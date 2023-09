Comment utiliser moins d’eau : 15 conseils essentiels – des hamburgers au bœuf aux méga-culs en passant par la réduction des vêtements

je J’ai passé une grande partie de l’été bouillant et sec de l’année dernière à paniquer à cause de la sécheresse. Les journées de cuisson, l’interdiction des tuyaux d’arrosage, les plantes desséchées et la souffrance de la faune m’ont donné une vive anxiété au quotidien et une réelle peur pour l’avenir. Cette année, j’étais déterminé à faire quelque chose de plus productif que de me tordre les mains, j’ai donc décidé de réduire ma consommation d’eau.

Puis il a plu pendant une bonne partie de l’été. Le Royaume-Uni avait 170% des précipitations moyennes en juillet, ce qui en fait le sixième plus humide jamais enregistré. Mais cela ne rend pas mes efforts inutiles : encore faut-il économiser l’eau. Les scientifiques ont calculé que la crise climatique rend la sécheresse 20 fois plus probable, de sorte qu’un été humide n’offre qu’un répit à court terme. L’ONU prévoit que la demande en eau douce dépassera l’offre de 40 % d’ici 2030 dans le monde. Au Royaume-Uni, Sir James Bevan de l’Environment Agency prévenu en 2019 que, sans action, les compagnies des eaux britanniques seraient confrontées aux « mâchoires de la mort » – le point auquel la demande en eau dépasse l’offre – d’ici 20 ans.

Aussi, économiser l’eau réduit votre empreinte carbone. Traiter et transporter est une activité énergivore : environ Au Royaume-Uni, 12 % de la consommation d’énergie d’une maison typique chauffée au gaz est consacrée au chauffage de l’eau.. Ensuite, il y a l’essentiel : un nombre croissant de personnes disposent désormais d’un compteur de consommation d’eaudonc moins vous en consommez, moins vous payez.

Les compagnies des eaux s’attaquant aux fuites – qui représentaient plus d’un milliard de litres en Angleterre et au Pays de Galles en 2021, selon Ofwat – auraient-elles un impact bien plus important que moi en évitant les douches ? Bien sûr. Mais nous pouvons tous faire la différence. De nombreux ajustements aux habitudes familiales sont faciles à mettre en œuvre, et des changements de style de vie plus importants doivent également être envisagés. C’est ce qui s’est passé lorsque je les ai essayés.

Il existe des accessoires de robinet que vous pouvez ajouter pour réduire de moitié le débit des éviers. Illustration : Steven Gregor/The Guardian

La cuisine

Boire intelligemment

Personne n’essaie de limiter la quantité d’eau que vous buvez, mais vous pouvez limiter la quantité que vous gaspillez – à commencer par la bouilloire. Un nombre surprenant de personnes insistent pour vider et remplir le leur à chaque fois qu’elles l’utilisent. Si vous ne pouvez pas briser cette habitude, vous pouvez au moins la contrecarrer. Remplir la bouilloire avec une précision au millilitre pour que ma tasse de pinte préférée soit parfaitement pleine est mon super pouvoir infaillible, mais si vous êtes un buveur de thé moins engagé, utilisez votre tasse pour décanter la bonne quantité d’eau dans la bouilloire pendant quelques jours pour obtenir un ressentez-le.

Si vous préférez les boissons froides, remplir une carafe d’eau le matin avant de la mettre au réfrigérateur vous évite d’avoir à ouvrir le robinet jusqu’à ce que l’eau soit à la bonne température à chaque fois que vous avez soif. Je déteste l’eau froide, mais mon mari boit beaucoup, alors j’essaie le truc de la carafe. Il oublie systématiquement de l’utiliser, donc si vous vivez avec d’autres personnes, je recommande une note sur le robinet pour leur faire savoir qu’il y a déjà de l’eau réfrigérée disponible.

Conservez votre eau de cuisson

Une astuce classique pour économiser l’eau consiste à réutiliser l’eau utilisée pour laver les fruits, les légumes ou le riz sur les plantes d’intérieur ou dans le jardin. Vous pouvez également utiliser de l’eau de pâtes refroidie : « Les plantes aiment vraiment l’eau de pâtes à cause de l’amidon ajouté », explique Stephanie Fox de ONG d’efficacité de l’eau Waterwise. Ce n’est pas difficile, mais vous vous sentez un peu comme un enfant en bas âge qui joue avec l’eau, versant de l’eau de manière éclaboussante d’un récipient à l’autre, puis la transportant de manière précaire à l’extérieur.

Faites fonctionner votre lave-vaisselle et votre lave-linge à plein régime

Moins de charges réduisent la consommation d’eau. Le seul problème est qu’en été, avec seulement deux d’entre nous dans la maison la plupart du temps, le lave-vaisselle arrive à maturité avant d’être presque plein. Beaucoup d’objets fragiles y sont rangés pour nous épargner la puanteur ; la plupart (pas tous) survivent.

