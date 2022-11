Comment utiliser les groupes d’onglets dans Chrome

Si vous semblez toujours avoir des dizaines d’onglets ouverts dans Google Chrome, cette astuce est pour vous.

Garder de nombreuses pages Web ouvertes ne ralentit pas seulement votre ordinateur, mais rend également difficile la recherche du bon onglet. Google est venu à la rescousse avec un outil déjà intégré à Chrome – Groupes d’onglets. Cette excellente fonctionnalité, dont vous ne savez probablement même pas qu’elle existe, vous permet de rassembler des onglets associés dans des groupes, de leur donner un nom, puis de les réduire afin qu’ils n’occupent qu’un seul espace d’onglet.

Disons que vous magasinez pour une nouvelle guitare. Vous pourriez avoir 10 à 20 onglets ouverts avec des critiques de guitares et des détaillants qui vendent les modèles que vous recherchez.

Avec les groupes d’onglets, vous pouvez les placer dans une sorte d’onglet « dossier » afin de pouvoir y accéder facilement à partir de Chrome, tout en semblant les fermer lorsque vous vous concentrez sur autre chose. Il est vraiment facile à configurer et mettra de l’ordre dans un navigateur chaotique.

Comment configurer des groupes d’onglets dans Chrome

Le regroupement des onglets est simple. Pour les besoins de ce guide, nous supposerons que vous avez au moins cinq ou six onglets ouverts dans Chrome, bien que les étapes ci-dessous fonctionnent avec un seul.

Accédez à l’onglet que vous souhaitez inclure, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu, puis sélectionnez Ajouter un onglet au nouveau groupe

Vous serez invité à donner un nom au groupe, alors assurez-vous de choisir quelque chose de court car vous n’aurez que la largeur d’un onglet pour voir ce qu’il dit. Il devrait apparaître à côté de votre onglet ouvert pendant que vous tapez.

Si vous voulez rendre les choses encore plus faciles à repérer, vous pouvez également donner une couleur à l’onglet en sélectionnant l’un des cercles sous le champ de texte.

Comment ajouter ou supprimer des onglets d’un groupe d’onglets dans Chrome

Avec le groupe d’onglets configuré, vous pouvez maintenant en ajouter d’autres. Vous pouvez le faire de deux manières.

La première consiste à faire glisser et déposer d’autres onglets dans la zone qui a la couleur de l’onglet de groupe affiché en dessous. L’autre consiste à cliquer avec le bouton droit sur n’importe quel onglet ouvert et à utiliser le Ajouter un onglet au groupe option, en sélectionnant le groupe d’onglets approprié dans la liste qui s’affiche.

Si vous souhaitez ultérieurement supprimer des onglets qui ne sont plus pertinents, il existe trois options.

Le premier est évident, en ce sens que vous cliquez simplement sur X pour fermer complètement l’onglet. Cela le supprime automatiquement du groupe.

Si vous souhaitez garder l’onglet ouvert mais le supprimer du groupe, faites-le simplement glisser vers une autre section de la barre d’onglets (au lieu de le faire glisser dans le groupe) ou cliquez avec le bouton droit sur l’onglet et sélectionnez Supprimer du groupe.

Conseils et astuces sur les groupes d’onglets Chrome

Vous pouvez avoir plusieurs groupes d’onglets, et c’est la vraie beauté de la fonctionnalité : vous pouvez conserver ensemble les onglets associés. Et puisque le but de l’utilisation des groupes est de garder les choses en ordre, vous voudrez les gérer de manière à ce que les choses ne deviennent pas incontrôlables. Voici quelques conseils pour y parvenir.

1. Ouvrir et fermer des groupes d’onglets

Vous n’avez pas besoin d’avoir votre groupe d’onglets ouvert tout le temps, surtout si vous ne les utilisez pas à ce moment précis. Donc, pour réduire les onglets à un seul, cliquez simplement sur l’étiquette du groupe d’onglets (l’onglet avec le nom du groupe dessus). Il semblera d’abord que vous avez fermé tous les onglets, mais si vous cliquez une deuxième fois sur l’étiquette du groupe d’onglets, il se développera une fois de plus et révélera tous les onglets ouverts toujours en toute sécurité à l’intérieur.

2. Déplacer un groupe d’onglets vers une autre fenêtre

Chrome vous permet d’ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. Cela signifie que vous pouvez organiser votre navigateur pour avoir, par exemple, une page de travail, une page de recherche, une page d’organisation et une page amusante sans qu’elles ne soient toutes entassées dans une seule fenêtre. Vous pouvez déplacer instantanément un groupe d’onglets entier vers une nouvelle fenêtre par une simple commande. Cliquez avec le bouton droit sur l’étiquette du groupe d’onglets, puis sélectionnez Déplacer le groupe vers une nouvelle fenêtre.

3. Fermer un groupe mais laisser tous les onglets ouverts

Si vous n’avez plus besoin du groupe, mais que vous souhaitez remettre les onglets à leur état normal et ouvert, c’est facile à faire. Cliquez avec le bouton droit sur l’étiquette du groupe d’onglets et sélectionnez le Dissocier option.

4. Fermer le groupe et tous les onglets

Lorsque vous avez fini d’utiliser le groupe et que vous souhaitez tout fermer, les onglets et tout, tout cela peut être réalisé en quelques clics. Faites simplement un clic droit sur l’étiquette du groupe d’onglets et sélectionnez le Fermer le groupe option.