Comment utiliser les pratiques d’aménagement paysager de Floride pour aider la rivière Saint-Jean

Le 17 Rapport sur l’état du fleuve a été récemment libéré. Le rapport aborde les problèmes affectant la santé de la rivière Saint-Jean. Le rapport contient des informations qui devraient intéresser les propriétaires possédant des paysages résidentiels. Les niveaux de nutriments, principalement le phosphore, dans les affluents menant à la rivière, demeurent préoccupants. Le nombre de bactéries fécales constitue également une préoccupation majeure. Même si les solutions à ces problèmes dépassent souvent ce qu’une seule personne peut entreprendre, nous pouvons collectivement prendre des mesures pour garantir que nos paysages ne contribuent pas à la charge en éléments nutritifs de la rivière.

Heureusement, le programme Florida-Friendly Landscaping (FFL) propose plusieurs pratiques que nous pouvons adopter et qui nous aideront tous à protéger la qualité de l’eau de la rivière. Ces pratiques relèvent de quatre principes spécifiques du FFL : arroser efficacement, fertiliser de manière appropriée, réduire le ruissellement des eaux pluviales et protéger le secteur riverain.

L’étalonnage de votre système de gicleurs peut économiser de l’eau et garder votre paysage sain.

Arroser efficacement

Lorsque vous choisissez les bonnes plantes pour votre paysage, vous aurez probablement besoin de moins les arroser. Si vous regroupez des plantes ayant les mêmes besoins en arrosage et configurez vos zones en conséquence, vous éviterez certains des problèmes de maladies liés à une mauvaise irrigation. De plus, la conversion des massifs d’arbustes en microirrigation réduit la consommation d’eau et les problèmes de maladies.

L’un des problèmes les plus courants pour lesquels les gens contactent le service de vulgarisation concerne les problèmes de gazon. Les maladies des racines sont de loin la principale cause. L’arrosage excessif est l’une des principales causes de maladie des racines du gazon. Bien que de nombreux propriétaires disposent de systèmes d’irrigation automatique pour leur pelouse, la plupart ne savent pas quelle quantité d’eau ils produisent ni comment la mesurer. Pour faciliter les choses, un simple programme d’irrigation du gazon doit appliquer entre ½ et ¾ de pouce d’eau à chaque arrosage. Pendant les saisons chaudes et sèches (heure d’été), cela peut être fait deux fois par semaine. Pendant les mois les plus frais (heure normale de l’Est), pas plus d’une fois par semaine. S’il y a eu suffisamment de précipitations pour atteindre cette quantité d’irrigation, aucun arrosage n’est nécessaire. Pendant les périodes de précipitations adéquates, les systèmes de gicleurs peuvent être arrêtés manuellement.

Si vous ne savez pas combien de pouces votre système de gicleurs produit, il est temps de le calibrer. Cela se fait en utilisant la méthode du « catch can ». En disposant plusieurs boîtes de thon ou de nourriture pour chats, vous pouvez facilement déterminer combien de temps il faut à votre système pour appliquer ½ à ¾ de pouce d’eau. Mesurez la quantité d’eau dans les bidons après avoir fait fonctionner le système pendant 15 minutes. Par exemple, si après 15 minutes, vous avez ¼ » d’eau, il faudrait 30 à 45 minutes pour appliquer la bonne quantité d’eau (½ à ¾ de pouce) dans votre système d’irrigation. Une fois que vous savez combien d’eau votre système met sur votre pelouse, vous pouvez régler la minuterie en conséquence. Pour une fiche d’information sur l’étalonnage de votre système d’irrigation, visitez https://sfyl.ifas.ufl.edu/media/sfylifasufledu/duval/horticulture/commercial-hort/DuvalCo-How-to-Calibrate-Your-Sprinkler-System-Illustrations-2024-FNL-Digital.pdf

Fertiliser de manière appropriée

Aucune pratique d’entretien des pelouses n’a plus d’effet sur l’environnement de la Floride que la fertilisation du gazon. Si l’engrais est mal appliqué sur la pelouse, l’excès de nutriments peut s’écouler ou traverser le sol et polluer nos eaux de surface. En 2007, l’État de Floride a créé une règle selon laquelle tous les engrais pour gazon urbain vendus dans l’État comportaient des instructions spécifiques sur la façon d’appliquer correctement l’engrais sur le gazon. Cela permet au propriétaire d’appliquer plus facilement la quantité appropriée lorsque l’étiquette sur le sac est suivie.

Avant d’appliquer de l’engrais sur votre paysage, faites une analyse de sol et fertilisez uniquement lorsque cela est nécessaire. Recherchez des engrais contenant de l’azote à faible libération et peu ou pas de phosphore. Le timing est également important. L’engrais doit être appliqué lorsque nos graminées à gazon sont le plus capables d’absorber les nutriments et de les utiliser. C’est à ce moment-là qu’ils sont en pleine croissance. Une façon d’y penser est que si vous devez le tondre souvent, alors il grandit.

