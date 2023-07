Comment utiliser l’IA pour gagner de l’argent dès maintenant, disent les experts

Les outils d’intelligence artificielle ne sont pas seulement un moyen pratique d’effectuer des devoirs ou de modifier vos selfies et vos vidéos. Ils pourraient être votre prochaine source de revenus si vous en profitez, déclare Matt Higgins, un millionnaire autodidacte, PDG de la société d’investissement RSE Ventures et vedette invitée de l’émission « Shark Tank » d’ABC. « L’IA sera le plus grand créateur de richesse de l’histoire, car l’intelligence artificielle ne se soucie pas de savoir où vous êtes né, si vous avez de l’argent, si vous avez un doctorat », a déclaré Higgins à CNBC Make It. « Cela va détruire les barrières qui ont empêché les gens de gravir les échelons et de poursuivre leur rêve de liberté économique. » Cela peut sembler une prédiction audacieuse, étant donné les limites des outils actuels d’IA générative comme ChatGPT ou Midjourney – mais le marché de l’IA devrait croître rapidement au cours de la prochaine décennie, selon un rapport récent de PwC. Il est déjà évalué à près de 100 milliards de dollarset devrait apporter 15,7 billions de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030. « Ce n’est pas que si vous ne sautez pas dessus maintenant, vous ne pourrez jamais », dit Higgins. « C’est maintenant que vous avez la meilleure opportunité d’en tirer parti. » Voici deux façons de commencer à utiliser l’IA pour gagner de l’argent dès maintenant, selon les experts – et une troisième qui n’est pas encore prête, mais qui pourrait l’être bientôt.

Du travail en indépendant

Si vous aimez l’écriture, la conception graphique ou l’édition de photos et de vidéos, l’IA peut vous aider à réaliser des bénéfices en utilisant ces compétences plus efficacement. « Disons que vous êtes un étudiant en arts libéraux qui envisage de poursuivre ses études ou simplement d’apprendre quelque chose de nouveau. Il serait maintenant temps d’approfondir vos connaissances sur l’IA », déclare Susan Gonzales, fondatrice et PDG d’AIandYou, une organisation à but non lucratif qui enseigne les compétences en IA aux personnes issues de communautés marginalisées. Les outils d’IA générative d’aujourd’hui peuvent déjà vous aider à rédiger des plans d’affaires ou à créer des illustrations numériques. Surtout, vous devrez relire et vérifier chaque mot ou pixel généré par un outil d’IA, et ajuster le langage pour qu’il ressemble moins à un robot et plus à vous. Un outil d’intelligence artificielle appelé Jasper, par exemple, aide déjà Kristen Walters à créer des produits numériques tels que des classeurs, des livres électroniques et des livres audio. Walters, une avocate devenue entrepreneure et éditrice, a décrit son processus dans un post récent sur Medium: « Disons que j’ai une idée de ‘classeur’ numérique pour aider les travailleurs indépendants à mieux gérer leur argent. J’utiliserais la fonction ‘chat’ de Jasper pour trouver un plan pour mon classeur. J’ai utilisé l’invite : Écrivez un aperçu d’un classeur intitulé « Gestion de l’argent pour les indépendants ». « Jasper a généré le contour en 30 secondes, a écrit Walters. Elle a ensuite révisé et édité le plan, le transformant en un classeur complet qu’elle a formaté dans Canva et vendu en ligne. Certains concerts indépendants peuvent payer plus de 100 $ de l’heure, a noté CNBC Make It en mai.

Entrepreneuriat

Chaque propriétaire de petite entreprise disposant d’un accès à Internet devrait étudier comment l’IA peut aider à augmenter les revenus de son entreprise, déclare Gonzales. Les outils d’IA peuvent « les aider à améliorer leur activité, à améliorer la gestion des stocks, à analyser le comportement des clients ou à acquérir une veille concurrentielle », explique Gonzales. « Les petites entreprises peuvent utiliser des outils d’intelligence artificielle pour cibler plus efficacement leurs efforts de marketing et de publicité… Elles peuvent identifier de nouvelles opportunités de revenus. » Jacqueline DeStefano-Tagorra, PDG et fondatrice de la société de conseil boutique Omni Business Intelligence Solutions, a déclaré à CNBC Make It vendredi qu’elle utilisait ChatGPT pour remplir des formulaires lors de l’intégration de nouveaux clients. Tout d’abord, elle télécharge ses modèles existants sur ChatGPT. Ensuite, elle demande à l’outil de supprimer les anciennes informations du client et d’ajouter le nom du nouveau client et les conditions convenues. « Maintenant, j’ai un accord entre leurs mains dans 10 minutes », a-t-elle déclaré. DeStefano-Tagorra utilise également ChatGPT pour définir les ordres du jour des réunions à partager avec ses clients, a-t-elle ajouté. Ne téléchargez aucune information confidentielle dans un outil d’IA, les experts disent: Il stockera, analysera et apprendra de tout ce que vous saisissez. Au-delà de cela, n’hésitez pas à expérimenter, dit Gonzales. « Ce qui est merveilleux, c’est qu’aujourd’hui, tout ce que nous avons à faire est de chercher » comment améliorer ma petite entreprise avec des outils d’IA « », dit-elle. « L’information est là-bas. »

Tutorat