Avec la sortie d’iPadOS 16 vient l’introduction de Stage Manager, l’une des plus grandes nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour du système d’exploitation axée sur les tablettes d’Apple – mais ce n’est pas quelque chose que tous les propriétaires d’iPad pourront utiliser.

Pour ceux qui ont la chance d’avoir un iPad pris en charge, Stage Manager cherche à réinventer complètement le système multitâche de l’iPad, le rapprochant d’une expérience de bureau traditionnelle avec des fenêtres redimensionnables et plusieurs applications fonctionnant côte à côte.

Voici comment utiliser Stage Manager sur iPad dans iPadOS 16.1 et versions ultérieures.

Quels iPad prennent en charge Stage Manager ?

Lorsque Apple a annoncé pour la première fois la technologie Stage Manager à la WWDC 2022, il a affirmé qu’elle ne fonctionnerait qu’avec les modèles M1 d’iPad Pro. Cependant, la société a étendu la prise en charge pendant le processus de test bêta pour inclure certains modèles plus anciens d’iPad Pro et, bien sûr, l’iPad Air compatible M1 également.

Cela étant dit, voici une liste de tous les modèles d’iPad pouvant tirer parti de Stage Manager, y compris la gamme iPad Pro 2022 récemment annoncée :

Comment activer Stage Manager sur iPad

Bien que vous puissiez supposer que Stage Manager serait activé dès que vous mettez à niveau un iPad pris en charge vers iPadOS 16.1, ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, la fonctionnalité est désactivée par défaut, bien qu’elle soit facilement activée via l’application Paramètres et le Centre de contrôle.

Via l’application Paramètres

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPad. Appuyez sur Écran d’accueil et multitâche. Appuyez sur Stage Manager (l’option en bas de la liste). Activez Utiliser Stage Manager sur iPad.

Lewis Peintre / Fondeur

Si c’est la première fois que vous activez la fonctionnalité Stage Manager, vous verrez une fenêtre contextuelle expliquant brièvement comment tout cela fonctionne.

Dans cette section du menu Paramètres, vous pouvez également masquer les applications récentes (qui apparaissent à gauche de l’écran) et le Dock iPad (qui apparaît en bas) pour fournir un espace d’écran supplémentaire pour vos différentes fenêtres d’application.

Pour ce faire, décochez simplement Apps récentes ou Dock dans la section Disposition de Stage Manager.

Via le centre de contrôle

Si vous ne pouvez pas vous soucier de naviguer dans l’application Paramètres, vous avez également la possibilité d’activer Stage Manager sur un iPad pris en charge via le centre de contrôle.

Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre iPad pour accéder au centre de contrôle. Appuyez sur l’icône Stage Manager (un carré avec trois petits carrés à gauche) pour l’activer.

Lewis Peintre / Fondeur

Comme avec l’application Paramètres, vous pouvez également masquer le Dock ou les applications récentes du centre de contrôle – appuyez simplement longuement sur l’icône Stage Manager pour accéder aux options.

Redimensionner les applications et déplacer les fenêtres dans Stage Manager

L’une des principales fonctionnalités de Stage Manager est la possibilité de redimensionner et de déplacer les fenêtres de vos applications à la volée, ce qui vous permet de créer votre espace de travail multi-applications parfait.

Pour redimensionner les applications :

Appuyez et maintenez l’indicateur affiché en bas à droite de l’application. Déplacez votre doigt/curseur pour redimensionner la fenêtre.

Lewis Peintre / Fondeur

La mise en page de l’application doit changer en fonction de la taille et de l’orientation que vous recherchez, alors expérimentez les différentes mises en page disponibles pour vos applications préférées.

Déplacer les fenêtres est encore plus simple ; appuyez et maintenez simplement le haut de la fenêtre de l’application et faites glisser l’application sur votre écran.

Ouvrir plusieurs applications dans Stage Manager

Bien sûr, le gros avantage de Stage Manager est la possibilité d’utiliser des applications côte à côte, et c’est facile à faire.

Ouvrez la première application que vous souhaitez utiliser. Faites glisser la deuxième application que vous souhaitez utiliser depuis le Dock ou la section Applications récentes. Vous pouvez le faire une troisième fois, mais selon la taille de l’écran de l’iPad que vous utilisez, les choses peuvent commencer à devenir un peu à l’étroit.

Lewis Peintre / Fondeur

Il convient de noter que cette méthode peut également être utilisée pour exécuter plusieurs fenêtres de la même application, utile si vous souhaitez voir plusieurs sites Web à la fois, par exemple.

Lorsque plusieurs applications sont ouvertes ensemble, elles sont automatiquement regroupées. Cela signifie que taper sur le groupe depuis les applications récentes ou la fenêtre multitâche ouvrira toutes vos applications sélectionnées dans la disposition que vous avez utilisée à l’origine – idéal si vous trouvez que vous utilisez souvent le même groupe d’applications pour une tâche spécifique, comme écrire du contenu ou éditer Photos.

Comment désactiver Stage Manager sur iPad

Si vous décidez que vous en avez assez de Stage Manager et que vous souhaitez simplement utiliser le multitâche standard et parfaitement capable d’Apple, le moyen le plus rapide de désactiver Stage Manager est via le centre de contrôle.

Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran de votre iPad pour accéder au centre de contrôle. Appuyez sur l’icône Stage Manager (un carré avec trois petits carrés à gauche) pour qu’elle ne soit plus en surbrillance/activée.

Lewis Peintre / Fondeur

La technologie Stage Manager doit alors être désactivée, bien qu’elle puisse être tout aussi facilement réactivée à tout moment dans le futur via la même icône.

Qu’en est-il de la prise en charge de l’affichage externe ?

En plus de pouvoir exécuter des applications dans des fenêtres comme macOS, l’autre grande fonctionnalité de Stage Manager est la possibilité de connecter un iPad à un écran externe et de l’utiliser indépendamment de l’iPad, un peu comme un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. C’est un énorme changement car, jusqu’à présent, la connexion d’un écran externe ne reflétera que ce qui se trouve sur l’iPad.

Malheureusement, cette fonctionnalité est limitée aux modèles récents d’iPad Pro et d’iPad Air équipés du chipset M1 ou M2 d’Apple, les anciens modèles d’iPad Pro de la série A étant incapables d’alimenter l’expérience.

Quoi qu’il en soit, il n’est disponible pour personne pour le moment, bien qu’Apple ait travaillé dur pour tester la prise en charge de l’affichage externe dans la version bêta d’iPadOS 16.2, donc avec un peu de chance, nous aurons une mise à jour avec la fonctionnalité avant la fin de 2022.