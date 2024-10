Comment utiliser les fonctionnalités satellite d’urgence de votre iPhone si vous perdez la couverture cellulaire

Kerry Wan/ZDNET

Alors que la Floride fait face à l’ouragan Milton juste après l’ouragan Helene, les communications sont un domaine critique susceptible d’être affecté. Les habitants de l’État ne pourront peut-être pas compter sur un service cellulaire ou Wi-Fi pour appeler le personnel d’urgence à l’aide ou leurs proches pour obtenir du confort.

Pour faire face aux perturbations de la connectivité cellulaire, les propriétaires d’iPhone peuvent se tourner vers les connexions par satellite. Apple propose trois fonctionnalités qui peuvent vous aider.

1. SOS d’urgence par satellite

Avec Emergency SOS via Satellite, les utilisateurs d’iPhone peuvent envoyer des messages texte aux secouristes. Mais plutôt que de voyager via un réseau cellulaire ou Wi-Fi, les messages utilisent des satellites pour aller et venir. Introduite à la fin de l’année dernière avec iOS 16.1, cette fonctionnalité est disponible sur tous les modèles d’iPhone 14, 15 et 16. Il n’est pas nécessaire de procéder à une mise à jour distincte de l’application ou du logiciel ; Le SOS d’urgence via Satellite fonctionne automatiquement en cas de besoin.

Une fois que votre téléphone a accès au service satellite, vous verrez un badge de notification dans l’application Paramètres et un élément intitulé « Obtenir de l’aide en cas d’urgence ». Vous pouvez également vérifier la fonctionnalité en ouvrant l’application Paramètres et en sélectionnant « SOS d’urgence ». Faites glisser votre doigt vers le bas de la page où vous verrez « SOS d’urgence via satellite » et une option pour essayer la démo (plus d’informations à ce sujet dans une minute).

Comment utiliser le SOS d’urgence via satellite

Si jamais vous vous trouvez dans une situation d’urgence et dans une zone sans couverture cellulaire ou Wi-Fi, composez le 911 comme vous le feriez normalement. L’écran d’appel de votre iPhone vous avertira que vous n’avez pas de couverture pour passer l’appel, et un bouton de message vert avec un signe SOS rouge apparaîtra. Appuyez sur le bouton indiquant « Texte d’urgence via satellite ».

Vous pouvez également ouvrir l’application Messages, démarrer un fil de discussion par SMS au 911 et sélectionner « Services d’urgence ».

Ensuite, cinq questions vous seront posées sur votre situation. Vos réponses sont ensuite partagées avec les premiers intervenants. La première question demande quel type d’urgence vous rencontrez. Ensuite, il vous sera demandé qui a besoin d’aide et si quelqu’un est blessé. Vous recevez ensuite une liste de descriptions d’urgence parmi lesquelles choisir (bloqué, piégé, perdu, autre). Enfin, on vous demande si vous êtes sur un terrain escarpé, dans l’eau, dans une grotte ou si aucune de ces réponses ne s’applique.

Après avoir répondu aux questions d’urgence, il vous sera demandé si vous souhaitez alerter vos contacts d’urgence. Si vous sélectionnez oui, toute personne que vous avez ajoutée comme contact d’urgence dans l’application Santé recevra une alerte indiquant votre emplacement, vos réponses au questionnaire et des mises à jour en direct de tous les messages échangés entre vous et les intervenants d’urgence.

L’ensemble du processus est simple et rationalisé, reflétant une conversation typique par message texte. Cependant, la différence la plus grande et la plus importante est que vous êtes connecté à un satellite situé à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre.

Dans cet esprit, assurez-vous de suivre les instructions sur votre iPhone pour vous assurer que votre téléphone est connecté au satellite. Pour vous aider à maintenir la ligne de communication ouverte, un cercle semblable à un radar apparaît avec la partie supérieure montrant une zone qui devient verte lorsque votre téléphone est pointé vers le satellite et connecté.

Lorsque vous envoyez et recevez des messages, gardez votre téléphone orienté dans la bonne direction, sinon les messages ne passeront pas. L’envoi d’un message peut prendre jusqu’à 30 à 45 secondes ou plus, selon la force de votre connexion avec le satellite.

