Comment utiliser le terminal Windows et à quoi il sert

Grattez la surface de Windows (et de macOS) et vous trouverez une console de ligne de commande en dessous, un vestige persistant de la façon dont ces systèmes d’exploitation ont commencé : comme des wrappers graphiques conviviaux construits sur des interfaces monochromes basées sur du texte.

Si vous êtes aussi vieux que moi, vous vous souvenez peut-être d’avoir dû lancer des applications et des jeux sur un ordinateur en tapant des commandes textuelles, plutôt qu’en pointant et en cliquant. Les méthodes modernes sont bien sûr beaucoup plus simples, mais les anciennes méthodes sont toujours disponibles et elles sont toujours utiles pour de nombreuses tâches, comme le montre la liste ci-dessous.

Au début, Windows a conservé l’utilitaire Invite de commandes pour rappeler ses racines MS-DOS. Il a ensuite été rejoint par PowerShell (invite de commandes avec des extras), et dans les dernières versions de Windows 11, l’invite de commandes et PowerShell sont désormais tous deux regroupés dans un seul outil appelé Terminal Windows.

Windows Terminal prend en charge toutes les instructions d’invite de commande d’origine et vous pouvez le lancer à partir du menu Démarrer. C’est simple :

Rechercher Terminal.

Faites un clic droit sur l’icône du programme et choisissez Exécuter en tant qu’administrateur pour vous assurer que toutes les fonctionnalités sont disponibles pour vous.

Maintenant que vous avez ouvert le terminal Windows, voici quelques-unes des commandes qui pourraient en valoir la peine. Pour les utiliser, saisissez le texte affiché, puis appuyez sur Entrer.

Il existe plus de façons d’éteindre votre ordinateur que vous ne l’imaginez. Capture d’écran : Microsoft

1. Éteignez votre ordinateur après un certain temps

Bien entendu, il n’est pas difficile d’éteindre votre ordinateur via le menu Démarrer, mais Terminal vous offre quelques options supplémentaires, comme les arrêts programmés. La commande ci-dessus ordonne un arrêt (« /s ») plutôt qu’un redémarrage, après un délai (« /t ») de 600 secondes. Ajustez simplement le délai selon vos besoins.

Une autre option pratique est « shutdown -r -o » (sans les guillemets), qui redémarre (« -r ») votre ordinateur et lance le menu Options de démarrage avancées, très utile pour le dépannage. Tapez simplement « shutdown » seul pour voir les autres options que vous pouvez utiliser.

2. Voir une visualisation de vos dossiers

Tapez « arbre » et appuyez sur Entrer pour voir une représentation visuelle des dossiers et sous-dossiers de votre système, très utile pour voir comment votre lecteur Windows est organisé. Vous pouvez inclure un chemin d’accès au lecteur et au dossier (par exemple, « C:\Programmes\ ») pour concentrer la liste sur une zone spécifique du lecteur et utiliser l’indicateur « /f » pour voir les fichiers répertoriés ainsi que les dossiers.

3. Résoudre les problèmes de réseau

La commande « ipconfig » est souvent utilisée pour résoudre les problèmes de réseau. Utilisez-la seule et vous verrez l’adresse IP actuelle de votre routeur, mais ajoutez l’indicateur « /flushdns » et les connexions entre votre ordinateur et les sites Web que vous visitez seront réinitialisées (via le Serveur DNS), ce qui peut aider si les sites Web ne se chargent pas comme ils le devraient.

Vous pouvez également utiliser « ipconfig /release » puis « ipconfig /renew » pour obtenir une nouvelle adresse IP pour votre ordinateur, ce qui pourrait résoudre les problèmes de connexion entre votre appareil Windows et votre routeur ou votre appareil et Internet.

Vous pouvez obtenir une multitude d’informations sur votre système. Capture d’écran : Microsoft

4. Obtenez plus d’informations sur votre système

La commande classique « systeminfo » vous dira à peu près tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur votre système et bien plus encore : elle renvoie votre version de Windows 11 et le modèle de votre processeur, la quantité de RAM et de stockage installée, toutes les connexions réseau actives actuellement détectées, et même le temps qu’il a fallu à votre PC pour démarrer la dernière fois.

5. Vérifiez si votre lecteur Windows 11 contient des erreurs

La commande « chkdsk » est depuis longtemps la préférée des techniciens informatiques et vous la verrez apparaître dans de nombreux guides de dépannage. Elle vérifie essentiellement les erreurs sur votre disque système et peut corriger certaines des plus fondamentales. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux fichiers et aux dossiers ou pour démarrer votre PC, chkdsk peut vous aider.

Il existe également de nombreux indicateurs que vous pouvez utiliser avec cette commande. La commande seule recherche simplement les erreurs, mais ajoutez un espace et « /r » à la fin, et l’utilitaire essaiera de corriger ces erreurs tout en récupérant toutes les données possibles. Utilisez « chkdsk /? » pour voir d’autres options.

La commande « tasklist » vous donne plus ou moins les mêmes informations que le Gestionnaire des tâches, vous indiquant quelles applications sollicitent le plus votre système. En utilisant les numéros d’identification de processus (ou PID) qu’elle affiche, vous pouvez ensuite forcer la fermeture des applications à l’aide de « taskkill /pid » /f” — ce qui peut être pratique pour les logiciels problématiques.

Vous pouvez utiliser ces numéros PID pour forcer la fermeture des applications problématiques.

7. Analysez les états énergétiques de votre ordinateur

Il s’agit d’une autre invite de commande classique qui, avec l’indicateur « /a », renverra tous les états de veille pris en charge par votre ordinateur (tels que la mise en veille prolongée et le démarrage rapide). Vous pouvez également obtenir un rapport détaillé sur la batterie via « powercfg /batteryreport » — qui est enregistré dans le dossier par défaut du compte utilisateur actuel.

Creusez plus profondément et vous découvrirez plus de détails : « powercfg /devicequery s1_supported » répertorie tous les périphériques connectés à votre système qui peuvent le sortir du mode veille, par exemple. Modifiez ce « s1 » si vous devez analyser un état de veille différent : les codes seront répertoriés lorsque vous exécuterez la commande « powercfg /a » d’origine.

8. Vérifiez l’intégrité du système Windows 11

Comme de nombreuses autres invites de ligne de commande, celle-ci est vraiment utile en matière de dépannage. Elle vérifie l’intégrité des fichiers clés du système d’exploitation et applique les correctifs si nécessaire. Si vous remarquez des bugs et des plantages dans tout Windows 11, c’est l’une des premières étapes que de nombreux guides de dépannage recommandent.

9. Obtenez des informations avancées sur le réseautage

Un autre mot simple qui cache une multitude d’utilitaires de diagnostic utiles : utilisez « netstat » seul et il vous indiquera tous les appareils auxquels votre ordinateur est connecté, des imprimantes aux enceintes intelligentes (utilisez Ctrl+C lorsque vous souhaitez qu’il s’arrête).