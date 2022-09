La plupart d’entre nous n’hésitent pas à utiliser un ordinateur portable ou de bureau tous les jours, mais ce n’est pas une tâche simple pour tout le monde.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ un milliard de personnes dans le monde vivent avec une déficience visuelle qui aurait pu être évitée ou qui n’a pas encore été traitée. Pour ceux qui sont aveugles ou malvoyants, cela rend presque impossible l’utilisation d’un ordinateur au sens traditionnel.

Heureusement, de nombreuses entreprises conçoivent des logiciels en pensant à ces personnes. Microsoft recommande plusieurs lecteurs d’écran sur son site Web, JAWS et NVDA étant parmi les plus populaires.

Mais saviez-vous que Windows 11 dispose d’un outil de lecture d’écran intégré entièrement gratuit ? Narrator est disponible sous Windows depuis 2000, mais il est beaucoup plus facile à utiliser de nos jours. Cela fonctionne sur toutes vos applications, bien qu’il existe une méthode distincte si vous souhaitez que les articles sur le Web soient lus à haute voix.

Comment activer le lecteur d’écran de Windows 11

Il existe trois manières différentes d’activer le Narrateur dans Windows 11 – choisissez celle qui vous convient le mieux.

Le premier est un simple raccourci clavier. À condition que vous n’ayez pas remappé le clavier, appuyez sur Windows + Ctrl + Entrée pour lancer l’application Narrator.

Sinon, dirigez-vous simplement vers Paramètres et choisissez “Accessibilité” dans le volet de gauche. Sélectionnez “Narrateur”, la dernière option de la section “Vision”. À côté de “Narrateur”, cliquez sur le bouton pour l’activer.

Anyron Copeman / Fonderie

Si vous préférez, vous pouvez lancer le Narrateur comme vous le feriez avec n’importe quelle autre application. Le moyen le plus simple est de cliquer sur l’icône de recherche dans la barre des tâches, puis de taper “narrateur” et de cliquer sur l’option appropriée pour l’ouvrir.

Anyron Copeman / Fonderie

Quelle que soit la méthode choisie, vous pouvez voir une fenêtre contextuelle mettant en évidence certaines des modifications récentes – cliquez sur “OK” pour continuer.

Par défaut, vous verrez alors un écran qui ressemble à celui ci-dessous. Si vous préférez ne pas le faire à l’avenir, décochez simplement la case “Afficher l’accueil du narrateur au démarrage du narrateur”.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, Narrator est déjà actif à ce stade et décrit tout ce que vous faites. Mais il existe des moyens de le configurer à votre goût.

Comment personnaliser le lecteur d’écran de Windows 11

Microsoft propose une vaste gamme d’options de personnalisation pour le narrateur, qui montrent également à quel point il est capable.

Rendez-vous simplement dans Paramètres> Accessibilité> Narrateur pour les trouver tous. Votre première décision est de savoir si Narrator doit être automatiquement activé lors de la mise sous tension de votre PC, avant ou après votre connexion.

Anyron Copeman / Fonderie

Il y a maintenant cinq voix différentes parmi lesquelles choisir par défaut – trois hommes, deux femmes. Tous parlent en anglais américain, mais vous pouvez télécharger des packages vocaux pour d’autres langues et ajouter les vôtres.

À partir de la même page, vous trouverez également des curseurs pour contrôler la vitesse, la hauteur et le volume de la voix, ainsi que pour réduire le volume de tout autre audio lorsque la narration a lieu. Il existe également des contrôles approfondis de la verbosité et du contexte, ce qui réduit les risques qu’il devienne plus ennuyeux qu’utile.

Anyron Copeman / Fonderie

Mais il y a beaucoup plus d’options disponibles – cela vaut la peine d’en essayer quelques-unes pour voir ce qui fonctionne pour vous.

Comment faire en sorte que Microsoft Edge vous lise

Le Narrateur de Windows 11 fonctionne bien dans la plupart des scénarios, mais qu’en est-il si vous souhaitez lire des articles en ligne ? Vous ne devriez pas avoir à vous fier exclusivement au contenu audio, et le navigateur Edge de Microsoft garantit que vous n’avez pas à le faire.

Lorsque vous atterrissez sur un article textuel, Edge inclut l’option pour qu’il vous soit « lu à haute voix ». Sélectionnez simplement l’icône qui ressemble à un A avec des ondes sonores qui en sortent (depuis la barre d’adresse) et la lecture commencera automatiquement. Vous pouvez faire une pause à tout moment ou utiliser les icônes de chaque côté pour vous déplacer entre les paragraphes.

Sous “Options vocales”, vous pouvez également choisir parmi une gamme de voix différentes et régler sa vitesse.

Anyron Copeman / Fonderie

Google Chrome et Mozilla Firefox n’ont pas cette fonctionnalité par défaut, mais elle est toujours disponible via l’extension Read Aloud.

Articles connexes que vous pourriez aimer