Les recommandations de l’Université de Floride demandent d’appliquer ½ livre à 1 livre d’azote par 1 000 pieds carrés de gazon par application d’engrais. Si vous suivez les instructions figurant sur le sac d’engrais pour gazon, vous êtes en bonne forme. Cependant, la règle de Floride sur les engrais pour le gazon autorise la fertilisation à la fin du printemps et en été (lorsque le gazon est en croissance active) avec jusqu’à 2 livres d’azote par 1 000 pieds carrés SI l’engrais contient au moins 65 % de l’azote sous une forme à libération lente. .

Le respect des principes amicaux de la Floride peut empêcher le ruissellement des nutriments de la rivière St. Johns.

Réduire le ruissellement des eaux pluviales

Ce principe peut sembler le plus difficile à mettre en œuvre, mais il existe quelques recommandations simples que presque tout le monde peut mettre en œuvre. Premièrement, comme mentionné ci-dessus, si vous arrosez trop votre gazon, vous éliminez l’engrais de votre sol. Une irrigation appropriée réduira la quantité d’engrais qui s’infiltre dans les eaux souterraines. Deuxièmement, si vous renversez de l’engrais sur la pelouse, sur un trottoir ou une allée, balayez-le et remettez-le dans le sac. De cette façon, l’engrais ne sera pas emporté dans les égouts pluviaux. Si vous avez des descentes pluviales, assurez-vous qu’elles se déversent dans un parterre de plantes ou une surface perméable plutôt que sur un trottoir ou une allée. Enfin, collecter l’eau de pluie dans une citerne ou un baril de pluie pour l’utiliser plus tard dans l’aménagement paysager peut permettre d’économiser de l’argent sur votre facture d’eau en plus de réduire le ruissellement des eaux pluviales.

Protéger le front de mer

Pour ceux d’entre nous qui vivent sur n’importe quel plan d’eau, nous pouvons faire notre part en adoptant des pratiques qui ralentissent, filtrent ou empêchent le ruissellement d’atteindre l’eau.

Entretenir la partie de votre paysage adjacente au plan d’eau comme zone tampon contre les pratiques de pelouse et d’aménagement paysager peut faire des merveilles pour la qualité de l’eau. Planter dans la zone une végétation riveraine indigène à faible croissance et nécessitant peu d’entretien peut contribuer à la rendre attrayante, à filtrer les contaminants, à réduire l’érosion et à attirer la faune indigène.

L’aménagement d’une « zone sans entretien » d’au moins 10 pieds du rivage protégera l’eau du ruissellement paysager en créant une distance par rapport aux activités d’entretien de la pelouse. Rendez-le attractif en installant des plantes qui ne nécessitent ni fertilisation, ni irrigation, ni tonte. Comme toujours, assurez-vous que la zone reste exempte de toute plante exotique envahissante telle que l’herbe torpille.

L’herbe coupée et les rognures sont souvent soufflées ou jetées dans l’eau pour être éliminées. Permettre aux tontes de gazon de rester en les laissant en place ou en collectant nos tontes de gazon et en les compostant permet de conserver les nutriments contenus dans les tontes de gazon hors de l’eau. Réduire la quantité de déchets d’animaux qui s’écoulent dans les plans d’eau peut également réduire les niveaux de bactéries nocives.

Examen du chantier convivial de Floride

Saviez-vous que vous pouvez faire réviser votre paysage pour recevoir la reconnaissance Florida-Friendly Yard. En reconnaissant des paysages spécifiques comme étant adaptés à la Floride, le programme d’aménagement paysager adapté à la Floride (FFL) honore les efforts des clients pour conserver l’eau et protéger la qualité de l’eau et d’autres ressources naturelles. Si vous habitez dans le comté de Duval et souhaitez postuler pour une reconnaissance de chantier, contactez le bureau d’extension de l’UF/IFAS Duval County à [email protected]. Veuillez inclure votre nom, votre adresse physique et votre numéro de téléphone. Vous pouvez préparer votre examen FFL Yard en consultant la liste de contrôle que nos bénévoles utiliseront lors de la visite. Trouvez la liste de contrôle d’inspection du chantier FFL ici.

Contribuer à protéger la rivière Saint-Jean ne signifie pas que vous devez sacrifier la santé de votre pelouse ou de votre paysage. Les principes de l’aménagement paysager adapté à la Floride s’appuient sur la recherche pour fournir à nos paysages ce dont ils ont besoin d’une manière qui contribue également à maintenir nos ressources en eau saines. Pour plus d’informations sur les autres principes FFL ou une aide supplémentaire pour créer un paysage convivial pour la Floride, rendez-vous sur https://ffl.ifas.ufl.edu/.

Larry Figart est agent de vulgarisation forestière urbaine à l’Université de Floride/IFAS.

Cet article a été initialement publié sur Florida Times-Union : Les pratiques d’aménagement paysager respectueuses de la Floride aident la rivière Saint-Jean