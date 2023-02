Comment utiliser les 5 étapes du changement pour briser vos mauvaises habitudes

Au lieu de voir le changement comme un seul mouvement de balayage, Schafler suggère d’utiliser le modèle de changement en cinq étapes développé par les chercheurs James Prochaska et Carlo DiClemente.

Une façon de donner plus de résistance à une nouvelle habitude est de traiter le changement comme un processus en plusieurs étapes, dit Schafler.

Bien que ce cadrage facilite la mise en œuvre du changement à court terme, il rend également plus difficile le maintien du changement à long terme.

Vous vous préparez également à l’échec, déclare Katherine Morgan Schafler, psychothérapeute et auteur de “The Perfectionist’s Guide to Losing Control”.

Et cela a du sens : il est difficile de créer une accoutumance et chaque fois que vous faites une erreur, cela ressemble à un échec personnel.

1. Précontemplation

À ce stade, vous ne savez pas que vous voulez faire un changement et ne vous voyez pas le faire dans un avenir prévisible. Vous n’êtes pas conscient de l’impact de vos actions sur votre vie et vous vous concentrez davantage sur la “collecte d’expériences”.

Si vous cherchez déjà à faire un changement, vous avez peut-être déjà dépassé le stade.

2. Contemplation

Ici, vous commencez à avoir des pensées répétées sur vos expériences et sur ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Vous remarquerez peut-être des avantages et des inconvénients concernant des habitudes spécifiques. Vous ne ressentez pas encore vraiment l’appel à l’action.