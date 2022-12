Comment utiliser le contrôle parental sur le nouveau téléphone de votre enfant

Common Sense Media a un guide pour les parents et les soignants pour discuter des règles de sécurité de base avec les enfants avant de leur donner un premier téléphone portable y compris comment répondre aux messages texte et comment gérer les photos d’autres personnes.

La saison des fêtes est arrivée, et si vous avez décidé de céder et d’offrir à votre enfant un smartphone ou une tablette, vous pouvez être nerveux au sujet de la sécurité, de la supervision et du temps d’écran.

Créer un groupe familial

Pour ceux qui donnent un smartphone standard, Apple et Google ont repensé leurs fonctionnalités de contrôle parental cette année pour les rendre plus faciles à trouver et à utiliser. Le tableau de bord d’Apple s’appelle Partage Familialtandis que l’application de Google s’appelle Lien Familial. Les deux fonctionnent sur le même concept : un organisateur peut ajouter plusieurs comptes d’utilisateurs à un groupe, mais certains comptes contrôlent ce que les autres comptes peuvent voir et faire.