Depuis que mes fils ont quitté la maison, je ne lave presque pas de vêtements – je suis un grand fan du nettoyage des taches et de l’aération plutôt que du lavage, et personne ne s’est (encore) plaint de l’odeur. Faire une charge complète par semaine représente une économie d’eau décente : une enquête auprès de 54 machines à laver populaires au Royaume-Uni ont constaté qu’ils utilisaient en moyenne 48,8 litres par cycle.

Réutiliser les glaçons

j’ai trouvé cette astuce en ligne – cela ne fera pas une différence dramatique, mais j’aime bien jeter des glaçons usagés (et ceux qui tombent par terre lorsque je les sors des plateaux) dans des plantes en pot : c’est efficace.

La salle de bain

Faites le tri dans votre évier

Évidemment, je ferme le robinet lorsque je me brosse les dents, ce qui génère un 24 litres d’économie en moyenne pour les brossages biquotidiens. J’ajoute également une pièce jointe pour réduire le débit. J’ai reçu un pack de deux gratuit ainsi que divers autres gadgets d’économie d’eau lorsque j’en ai rempli quelques-uns. informations sur la consommation sur le site Save Water Save Money. Ils ressemblent à des mini-passoires et ne fonctionnent pas sur tous les types de robinets, mais nous avons réussi à en installer un dans la salle de bain, réduisant apparemment de moitié le débit d’environ 10 à cinq litres par minute (je ne sens pas la différence).

Chronométrez votre douche

Les douches sont l’une des principales responsables de la consommation d’eau à la maison : « Une douche consomme généralement entre huit et 12 litres par minute », explique Fox. « Voyez si vous pouvez remplacer votre pomme de douche par une pomme économe en eau. Ceux-ci ajoutent de l’air à l’eau pour donner l’impression que vous en utilisez plus alors que vous en utilisez moins.

Mon ancienne douche ne convient pas, je me retrouve donc avec l’alternative : des douches plus courtes. La recommandation est de quatre à cinq minutes : la durée d’une chanson assez courte. « Nous avons une playlist Waterwise sur Spotify », suggère Fox. Un mot d’avertissement : choisissez soigneusement parmi les jeux sur le thème de l’eau figurant sur la liste, qui incluent les cascades de TLC, Singin’ in the Rain et la cascade de Stone Roses. J’accompagne Rivers of Babylon pour mes ablutions matinales et je ne peux pas secouer Boney M pendant des semaines. De toute façon, je suis un doucheur extrêmement rapide : je sors et je sèche en trois minutes. Peut-être que mon alopécie la rend plus efficace puisque je n’ai pas de cheveux à traiter ? C’est soit ça, soit je suis juste un peu sale.

Une autre astuce consiste à se doucher avec les pieds dans un seau ou une bassine pour récupérer le ruissellement. J’ai essayé cela pendant la sécheresse de l’année dernière, mais j’ai eu du mal à transporter mon eau en bas et j’ai abandonné. Fox suggère que je l’utilise plutôt pour tirer la chasse d’eau. « Lorsque le seau se remplit, vous voyez la quantité d’eau que vous utilisez », dit-elle, et c’est vrai : mon bassin se remplit à une vitesse alarmante et il est assez grand pour quatre chasses d’eau généreuses.

« Lorsque le seau se remplit, vous voyez la quantité d’eau que vous utilisez. » Illustration : Steven Gregor/The Guardian

Bain

Si vos douches durent généralement plus de 10 minutes, un bain – qui nécessite environ 80 litres d’eau – pourrait être plus économe en eau. « Ne le remplissez pas jusqu’au sommet, et lorsque vous avez terminé, laissez le bouchon branché et vous pourrez réutiliser cette eau pour tirer la chasse d’eau si vous placez un seau à côté des toilettes », conseille Fox.

Les toilettes

Maîtrisez votre chasse d’eau

Que vous « laissiez doux » est entre vous et vos notions d’hygiène, mais si vous disposez d’un bouton de toilettes à double chasse, n’oubliez pas de l’utiliser. « Beaucoup de gens appuient véritablement sur la petite et la grande chasse d’eau », explique Fox, un fait que je confirme en regardant correctement nos toilettes du rez-de-chaussée pour la première fois et en réalisant que j’appuie toujours bêtement sur les deux boutons en même temps.

Vérifier les fuites

Il vaut également la peine de vérifier les fuites sur les systèmes à double chasse. Mettez un morceau de papier toilette au fond de la casserole et laissez-le toute la nuit : s’il a disparu ou s’il est mouillé le matin, vous avez une légère fuite. Le coupable est généralement un sceau sale ou brisé – vous pouvez trouver des tutoriels YouTube expliquant comment nettoyer et change-les.

Nos toilettes réussissent le test. Nous le saurions probablement déjà s’ils fuyaient, car notre compagnie d’assurance habitation nous a fourni un FuiteBot. Ce gadget se fixe à un tuyau et détecte les fuites dans la plomberie de votre maison en fonction des changements de température (en cas de fuite, de l’eau plus froide sera aspirée de l’extérieur), vous alertant via une application. Cela fonctionne, mais coûte 149 £ si vous en achetez un.

