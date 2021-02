Comment utiliser, télécharger et plus

Le gouvernement indien a déployé une nouvelle application de messagerie instantanée, Sandes, disponible gratuitement sur les smartphones Android et iOS. L’application développée par le National Informatics Center (NIC) comporte des fonctionnalités similaires à celles de WhatsApp, bien qu’elle présente un avantage supplémentaire. Contrairement à WhatsApp, Sandes permet aux utilisateurs de se connecter via un identifiant de messagerie en dehors de leur numéro de téléphone. Cependant, la connexion par identifiant de messagerie est actuellement réservée aux représentants du gouvernement, bien que cela puisse changer à l’avenir une fois que l’application attirera une base d’utilisateurs importante. Le gouvernement n’a pas encore partagé de détails sur l’application, mais la nouvelle plate-forme de messagerie est probablement amenée à des applications internationales concurrentes au milieu de la pression pour l’Inde numérique du PM Narendra Modi et Atmanirbhar Bharat (Inde autonome).

Les utilisateurs iOS peuvent télécharger l’application Sandes via Apple App Store, tandis que les utilisateurs Android peuvent obtenir le fichier APK via le portail GIMS. Pour les utilisateurs Apple, l’application est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch fonctionnant au moins sur iOS / iPadOS 12.0. La description officielle de l’application indique que la plate-forme de messagerie permet aux représentants du gouvernement, aux amis et aux familles de se connecter. « Vos chats sont sécurisés avec un cryptage de bout en bout. La plate-forme prend en charge les appels audio / vidéo et le partage multimédia et de fichiers », ajoute la description. Semblable à WhatsApp, les autres fonctionnalités de Sandes incluent le partage de contacts, le style des messages, le marquage des messages, la sauvegarde et la restauration, la synchronisation du répertoire téléphonique, le chat de groupe, les chatbots, la diffusion de messages, etc. Au bas de la page, les utilisateurs peuvent accéder aux discussions, aux contacts, aux groupes et au compte. De même, l’onglet Contacts affiche la désignation de l’individu, à condition que les informations soient fournies.

Comme mentionné, la connexion avec un identifiant de messagerie est limitée aux identifiants gouvernementaux uniquement et si vous essayez de vous inscrire avec un compte Gmail, Hotmail ou un autre compte de messagerie, l’application affichera que le domaine n’est pas autorisé. Actuellement, seuls les identifiants de messagerie se terminant par «@ gov.in» peuvent être utilisés. De plus, comme l’a d’abord souligné Gadgets 360, l’application Sandes ne permet pas aux utilisateurs de modifier leur numéro de téléphone portable ou leur identifiant de messagerie une fois inscrits, et les utilisateurs devront supprimer le profil pour utiliser les nouvelles informations de contact. WhatsApp, en revanche, dispose d’une fonction de changement de numéro dédiée pour vous permettre de passer facilement d’un ancien numéro de téléphone à un nouveau, sans supprimer votre profil. La publication ajoute que le gouvernement travaille sur une deuxième application, appelée Samvad, qui signifie conversation.

De plus, l’application Sandes prend en charge les comptes vérifiés pour les employés du gouvernement – selon les captures d’écran disponibles sur l’App Store d’Apple. Il prend également en charge les sauvegardes de chat vers un emplacement externe préféré de l’utilisateur, y compris le courrier électronique. D’autre part, WhatsApp autorise uniquement la sauvegarde de chat sur Google Drive (pour Android) et iCloud (pour iOS). Le gouvernement avait également introduit Made in India, le service de stockage en nuage DigiBoxx dans le cadre de la poussée Atmanirbhar Bharat. Il offre 256 Go de données gratuites et rivalise avec Google Drive et Apple iCloud.