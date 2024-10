Pour décoder le chiffre du terminal du sous-sol dans Black Ops 6, vous devrez suivre une technique simple.

Ce casse-tête est très simple quand on sait quoi faire. Après avoir résolu le casse-tête des empreintes digitales du clavier et pénétré dans la pièce déverrouillée, vous pouvez trouver un terminal informatique au coin de la gauche.

Vous devrez utiliser le chiffre de décodage pour résoudre ce problème, alors voici ce qu’il faut faire.

Comment utiliser le chiffre de décodage et terminer le puzzle de piratage informatique dans Black Ops 6



Source : Shacknews



Lorsque vous interagissez avec le terminal, vous devez noter certaines choses très importantes. Au bas de l’écran, vous verrez deux lignes indiquant « Code » et « Caractères ». Chaque numéro a une lettre correspondante qui lui correspond.

En haut de l’écran, vous verrez un mot de code composé d’une sélection de chiffres. Tout ce que vous avez à faire est de taper les lettres qui sont l’équivalent de ces chiffres en fonction de la section Code et Caractère, et vous êtes prêt à partir.

Les caractères et les codes changeront chaque fois que vous saisirez un mot avec succès et qu’un nouveau mot de code sera renseigné, alors gardez cela à l’esprit.

À titre d’exemple, le premier mot de code que j’ai reçu était 3708, et mes caractères et codes étaient les suivants :

Personnages Code

D 6

C 9

E 0

Ô 3

P. 7

W 1

F 5

N 8

G 4

M 2







Ainsi, si je convertis le numéro de code 3708, il devient OUVERT et le terminal remplit un nouveau mot pour moi. Je répète ensuite simplement le processus jusqu’à ce que les quatre mots soient terminés et je peux passer à la partie suivante.

Les quatre mots doivent tous être OPEN, HOLDING, BUNKER, ROOM, dans un ordre aléatoire.

Et voilà, il est temps de passer à la prochaine partie de cette longue chaîne de puzzles. Pour des guides plus utiles, assurez-vous de consulter notre page Black Ops 6. Si vous avez besoin d’aide pour le reste de la chaîne de puzzles, vous pouvez trouver un guide complet sur la façon de tous les résoudre et obtenir le code de sécurité ici.