Monter un sac de citerne

En fonction de l’accessibilité de votre citerne, vous pourrez peut-être y installer un sac de citerne old school (Buffaloo, Hippo ou similaire) ; Je me souviens d’en avoir eu un il y a 20 ans, et il s’avère que c’est toujours une chose. De nombreuses compagnies des eaux les fournissent gratuitement (le mien était livré avec mon pack de produits gratuits de Save Water Save Money). Vous ouvrez littéralement la citerne, remplissez le sac d’eau et placez-le là-dedans. L’espace occupé par le sac réduit la capacité de votre réservoir, ce qui permet une économie d’un à deux litres par chasse d’eau.

Moins de charges réduisent la consommation d’eau. Illustration : Steven Gregor/The Guardian

Le jardin

Gros culs

Les récupérateurs d’eau captent l’eau de pluie qui autrement s’écoulerait simplement dans le drain de votre gouttière, la détournant et la stockant pour la réutiliser dans le jardin. C’est un domaine dans lequel je ne peux pas vraiment améliorer l’efficacité de l’eau : le côté de mon conjoint est de planifier une apocalypse, alors il a acquis un mégabutt de 1 000 litres ce printemps et nous l’utilisons depuis dans le jardin. Les citernes d’eau peuvent coûter cher, mais il y a de bonnes affaires si vous magasinez : Screwfix en propose un de 100 litres pour 29,99 £ au moment de la rédaction de cet article..

Gardez l’eau à l’intérieur

Plus vous pouvez retenir d’humidité autour des plantes, moins vous en aurez besoin. Une couche de paillis (généralement de la matière organique comme du compost, du fumier ou de l’écorce) empêche l’eau de s’évaporer, surtout si vous commencez tôt. « Le paillage est vraiment utile pour les parterres de fleurs afin de retenir l’hiver humide, maintenant que nous avons des printemps précoces qui semblent devenir plus secs », déclare Arthur Parkinson, expert en jardinage en pot et défenseur de l’environnement passionné (son nouveau livre, Planting a Paradise)., est publié en octobre). « Utilisez la laine comme doublure de pot : elle aide à retenir l’eau pendant l’été (et à isoler pendant l’hiver). » J’installe les feuilles de polaire qui accompagnent les croquettes surgelées de mon chien dans mes marmites ; Parkinson utilise de vieilles chaussettes dans les siennes.

Eau grise

Un mot sur toutes ces eaux grises – l’eau relativement propre mais usée collectée dans votre cuisine ou votre salle de bain et rassemblée dans vos nombreux bassins. S’il est savonneux, évitez de l’utiliser sur tout ce qui est comestible et versez-le sur les plantes en pot plutôt que dans le sol. On craint que les produits chimiques ménagers aient un impact sur les organismes microscopiques du sol et modifient la structure du sol à long terme. Expériences de la Royal Horticultural Society ont constaté que l’application d’eau grise avait peu d’impact sur les plantes pendant une courte période, mais qu’après six semaines, certaines montraient des signes de stress salin.

La situation dans son ensemble

Pensez à votre alimentation

Votre alimentation est presque certainement votre plus grande source (indirecte) de consommation d’eau : les chaînes d’approvisionnement agricoles utilisent 70 % des ressources mondiales en eau douce, selon le Fonds mondial pour la nature. Mais tous les régimes alimentaires ne sont pas égaux et, dans la plupart des régions du monde, la production de viande a plus soif. Par exemple, les estimations du Water Footprint Network l’empreinte eau d’un burger de bœuf produit aux Pays-Bas est de 1 000 litres ; un burger au soja du même pays n’en consomme qu’environ 160 litres.

Les carnivores peuvent cependant réduire l’empreinte hydrique de leur alimentation sans éliminer la viande : des recherches de 2018 suggèrent que suivre un régime alimentaire « sain » recommandé (c’est-à-dire suivre les directives officielles sur ce qu’il faut manger dans quelles proportions, comme le guide NHS Eatwell) réduction de la consommation d’eau en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les réductions variaient de 11 à 35 % pour un régime alimentaire sain à base de viande, à 33 à 55 % pour un pescatarien sain et à 35 à 55 % pour un régime végétarien. Réduire son gaspillage alimentaire aide évidemment aussi à : le site Love Food Hate Waste regorge de suggestions.

Réduire les vêtements

Acheter moins de vêtements est une bonne idée pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles la consommation d’eau. « Pour fabriquer un seul jean, il faut 10 000 litres d’eau. » selon l’ONU Changement Climatique; c’est l’eau utilisée pour faire pousser le kilo de coton nécessaire. « En comparaison, il faudrait 10 ans à une personne pour boire 10 000 litres d’eau. » Un article de 2020 estime la consommation totale d’eau de l’industrie de la mode à 1,5 milliard de litres par an. Je déteste acheter des jeans dans le meilleur des cas ; c’est suffisant pour me convaincre de ne pas m’embêter.

Il faudra des mois avant que ma prochaine facture d’eau ne me montre si l’un de mes ajustements a sensiblement réduit ma consommation. Mais entre-temps, mes plantes d’intérieur ne sont pas mortes et ma conscience – voire aucune autre partie de moi – est plus propre.