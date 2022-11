Comment utiliser Mastodon, l’alternative à Twitter

Le 7 novembre, le fondateur de Mastodon, Rochko sifflé qu’il y avait plus d’un million d’utilisateurs actifs mensuels du service. C’est encore bien inférieur aux plus de 245 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Twitter dont le PDG Elon Musk a tweeté cette semaine.

Mastodon a grandi rapidement. Dans les 12 jours suivant l’achat de Twitter par Musk, les téléchargements d’applications Mastodon sur Apple App Store et Google Play pour Android ont augmenté de plus de 100 fois les taux précédents pour atteindre 322 000 installations au cours de la période, selon l’analyse de Sensor Tower, une société d’analyse d’applications.

Cela rend l’inscription et la recherche de vos amis un peu plus difficiles.

Parce que n’importe qui peut configurer son propre serveur Mastodon, il n’y a pas d’endroit central pour s’inscrire comme twitter.com. Vous devez trouver un serveur pour vous inscrire. Ils sont appelés « instances » et vous pouvez les considérer comme des fournisseurs de messagerie.

Un utilisateur sur une instance peut interagir avec des utilisateurs sur d’autres instances, y compris suivre, répondre et booster. Toutes les instances prises ensemble sont appelées “le fédivers”. (Le terme vient de “fédéré”, qui fait référence à la façon dont les serveurs fonctionnent ensemble de manière lâche – encore une fois, similaire au courrier électronique.)

Chaque instance a sa propre URL, qui vient après votre nom d’utilisateur, un peu comme un domaine de messagerie. Il existe plus de 5 000 cas, selon un site de suivi de l’utilisation de Mastodon, et ils suivent souvent un thème particulier, tel qu’une région géographique ou un sujet. Certains vous demandent de remplir un court formulaire de candidature avec des informations telles que vos intérêts ou pourquoi vous souhaitez rejoindre cette instance. Certains serveurs sont petits et réservés à une petite poignée d’amis.

Il y a même un quizz que vous pouvez prendre pour trouver quelle instance pourrait vous convenir.

L’exemple le plus populaire est mastodonte.en ligne, également administré par le fondateur du service. Des instances plus volumineuses signifient que bon nombre des noms d’utilisateur les meilleurs ou les plus courts du serveur ont déjà été pris. Il y a aussi une liste d’instances que vous pouvez rejoindre sur Mastodon’s site Internet.

Contrairement à Twitter, de nombreuses instances sur lesquelles Mastodon s’exécute sont à but non lucratif, et certaines collectent des fonds pour les coûts de serveur et d’autres dépenses sur des sites comme Patreon. Il est possible que certaines instances cessent de fonctionner car leurs administrateurs se désintéressent.

Toutes les instances ont un flux réservé aux personnes sur ce serveur qui affiche tous les messages postés dans cette instance dans l’ordre chronologique. Mais vous pouvez également simplement consulter votre flux personnalisé, qui ne montre que les toots des personnes que vous suivez – c’est l’expérience qui ressemble le plus à Twitter.