

Si vous utilisez la même adresse e-mail et le même mot de passe pour chaque compte en ligne, vous causez des ennuis. Si un seul de ces comptes est piraté, tous vos comptes sont compromis.

Pour une meilleure sécurité, vous devez utiliser un mot de passe long différent pour chaque compte. Bien sûr, personne ne peut se souvenir de centaines de combinaisons de mots de passe et d’adresses e-mail différentes, mais c’est là qu’un gestionnaire de mots de passe entre en jeu.

Il s’agit d’une application ou d’une extension de navigateur Web qui stocke en toute sécurité tous vos mots de passe et les saisit pour vous lorsque vous devez vous connecter à un site Web. Sur votre téléphone, un bon gestionnaire de mots de passe devrait également pouvoir entrer des identifiants pour les applications qui en ont besoin comme Facebook, Netflix et Amazon.

Mieux encore, cela fonctionnera sur tous vos appareils et tout ce que vous devez retenir est un mot de passe pour accéder à toutes vos connexions. Vous devez utiliser un mot de passe très fort pour cela, mais sur la plupart des téléphones et certains ordinateurs portables, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale ou un mot de passe pour vous connecter au gestionnaire après avoir entré ce mot de passe pour la première fois. Ne l’oubliez jamais (et écrivez-le quelque part), mais vous n’aurez pas à vous en souvenir ou à le saisir régulièrement.

Bien que les iPhones et les iPads enregistrent les connexions aux sites Web, ils ne font pas la même chose pour les applications et vous ne pouvez pas utiliser Keychain sur aucun de vos appareils non Apple, ce qui est une autre raison d’utiliser un gestionnaire de mots de passe à la place.

Nous utilisons Bitwarden comme exemple, mais vous pouvez trouver des alternatives dans notre tour d’horizon des meilleurs gestionnaires de mots de passe.

En général, les gestionnaires de mots de passe fonctionnent tous de la même manière. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez utiliser l’adresse e-mail et le mot de passe avec lesquels vous vous êtes inscrit pour vous connecter à l’application sur votre téléphone ou à l’extension dans un navigateur Web tel que Chrome.

