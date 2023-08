Comment utiliser OneNote – Conseiller technique

La prise de notes est l’un des moyens les plus importants de stocker et de conserver les informations dont vous pourriez avoir besoin. Que ce soit pour l’école, le travail ou simplement pour vous souvenir de quelque chose d’important, les notes vous aident à vous concentrer sur les détails clés et à ignorer les informations non pertinentes.

Cependant, prendre des notes à l’ancienne – avec un stylo et du papier – n’est pas toujours une bonne solution. Vous souhaitez accéder à vos notes sur tous vos appareils, ou simplement écrire plus rapidement à l’aide d’un clavier.

Les applications dédiées à la prise de notes sont aujourd’hui une grosse affaire et offrent des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont tout simplement pas possibles lors de la prise de notes manuelle. OneNote de Microsoft est certainement à la hauteur, alliant facilité d’utilisation et gamme puissante de fonctionnalités.

Voici tout ce que vous devez savoir sur OneNote, y compris comment en tirer le meilleur parti.

Qu’est-ce que OneNote ?

En termes simples, OneNote est l’application de notes dédiée de Microsoft.

Il s’agit de l’une des principales applications Office de l’entreprise et elle est disponible dans Microsoft 365. Cependant, contrairement à Word, Excel, PowerPoint et bien d’autres, vous n’avez pas besoin de payer un abonnement pour l’utiliser.

OneNote est entièrement gratuit et il n’est même pas possible de le payer (sauf si vous avez besoin de beaucoup de stockage cloud). Il s’agit d’une application complète à part entière.

Pourquoi devriez-vous utiliser OneNote

Bien que certaines applications de prise de notes puissent être encore plus riches en fonctionnalités que OneNote, l’application de Microsoft offre un bon équilibre entre facilité d’utilisation, fonctionnalités et compatibilité entre appareils.

Il manque certaines fonctionnalités à OneNote, mais celles qui existent sont faciles à découvrir et à utiliser. Les plus importants d’entre eux sont probablement l’intégration avec le client de messagerie Outlook et le stockage cloud OneDrive. Si vous souhaitez prendre des notes lors de votre réunion Teams ou créer une liste basée sur le courrier électronique, c’est un excellent choix.

Et contrairement à certaines applications de prise de notes, OneNote est disponible sur tous vos appareils. Cela inclut Windows (10 et 11), Mac, Android, iOS et même ChromeOS (via le Web).

OneNote est également une excellente application si vous avez vraiment besoin d’accéder à vos fichiers et notes où que vous soyez. Il vous permet de synchroniser tous vos ordinateurs portables avec le cloud afin qu’ils soient facilement disponibles partout où vous allez.

Cela repose sur Internet, mais vous pouvez toujours utiliser OneNote hors ligne. Toutes les modifications que vous apporterez seront enregistrées, puis téléchargées sur le cloud lorsque vous vous reconnecterez à Internet.

Meilleures fonctionnalités OneNote

Voici 10 des meilleures fonctionnalités OneNote qui valent la peine d’être utilisées :

1. Disposition et fonctionnalités de base

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Commençons par les bases. L’espace dans lequel vous allez écrire dans OneNote s’appelle une page. En haut, vous verrez un espace vide souligné, qui est là pour le titre de cette page. En dessous, vous verrez l’heure et la date de création de cette page.

Sous la date se trouve la page elle-même : il s’agit de votre espace de travail dans OneNote. Vous pouvez immédiatement voir que ce n’est pas la même chose que les éditeurs de texte tels que MS Word. Vous n’avez pas de lignes définies ici et le texte ne commence pas à gauche de la page par défaut. Vous êtes libre de commencer à écrire n’importe où dans cet espace – cliquez simplement au milieu de la page et commencez à écrire là-bas, terminez une phrase et cliquez à droite pour en commencer une autre.

Cela vous aide à créer davantage de notes de forme libre, ce qui est encore mieux une fois que vous commencez à insérer d’autres contenus dans votre texte. Cela signifie qu’il est extrêmement facile de créer des graphiques, des cartes mentales et d’autres types de notes créatives – pas seulement du texte !

2. Utilisez des cahiers, des sections et des pages

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Jetons maintenant un coup d’œil à votre navigation de base dans OneNote. En tant qu’application de prise de notes, le logiciel de Microsoft s’inspire des ordinateurs portables réels.

La structure de base de l’application est la possibilité d’ajouter vos cahiers, qui sont ensuite divisés en sections et pages ultérieures. Cela permet de diviser facilement tout ce dont vous avez besoin entre des cahiers spécifiques et de les conserver tous dans des sections et des pages distinctes.

Sur la gauche de votre fenêtre OneNote, vous verrez deux colonnes. Celui de gauche abrite vos sections, tandis que celui de droite abrite les pages à l’intérieur de la section sélectionnée. C’est ici que vous naviguez dans votre bloc-notes sélectionné.

Si vous souhaitez sélectionner un autre bloc-notes, vous pouvez cliquer sur le nom de votre bloc-notes dans le panneau au-dessus de ces deux colonnes et y modifier un autre. Si vous souhaitez ajouter une section ou une page, vous pouvez le faire soit en cliquant avec le bouton droit dans la colonne de votre choix, soit en cliquant simplement sur le bouton Ajouter une section/Ajouter une page en bas de chaque colonne.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Voyons maintenant les premières fonctionnalités qui vous aideront dans votre charge de travail : créer une liste de tâches. Dans le panneau Accueil, vous pouvez en créer un rapidement en cliquant sur l’icône de case à cocher. Cela créera une fenêtre de tâches sur votre page sélectionnée, que vous pourrez facilement modifier et déplacer à l’intérieur de la page.

