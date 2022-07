Comment utiliser les stratégies de retrait RMD pour aider à étirer l’épargne

Il n’est pas rare que les retraités s’inquiètent de savoir comment faire durer leur épargne tout au long de leur vie.

Certaines personnes s’appuient sur la soi-disant règle des 4% – retirer 4% de leur épargne la première année de leur retraite et les années suivantes en prenant le même montant, ajusté en fonction de l’inflation chaque année. Une autre approche implique les distributions minimales requises, ou RMD, qui accompagnent la plupart des comptes de retraite.

Ces retraits obligatoires entrent en vigueur à 72 ans et s’appliquent aux plans 401 (k) – à la fois traditionnels et à la version Roth – et aux plans de travail similaires, ainsi qu’à la plupart des comptes de retraite individuels. (Il n’y a pas de RMD pour les Roth IRA pendant la durée de vie du titulaire du compte.)

De manière générale, si vous ne deviez prendre que vos RMD annuels, cela signifierait que ces comptes ne seraient pas épuisés de votre vivant. Bien sûr, comme pour la plupart des choses en matière de planification financière, la stratégie ne peut pas être considérée dans le vide.

“Vous pouvez l’utiliser comme un plan – comme une ligne directrice – mais il est très peu probable que vous vous y teniez toute votre vie”, a déclaré Ed Slott, CPA et fondateur d’Ed Slott and Co. “Vous devez planifier la vie qui se passe .”