Avez-vous déjà souhaité pouvoir utiliser votre iPhone comme écran lorsqu’il est en charge ? Eh bien, c’est désormais possible avec iOS 17. Il s’agit de la dernière mise à jour d’Apple qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à votre iPhone. L’une de ces fonctionnalités s’appelle StandBy et vous permet de personnaliser l’affichage de votre iPhone.

Qu’est-ce que le mode veille

StandBy est une nouvelle fonctionnalité qui transforme votre iPhone en un affichage plein écran lorsqu’il se charge horizontalement. Il vous montre un cadran d’horloge, la météo, vos photos et bien plus encore sur votre écran pendant que votre téléphone est en charge et en mode paysage. Tout cela dans le but de vous permettre de tout voir à distance tant que votre iPhone est sur le côté pendant le chargement. Consultez mes choix ici pour les bornes de recharge qui vous permettront de garder votre téléphone horizontal.

Comment activer StandBy

Pour activer StandBy, vous devez avoir iOS 17 installé sur votre iPhone. Vous pouvez vérifier la version de votre logiciel en allant sur Paramètres > Genresje > Mise à jour logicielle. Si vous n’avez pas encore iOS 17, vous pouvez le télécharger et l’installer à partir de là.

Une fois que vous disposez d’iOS 17, vous pouvez utiliser StandBy par défaut. Tout ce que vous avez à faire est de connecter votre iPhone à un Chargeur MagSafe ou un chargeur sans fil Qi horizontalement lorsqu’il est verrouillé. Cette fonctionnalité ne fonctionnera sur aucun chargeur non compatible avec ces normes ou lorsque votre téléphone est déverrouillé.

Comment personnaliser votre vue StandBy

Pour personnaliser votre vue Veille, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l’écran pour basculer entre différentes vues, telles que les widgets, les photos et l’horloge. Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les widgets pour les modifier.

Par exemple, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut sur le widget d’horloge pour choisir parmi différents styles, tels que l’horloge numérique, inversée ou mondiale. Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut sur le widget de calendrier pour voir vos événements, rappels ou notes.

Pour modifier ou supprimer un widget, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton widget jusqu’à ce que ça bouge. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton moins puis cliquez sur Retirer pour le supprimer.

Ou bien, vous pouvez appuyer sur le Bouton Modifier pour modifier ses paramètres. Le bouton Modifier est un petit cercle situé dans le coin inférieur droit du widget.

Par exemple, vous pouvez modifier le widget météo pour afficher la température en Celsius ou en Fahrenheit, ou modifier l’emplacement.

Pour ajouter un nouveau widget, vous pouvez balayer vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que vous voyiez une vue vide avec un signe plus. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le signe plus pour choisir parmi une variété de widgets, tels que des photos, de la musique, des podcasts, des actualités, des actions et bien plus encore. Vous pouvez également réorganiser les widgets en les faisant glisser.

Que pouvez-vous faire d’autre avec StandBy

StandBy n’est pas seulement une fonction d’affichage mais également une fonctionnalité intelligente qui prend en charge Siri et les appels entrants. Vous pouvez utiliser Siri pour poser des questions, régler des alarmes, écouter de la musique et bien plus encore en disant “Salut Siri” ou en appuyant sur le bouton latéral. Vous pouvez également répondre ou refuser les appels entrants en faisant glisser votre doigt sur l’écran.

StandBy s’adapte également à votre environnement et à vos préférences. Il deviendra rouge la nuit pour réduire la fatigue oculaire et économiser vie de la batterie. Il mémorisera également votre vue préférée pour chaque chargeur et emplacement.

Par exemple, si vous utilisez le mode veille à la maison avec un widget photo, cette vue s’affichera lorsque vous connecterez votre téléphone au même chargeur à la maison.

Les principaux points à retenir de Kurt

StandBy est une nouvelle fonctionnalité intéressante qui transforme votre iPhone en écran lors du chargement horizontal. Cela va vous rappeler cette vieille horloge de table de nuit que vous aviez quand vous étiez très jeune, sauf que cette fois, elle a des fonctionnalités améliorées vraiment cool.