Dans la barre d’outils, vous devriez voir une petite flèche vers le bas juste à droite de l’icône de la case à cocher. Cliquez dessus, puis choisissez laquelle des autres balises vous souhaitez ajouter à votre page. Il existe quelques options prédéfinies, mais vous pouvez ajouter les vôtres et effectuer une recherche à l’aide de celles-ci.

4. Ajouter du contenu à vos notes

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Prendre des notes de qualité et faciles à digérer ne consiste pas seulement à écrire. Microsoft en est conscient, car OneNote propose une très large gamme de modules complémentaires que vous pouvez inclure dans vos notes.

Pour commencer à ajouter du contenu à votre page, accédez à l’onglet Insérer en haut de la fenêtre. Une fois sur place, vous pourrez joindre plusieurs formats de fichiers différents et les intégrer dans des notes. Bien sûr, il y a des images, mais vous pouvez également enregistrer des fichiers audio en direct et même ajouter des PDF dans vos cahiers.

5. Ajouter des réunions depuis Outlook

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Dans l’onglet Insertion, il existe une autre fonctionnalité importante : l’intégration d’Outlook. Lorsque vous cliquez sur Détails de la réunion, vous pouvez vous connecter avec votre compte Microsoft

votre compte Microsoft dans OneNote, qui pourra plus tard télécharger les détails de votre réunion à partir de votre courrier électronique. Cela vous aide à organiser vos notes de réunion, à les titrer automatiquement et à ajouter des métadonnées telles que l’heure de la réunion, ainsi que les invités.

L’intégration de OneNote à votre Outlook vous permettra également d’envoyer rapidement vos notes par courrier électronique, ce qui est d’une grande aide pour les étudiants qui partagent des notes.

6. Options de dessin

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Microsoft a un autre atout dans sa manche : la prise en charge du dessin et du stylet.

C’est un excellent outil pour les artistes, mais aussi pour les étudiants qui ont besoin d’ajouter des équations compliquées ou des figures géométriques dans leurs notes – il est parfois beaucoup plus facile de simplement les dessiner que d’essayer de trouver les bons signes sur votre clavier. Bien sûr, si vous voulez simplement griffonner, c’est aussi une excellente façon de le faire.

7. Changez le design

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Lorsque vous cliquez sur l’onglet Affichage dans le menu supérieur, vous verrez diverses possibilités qu’Outlook vous offre en ce qui concerne votre espace de travail. Parfois, l’ardoise noire et vierge que vous sortez de la boîte peut ne pas vous plaire – ici, vous pouvez la changer.

Vous pouvez facilement changer la couleur de votre feuille, ainsi qu’ajouter des lignes, des marges et d’autres options stylistiques. Vous pouvez également activer le mode lecteur si vous êtes ici pour lire ce que vous avez écrit auparavant.

8. Synchronisez vos notes avec le cloud

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Stocker vos notes au même endroit n’est pas une très bonne idée. Qu’il s’agisse de documents de travail sensibles ou de matériel scolaire important, vous ne voulez pas perdre vos fichiers si quelque chose arrive à votre ordinateur.

C’est pourquoi OneNote vous offre la possibilité de stocker vos blocs-notes dans le cloud, ce qui signifie qu’ils sont accessibles partout via Internet.

Pour commencer à synchroniser vos carnets, vous devrez d’abord accéder au menu de vos carnets. Une fois sur place, choisissez le(s) bloc-notes que vous souhaitez synchroniser avec le cloud et faites un clic droit dessus. Une fois que vous obtenez le menu contextuel, cliquez simplement sur l’option Sync. Là, il vous sera demandé si vous souhaitez synchroniser uniquement le bloc-notes sélectionné ou tous vos blocs-notes. Choisissez l’option qui correspond à vos besoins.

9. Partagez vos cahiers avec d’autres

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Vous ne voulez pas toujours prendre des notes par vous-même. Que ce soit au travail ou à l’école, collaborer sur vos notes est un excellent moyen de les améliorer encore. OneNote vous permet de partager un bloc-notes avec autant de personnes que vous le souhaitez.

Pour ce faire, vous devrez d’abord le synchroniser avec le cloud. Ensuite, cliquez sur l’icône de partage dans le coin supérieur droit. Une fois que le menu contextuel apparaît, notez l’e-mail d’une personne que vous souhaitez ajouter en tant que collaborateur à votre bloc-notes et accordez-lui des privilèges – cela peut être soit en mode lecture seule, soit en mode lecture et modification. Cliquez sur Partager, le destinataire recevra un e-mail l’informant du document partagé.

10. Un mot de passe protège vos notes

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Même si vous synchronisez votre ordinateur portable avec le cloud ou si vous travaillez dessus avec un ami ou un collègue, vous avez parfois également besoin d’un peu de confidentialité dans vos notes. C’est là que la fonction de mot de passe s’avère utile.

Vous pouvez protéger vos sections par mot de passe, ce qui vous permet de garder vos blocs-notes ouverts, tout en gardant certaines parties protégées contre les regards indésirables. C’est une fonctionnalité extrêmement simple à activer : faites simplement un clic droit sur la section que vous souhaitez protéger avec un mot de passe et choisissez l’option Protection par mot de passe en bas de la liste. Cliquez maintenant sur Ajouter un mot de passe et définissez votre mot de passe pour la section.