Comment utiliser les clés d’accès sur les appareils Apple

Avec le lancement d’iOS 16, Apple a ajouté la prise en charge des mots de passe. Cela signifie que n’importe quel iPhone fonctionnant sur le logiciel le plus récent peut les utiliser et authentifier le processus de journalisation par Touch ID ou Face ID. Ils sont ensuite stockés dans le trousseau iCloud et synchronisés sur tous vos appareils Apple.

Les clés d’accès sont un moyen plus sécurisé de protéger vos comptes. Ils ne sont pas exclusifs à Apple et au trousseau, vous pouvez donc également utiliser des mots de passe sur n’importe quel compte qui les prend en charge sur d’autres appareils. Et d’autres gestionnaires de mots de passe commencent également à prendre en charge les mots de passe.

Voici cependant comment utiliser les mots de passe en utilisant la prise en charge intégrée d’Apple sur ses propres appareils.