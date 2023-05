Comment utiliser Phone Link avec Android ou iPhone

L’une des grandes attractions des produits Apple est la façon dont ils partagent de manière transparente les informations entre les appareils. On a toujours eu l’impression que Microsoft rattrapait son retard à cet égard, Android étant le seul rival dans l’espace téléphonique, ce qui complique les choses.

Cependant, cela a commencé à changer avec l’introduction de « Votre téléphone » en 2018. Cette application simple permettait aux utilisateurs de Windows 10 d’accéder et de répondre aux informations clés de leur téléphone sans jamais quitter le bureau. La fonctionnalité initiale était limitée, mais elle est devenue une application compagnon puissante qui peut être précieuse pour de nombreuses personnes.

Microsoft a renommé l’application en « Phone Link » en 2022, lui donnant un nouveau design plus conforme à l’esthétique de Windows 11. Phone Link a longtemps été exclusif aux téléphones Android, mais il fonctionne désormais également avec un iPhone.

Mais Phone Link fonctionne avec les deux systèmes d’exploitation, ainsi qu’avec une large gamme de smartphones Android. Cependant, certaines fonctionnalités restent exclusives à certains combinés Samsung et au Surface Duo & Duo 2.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Phone Link, y compris ce que les mises à jour récentes apportent à la table.

Qu’est-ce que Phone Link sous Windows ?

Disponible pour Windows 11 et Windows 10, Phone Link est l’une des applications préinstallées lorsque vous achetez un ordinateur portable ou un PC Windows. Comme son nouveau nom l’indique, cela offre un moyen simple de lier votre smartphone et votre bureau Windows. Ce n’est pas tout à fait au même niveau qu’entre les appareils Apple, mais néanmoins utile.

L’itération actuelle de Phone Link vous permet d’accéder à distance à la plupart des fonctions les plus populaires de votre téléphone. Celles-ci incluent l’affichage et la réponse aux notifications, les appels téléphoniques et l’envoi de SMS. Vous pouvez également contrôler les paramètres rapides, gérer les photos et exécuter des applications Android, bien que cette dernière soit désormais prise en charge nativement dans Windows 11.

Cependant, seuls quelques téléphones sélectionnés incluent une fonction « Lien vers Windows » intégrée directement dans les paramètres de l’appareil. Cela vise à rendre le processus de déplacement de contenu ou d’utilisation d’applications mobiles sur le bureau transparent. Les produits phares récents de Samsung sont pris en charge, aux côtés des pliables de la société et des deux générations de Surface Duo.

Phone Link fonctionne-t-il avec l’iPhone ?

Oui. Pendant longtemps, Phone Link n’était disponible qu’avec les téléphones Android.

Mais en mai 2023, Microsoft a ajouté la compatibilité avec les appareils iOS à l’application. L’iPhone est entièrement compatible avec toutes les fonctionnalités de base, ce qui signifie qu’il est enfin possible d’utiliser le combiné d’Apple avec un bureau Windows.

Comment utiliser Phone Link avec un téléphone Android

La configuration de Phone Link est relativement simple. N’oubliez pas que l’application est préinstallée sur certains appareils, ce qui accélère ce processus. Mais voici la méthode complète pour tout téléphone Android ayant accès au Google Play Store :

Sur votre ordinateur, recherchez « Phone Link » et cliquez sur l’option appropriée Depuis l’écran d’introduction, cliquez sur « Android »

Anyron Copeman / Fonderie

Sur votre téléphone Android, collez aka.ms/votrepc dans votre navigateur et suivez les instructions. Vous devriez être redirigé vers le Google Play Store

Téléchargez l’application Lien vers Windows si ce n’est déjà fait. Une fois terminé, appuyez sur « Ouvrir » puis sur « Lier votre téléphone et votre PC » Vous devriez voir un message indiquant « Le code QR sur votre PC est-il prêt ? ». Appuyez sur continuer Acceptez toutes les autorisations requises, puis placez votre téléphone devant le code QR sur votre ordinateur pour le scanner. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être saisir un code PIN à la place

Appuyez sur continuer sur votre téléphone, puis sur Continuer sur votre bureau

C’est ça! La plupart des fonctions sont maintenant disponibles, bien que vous deviez coupler via Bluetooth et donner d’autres autorisations pour l’accès aux appels.

Comment utiliser Phone Link avec un iPhone

Les étapes avec un iPhone sont un peu différentes :

Sur votre ordinateur, recherchez « Phone Link » et cliquez sur l’option appropriée Depuis l’écran d’introduction, cliquez sur « iPhone »

Anyron Copeman / Fonderie

Si vous y êtes invité, activez le Bluetooth

Anyron Copeman / Fonderie

Sur votre iPhone, ouvrez l’application appareil photo et passez la souris sur le code QR de l’appareil Windows pour le scanner

Anyron Copeman / Fonderie

Ouvrez le lien lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur « Continuer ». Activez le Bluetooth si vous y êtes invité et appuyez sur « Appairer » Si le numéro que vous voyez sur votre iPhone est le même que sur Windows, appuyez sur « Appairer » sur ce dernier

Anyron Copeman / Fonderie

À partir de l’écran suivant sur votre appareil Windows, acceptez les autorisations

C’est ça! Vous devriez maintenant voir un écran qui ressemble à quelque chose comme ci-dessous.

Microsoft