Comment utiliser notre nouveau système de commentaires ainsi que d’autres mises à jour majeures

Cela fait un moment que je n’ai pas eu le temps de vous informer de tout ce qui se passe dans les coulisses de World Soccer Talk. En bref, il y a beaucoup de mises à jour importantes que j’aimerais partager avec vous, y compris à propos de notre nouveau système de commentaires.

Mise à jour majeure du système de commentaires

Nous nous sommes associés à Viafoura pour lancer un tout nouveau système de commentaires sur World Soccer Talk. C’était une entreprise énorme. Notre équipe de développement et Viafoura ont réussi l’importation de plus de 200 000 commentaires de notre ancien système vers le nouveau. De cette façon, nous n’avons perdu aucune de vos précieuses informations et conversations.

Le nouveau système de commentaires est une amélioration majeure par rapport à ce que nous avions auparavant. Regardez la vidéo ci-dessus pour un guide rapide sur son fonctionnement. Parmi les nouvelles fonctionnalités, elles incluent :

• Possibilité de modifier les commentaires après les avoir publiés

• Suivez les conversations qui vous intéressent, afin d’être averti lorsque de nouveaux commentaires sont ajoutés

• Suivez d’autres lecteurs pour recevoir une notification lorsqu’ils publient de nouveaux commentaires

• Ajoutez une photo de profil pour personnaliser vos commentaires

• Plus une tonne d’autres fonctionnalités que vous verrez lorsque vous découvrirez le nouveau système.

Écrire plus d’articles de qualité sur des sujets que vous voulez lire

Certains d’entre vous ont peut-être été avec World Soccer Talk pour se rappeler qu’il y a moins d’un an à peine, nous nous appuyions fortement sur les dépêches de l’AFP (Agence France-Presse). Les histoires étaient décentes, mais elles n’étaient pas notre contenu.

Nous avons parcouru un long chemin depuis lors. Désormais, chaque histoire est écrite par notre équipe. Cela englobe des histoires personnalisées écrites 7 jours sur 7, 365 jours par an. En conséquence, nous avons élargi notre équipe de rédaction. Kyle Fansler, Chris Moore, Derek Reese et Martina Alcheva sont tous des employés à temps plein. De plus, nous avons plusieurs rédacteurs indépendants qui travaillent pour nous, tandis que Kyle et moi corrigeons de nombreux articles. Nous avons également fait appel à deux autres réviseurs pour aider à la cohérence et à la qualité des articles.

Dans le même temps, nous continuons à raconter de nombreuses histoires ici à World Soccer Talk devant les médias grand public. La semaine dernière, cela comprenait notre histoire sur l’ouverture d’un bureau de la FIFA aux États-Unis, ainsi que la Bundesliga et ESPN travaillant ensemble sur une toute nouvelle émission de fouet.

Autres choses que vous avez peut-être remarquées

Nous avons changé notre logo. Nous en avons fait évoluer la conception pour mieux refléter notre concentration sur les actualités du football et les programmes télévisés.

Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessus, nous avons également ajouté une tonne de Statistiques Opta afin que vous puissiez approfondir les scores et les données de chaque match majeur.

Nous avons aussi élargi nos programmes de télévision pour inclure plus d’équipes que jamais auparavant. Encore une fois, regardez la brève vidéo pour voir plus de détails à ce sujet.

Pendant ce temps, nous continuons à produire du contenu de qualité sur notre podcast gratuit World Soccer Talk et notre newsletter quotidienne par e-mail, WST Insider.

Après 18 ans en affaires, nous continuons à apprécier vos commentaires et votre fidélité. Merci de faire confiance à World Soccer Talk pour vos actualités quotidiennes sur le football et vos programmes TV/streaming.

Profitez de votre football.