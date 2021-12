Comment utiliser Tik Tok, Instagram et d’autres médias sociaux pour lancer une entreprise

Les plateformes de médias sociaux reconnaissent ce potentiel et ont déployé des outils de commerce. Pinterest et Facebook ont ​​été parmi les premiers à lancer des fonctionnalités d’achat/de marché et Instagram a suivi quelques années plus tard, donnant aux petites entreprises la possibilité d’atteindre des millions – et dans certains cas des milliards – d’utilisateurs. Cela a changé la donne pour les start-ups.

La génération Z a grandi sur les réseaux sociaux – nous avons construit notre liste d’amis et de followers depuis que nous sommes jeunes. Ainsi, pour les étudiants qui souhaitent s’essayer au lancement d’une entreprise, ils disposent d’une base de clients et d’une plate-forme de marketing prêtes à l’emploi.

Instagram compte actuellement plus de 200 millions de comptes professionnels sur son application. Et, près de la moitié des utilisateurs d’Instagram interrogé (44%) ont déclaré qu’ils utilisaient des fonctionnalités telles que les tags d’achat et l’onglet Shop Instagram pour faire leurs achats chaque semaine.

Et, quand vous pensez à la façon dont Facebook compte près de 3 milliards d’utilisateurs mensuels, TikTok et Instagram en ont chacun 1 milliard, et Pinterest a 444 millions d’utilisateurs, la croissance potentielle de votre entreprise est énorme.

Et cela vaut aussi pour les étudiants : vos amis vous suivent déjà sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant des nouveautés, donc si vous lancez une entreprise, ils sont là à attendre d’en entendre parler. Cela rend tellement plus facile – et moins cher – de démarrer une entreprise. Vous n’avez pas besoin de créer un plan marketing ou d’en proposer des milliers pour la publicité.

« Toute ma mission était de donner aux gens l’accessibilité et l’abordabilité. S’ils sont comme moi, ils étaient à l’université et ils recherchent une alternative aux marques grand public – qu’ils ont quelque chose à un prix raisonnable », a-t-elle expliqué.

Alexis Larreategui, récemment diplômée de SUNY Plattsburgh, a lancé son entreprise de soins de la peau végétaliens sur Instagram. Il y a quelques années, elle a découvert qu’elle ne pouvait pas prononcer certains ingrédients de ses produits de soin de la peau. Après avoir fait des recherches et découvert à quel point c’était nocif pour sa peau, Larreategui s’est penchée sur des remèdes plus biologiques. Ayant démarré son entreprise à l’université, elle comprend également les difficultés auxquelles les étudiants peuvent être confrontés lorsqu’ils achètent des produits.

« Instagram est un moyen pour moi de partager mon art avec des amis et des étrangers tout en travaillant avec l’algorithme pour développer mon entreprise », a-t-elle déclaré. « J’ai été inspiré pour le faire principalement par TikTok et mes amis m’encourageant. »

Au-delà d’atteindre vos propres amis sur les réseaux sociaux, ces plateformes aident également d’autres abonnés et entreprises à vous découvrir, vous et vos produits.

Instagram a récemment introduit de nouveaux outils qui soutiendront les créateurs de contenu et les marques pour leur permettre d’être découverts et de collaborer plus facilement avec d’autres marques. Parmi les nouvelles fonctionnalités qui seront déployées, la plus importante est peut-être la possibilité de trouver les meilleurs créateurs pour les campagnes de marque à l’aide de filtres uniques. Collaborer avec d’autres marques peut aider les entreprises à gagner plus d’adeptes et à faire connaître le nom de la marque.

« Instagram m’aide à obtenir une audience plus large. C’est une plate-forme facile pour communiquer avec les clients et les collaborateurs », a déclaré Larreategui. « J’ai collaboré avec 5 à 10 marques et ce n’était rien d’autre que de faire des cadeaux où nos produits étaient présentés ou de se promouvoir les uns les autres sur notre page. »

87 % des personnes interrogées ont déclaré avoir pris des mesures après avoir vu des informations sur les produits sur Instagram, par exemple en suivant une marque ou en effectuant un achat en ligne.

Lorsque des étudiants lancent une entreprise à l’université, la destination de l’entreprise après l’obtention du diplôme est importante ; que cela devienne une activité secondaire ou la principale source de revenus.

Les prix varient, mais Mason peut gagner jusqu’à 45 $ pour l’une de ses pièces. Elle considère son entreprise comme une activité secondaire et la poursuivra après l’obtention de son diplôme.

« J’ai l’impression que mon entreprise deviendra une deuxième source de revenus », a déclaré Mason. « Je veux faire carrière et mon entreprise est quelque chose que je ferais pour le plaisir, mais cela me rapporte aussi de l’argent. »

Larreategui considère également son entreprise comme une activité secondaire, mais souhaite la voir se développer et se mettre davantage en réseau avec d’autres marques. Chaque mois est différent, mais elle a gagné jusqu’à 300 $ en un mois.

Intéressé à démarrer votre propre entreprise?

« Une chose que je dirais, c’est juste de commencer », a déclaré Chantel Richardson, qui dirige une entreprise de conseil et utilise plusieurs applications sociales. « Allez là-bas et apprenez [because] nous sommes dans une génération où tout est facilement accessible, alors j’ai l’impression que si vous le voulez, allez-y et obtenez-le. »