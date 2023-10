Comment utiliser un Amazon Echo pour étendre votre réseau Wi-Fi Eero

Lorsque Eero Built-in est activé, les appareils Echo compatibles seront utilisés automatiquement pour étendre votre réseau Wi-Fi maillé Eero.

Pour voir quels appareils ont été détectés et sont utilisés, appuyez sur Découvrir → Eero Built-in.

Vous pouvez appuyer dessus pour voir leur statut. S’ils se trouvent déjà dans une forte couverture Wi-Fi de votre réseau Eero existant, vous verrez un message indiquant qu’Eero Built-in a été désactivé.

Cela est dû aux limitations mentionnées au début : le réseau Eero est le choix préférable en termes de vitesse et de polyvalence. Donc, si vous le pouvez, vous devez éloigner votre Echo de l’appareil Eero le plus proche et vérifier à nouveau si Eero Built-in est activé.