Comment utiliser l’oscillateur S&P lors d’un investissement

Salut, je suis membre et ça a été super jusqu’à présent. Cependant, je ne sais pas quand acheter si l’oscillateur à courte portée S & P 500 montre que le marché est suracheté. – Aditya A L’oscillateur à courte portée S & P 500 représente l’indice dans son ensemble, et nous aimons l’utiliser comme un guide sur la performance du marché et vers où il pourrait se diriger à court terme. L’oscillateur nous informe à un niveau élevé sur la question de savoir si nous devons lever ou déployer des liquidités, mais ce n’est pas un guide sur la façon de gérer les avoirs individuels. Dans un marché suracheté, nous commençons à chercher des domaines pour lever des fonds car les vendeurs sont susceptibles d’entrer sur le marché à court terme afin de réaliser des bénéfices. Ou, à tout le moins, un marché suracheté signifie que le profil risque-récompense s’est détérioré et que nous pourrions être dans une période de consolidation. L’inverse est vrai pour un marché survendu. Ce type de lecture indique que nous devrions rechercher de plus près les opportunités d’achat, afin de pouvoir participer au rebond à court terme que les conditions de survente précipitent généralement. Bien sûr, nous n’achèterons ni ne vendrons aucune action simplement à cause d’une lecture sur l’oscillateur. Pour cela, nous devons encore examiner les fondamentaux et les futurs catalyseurs potentiels pour les avoirs individuels. Il y a, par exemple, des moments où une action individuelle peut diverger du S & P 500 et présenter une opportunité d’achat – même lorsque l’oscillateur montre que le marché est suracheté. Une action individuelle peut être survendue dans un marché suracheté et vice versa, en particulier lorsque seuls quelques secteurs déterminent la direction de l’indice et que d’autres sont tombés en disgrâce. En bref, l’oscillateur est plus que tout un guide utile sur la façon de gérer nos niveaux de trésorerie compte tenu de la configuration du marché, avant d’examiner ensuite les avoirs individuels. Mais l’Oscillateur seul ne devrait jamais empêcher un investisseur d’agir d’une manière ou d’une autre sur une action donnée. En fin de compte, c’est un outil dans la boîte à outils et devrait être considéré avec le reste des recherches et des devoirs d’un investisseur. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Ja’crispy | Istock | Getty Images