Essayez-le avant d’en avoir besoin avec le mode démo

Vous vous souvenez du mode démo mentionné précédemment ? Cela vous donne la possibilité de voir à quoi ressemble l’envoi et la réception de messages lorsque vous êtes connecté à un satellite. Suivez le processus de démonstration au moins une fois pour vous familiariser avec son fonctionnement. Vous connaîtrez alors les étapes à suivre si jamais vous avez besoin de l’utiliser en cas d’urgence réelle.

Pour accéder à la démo, ouvrez l’application Paramètres, sélectionnez SOS d’urgence dans la liste des options, puis faites glisser vers le bas de l’écran jusqu’à la section « SOS d’urgence via satellite ». Appuyez sur « Essayer la démo ». Assurez-vous que vous êtes à l’extérieur ou que vous avez une vue dégagée sur le ciel. La démo vous guidera ensuite à travers chaque étape.

On vous montrera comment et quand la fonction est utilisée et comment aligner correctement votre téléphone avec un satellite. Une fausse conversation vous sera alors présentée avec un secouriste. Cependant, les messages envoyés et reçus en mode démo circulent en réalité entre votre téléphone et le satellite. Vous pouvez même envoyer et recevoir des messages jusqu’à ce que vous ayez l’impression de comprendre le processus, après quoi vous pouvez mettre fin à la démo.

2. Utilisez un satellite pour mettre à jour votre position Find My

Voici une autre fonctionnalité qui utilise la connectivité satellite à l’intérieur des iPhone 14, 15 et 16. Vous pouvez mettre à jour votre position dans l’application Find My lorsque vous vous trouvez dans une zone sans couverture cellulaire ou Wi-Fi.

Pour utiliser un satellite afin de mettre à jour votre position pour les personnes avec lesquelles vous partagez votre position, ouvrez l’application Find My, sélectionnez l’onglet Moi, puis faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher toutes les options. La section intitulée « Ma position via satellite » deviendra active une fois que votre téléphone ne disposera d’aucune connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Vous pouvez utiliser cette méthode pour mettre à jour votre position toutes les 15 minutes. Les personnes qui ont accès à votre position verront une icône satellite à côté de votre avatar Find My pour leur faire savoir que vous vous trouvez dans une zone sans aucun signal.

3. Messages par satellite

L’autre fonctionnalité par satellite qui pourrait vous venir en aide est Messages via Satellite. Avec celui-ci, vous pouvez échanger des iMessages et des SMS avec vos proches via satellite lorsque vous n’avez pas de couverture cellulaire et Wi-Fi. Comme Emergency SOS via Satellite, celui-ci fonctionne uniquement avec un modèle d’iPhone 14, 15 ou 16 mais nécessite également iOS 18 ou supérieur. À l’heure actuelle, la fonctionnalité n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada.

Pour utiliser Messages via Satellite, ouvrez l’application Messages sur votre iPhone. En supposant que la couverture cellulaire et Wi-Fi soit en panne, vous serez invité à utiliser Messages via Satellite à la place. Après avoir suivi les étapes de connexion à un satellite, vous pouvez alors commencer à échanger des messages avec d’autres personnes. Les messages échangés avec d’autres propriétaires d’iPhone seront au format iMessage. Les messages échangés avec les utilisateurs d’Android utiliseront les SMS traditionnels.

Pour recevoir des iMessages par satellite, vos contacts doivent exécuter iOS 18 ou une version ultérieure. Pour répondre aux messages SMS par satellite, vos contacts doivent disposer d’iOS 17.6 ou supérieur.

Essayez la démo

Vous pouvez également tester Messages via Satellite pour voir comment cela fonctionne, bien que la démo vous montre simplement comment vous connecter à un satellite. Pour cela, accédez à Paramètres, sélectionnez Applications, puis sélectionnez Messages. Faites glisser l’écran vers le bas et appuyez sur l’entrée « Démo de connexion par satellite ». Suivez les étapes pour trouver une connexion satellite.

Si vous faites face à l’ouragan Milton ou si vous avez de la famille ou des amis sur son passage, l’utilisation des fonctionnalités satellite de l’iPhone peut vous permettre de rester connecté en cas de panne des réseaux cellulaires ou Wi-Fi. Mais ces fonctionnalités peuvent s’avérer utiles dans tout type d’urgence affectant des formes de communication vitales.