1. Créer un compte Jim Martin / Fonderie La première chose à faire est de créer un compte avec le gestionnaire de mots de passe que vous avez choisi. Comme nous utilisons Bitwarden, rendez-vous sur son site Web. cliquez sur le bouton Get Started Today et saisissez vos coordonnées. Assurez-vous d’utiliser un mot de passe principal unique que vous n’avez jamais utilisé auparavant. Le formulaire vous indiquera si le mot de passe est faible, bon ou fort. Comme il protège tous vos mots de passe, nous vous conseillons d’en faire un mot de passe fort. 2. Installer l’application et l’extension de navigateur Jim Martin / Fonderie Une fois que vous avez un compte, il est temps d’installer les applications et l’extension de navigateur Web afin que vous puissiez commencer à ajouter des identifiants, et que le gestionnaire de mots de passe puisse saisir ces informations de connexion pour vous. Sur un ordinateur de bureau, vous souhaiterez installer «l’extension» pour les navigateurs Web que vous utilisez. C’est probablement Chrome, et vous pouvez trouver l’extension ici. Cliquez simplement sur le bouton Ajouter à Chrome. Pour obtenir l’application pour votre téléphone, rendez-vous sur l’App Store (iPhone) ou Google Play (Android) et recherchez Bitwarden. 3. Exporter les mots de passe existants – depuis Chrome Jim Martin / Fonderie Si vous avez utilisé un navigateur Web – peut-être Chrome – pour enregistrer les mots de passe, vous devriez pouvoir les exporter dans un format que votre nouveau gestionnaire de mots de passe peut comprendre. Il s’agit généralement d’un fichier ‘CSV’, qui place vos identifiants dans un fichier texte brut. Pour exporter les mots de passe Chrome, cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de Chrome et cliquez sur Paramètres. 4. Aller au gestionnaire de mots de passe Jim Martin / Fonderie À l’aide de la barre de recherche en haut de la page, entrez le mot de passe, puis cliquez sur Gestionnaire de mots de passe dans la section Remplissage automatique 5. Exporter les identifiants Chrome Jim Martin / Fonderie Cliquez sur les trois points verticaux à droite de Mots de passe enregistrés, puis cliquez sur Exporter les mots de passe. Vous verrez un avertissement indiquant que toute personne disposant du fichier résultant pourra lire tous vos mots de passe. Cliquez sur Exporter les mots de passe (à nouveau) et entrez votre mot de passe ou code PIN Windows. Une fenêtre d’explorateur de fichiers devrait s’ouvrir et vous permettre de choisir le dossier dans lequel le fichier est enregistré. Astuce : Accédez au fichier téléchargé et double-cliquez dessus. Si vous avez Excel, il devrait s’ouvrir dans un format agréable et facile à lire où vous pouvez consulter les connexions, supprimer celles que vous n’utilisez plus et corriger les informations erronées. Certains peuvent avoir des mots de passe vides, ce qui signifie que Chrome n’a pas enregistré de mot de passe pour ce site. Une fois rangé, passez à l’étape suivante. 6. Importer des identifiants dans Bitwarden Jim Martin / Fonderie Vous pouvez maintenant tous les importer dans Bitwarden (et d’autres gestionnaires de mots de passe). Accédez à votre coffre-fort sur le site Web de Bitwarden et entrez l’adresse e-mail et le mot de passe principal que vous avez créés à l’étape 1. Une fois connecté, cliquez sur Outils dans le menu en haut, puis cliquez sur Importer des données dans le menu de gauche. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner Chrome (csv), puis cliquez sur le bouton Choisir un fichier et sélectionnez le fichier que vous venez de télécharger à l’étape précédente. Cliquez sur Importer des données. 7. Vérifiez votre coffre-fort Jim Martin / Fonderie Si vous cliquez maintenant sur Vaults dans le menu du haut, vous devriez voir une liste des connexions qui ont été importées. 8. Lancer l’extension de navigateur Web Jim Martin / Fonderie Cliquez sur l’icône Bitwarden dans Chrome, comme indiqué. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur l’icône de la pièce de puzzle et cliquez sur l’icône en forme d’épingle à côté de Bitwarden dans la liste qui apparaît. L’extension vous demandera de vous connecter avec votre adresse e-mail et votre mot de passe principal. 9. Activer le remplissage automatique Jim Martin / Fonderie Cliquez sur Paramètres en bas à droite de la fenêtre de l’extension Bitwarden, puis cliquez sur Options. Faites défiler vers le bas et cochez Remplissage automatique au chargement de la page. Cela remplira automatiquement les informations de connexion – si disponibles – pour tout site Web que vous visitez. Alternativement, si vous préférez, vous pouvez cliquer sur l’icône Bitwarden lorsque vous devez vous connecter à un site Web et cliquer sur la connexion correspondante dans la liste. Conseil : Vous pouvez utiliser un raccourci clavier pour saisir le dernier identifiant utilisé pour un site Web particulier. La valeur par défaut est Ctrl + Maj + L, mais vous pouvez la modifier en accédant à chrome://extensions/shortcuts. L’utilisation répétée du raccourci fera défiler les connexions stockées pour ce site Web. dix. Visiter un site Web et utiliser Bitwarden Jim Martin / Fonderie Accédez à la page de connexion d’un site Web pour lequel vous disposez d’un identifiant enregistré (ou importé). L’adresse e-mail / le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être entrés automatiquement. Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Connexion ou Connexion. Conseil : Si vos informations de connexion ne sont pas saisies automatiquement, regardez l’icône Bitwarden en haut à droite de la fenêtre de votre navigateur. Il peut ou non afficher un numéro. Si c’est le cas, il existe au moins une connexion correspondante. S’il n’y en a pas, l’adresse du site Web peut ne pas correspondre exactement à ce que Bitwarden a stocké, alors cliquez sur l’icône Bitwarden et utilisez la barre de recherche pour rechercher ce site. Vous devriez trouver une correspondance, sur laquelle vous pouvez simplement cliquer pour remplir automatiquement les informations de connexion. Sinon, passez à l’étape suivante. 11. Ajouter une nouvelle connexion Jim Martin / Fonderie Si vous vous connectez à un site Web pour lequel Bitwarden n’a pas encore de connexion enregistrée, vous devriez voir un message contextuel en haut de votre navigateur Web vous demandant si vous souhaitez que Bitwarden enregistre ces informations. La même chose se produira si vous entrez un mot de passe différent de celui déjà enregistré pour ce site, et vous verrez l’option de mettre à jour les détails. Mais vous pouvez ajouter une nouvelle connexion manuellement en cliquant sur l’icône Bitwarden dans votre navigateur, puis en cliquant sur le symbole + à droite de la barre de recherche. Remplissez les détails : nom (tel que YouTube ; la valeur par défaut consiste à copier l’URL du site Web), nom d’utilisateur (qui peut être une adresse e-mail) et mot de passe. Vous pouvez également faire défiler vers le bas et ajouter des notes pour ce site, telles que des informations de connexion supplémentaires que vous pourriez autrement oublier.

Lorsque vous utilisez un gestionnaire de mots de passe sur votre téléphone, vous devez autoriser votre gestionnaire de mots de passe à s’afficher sur d’autres applications et sites Web, ce qui signifie activer le service d’accessibilité. Cela ne devrait être fait que pour les applications dignes de confiance telles que Bitwarden.

Vos mots de passe doivent être synchronisés sur tous vos appareilsainsi, lorsque vous installez et connectez-vous à Bitwarden sur votre téléphone, vous trouverez toutes les connexions que vous avez importées ou ajoutées.

La plupart des gestionnaires de mots de passe stockent vos identifiants en toute sécurité (en utilisant le cryptage) dans le cloud.

Pour chaque appareil ou navigateur Web, il vous suffit d’installer l’application ou l’extension de navigateur, de vous connecter avec cette adresse e-mail principale et ce mot de passe et vous avez accès à toutes vos connexions enregistrées.

La plupart des gestionnaires de mots de passe, y compris Bitwarden, peuvent également stocker d’autres données sensibles telles que les détails de votre carte de crédit et de débit, puis les saisir dans les champs appropriés lorsque vous payez des choses sur des sites Web.

Une fois que vous avez ajouté toutes vos applications et sites Web, vous pourrez vous y connecter en toute sécurité et rapidement sans avoir à vous en souvenir et sans compromettre leur sécurité.

