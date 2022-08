Comment utiliser l’argent supplémentaire dans votre budget grâce à l’annulation du prêt étudiant

Zucker et son fiancé cherchaient une maison à Tampa, en Floride. Ils avaient prévu un budget de 250 000 $ pour une maison de 1 400 pieds carrés, mais entre le marché immobilier imprévisible et le solde de son prêt étudiant de 38 877 $, “nous avons dû mettre cela en attente”.

Le fardeau de les prêts étudiants ont été accusés d’empêcher les Américains d’acheter des maisons, de fonder des familles et d’épargner pour leur retraite.

Maintenant que l’administration Biden a effacé des centaines de milliards de dollars de dette d’éducation et proposé un nouveau plan de remboursement axé sur le revenu qui pourrait réduire de moitié les paiements mensuels pour les prêts de premier cycle, de nombreux emprunteurs auront des paiements mensuels inférieurs, voire aucun.

Cela “donne aux emprunteurs une chance d’atteindre leurs objectifs”, a déclaré Jaylon Herbin, responsable des politiques et de la sensibilisation au Center for Responsible Lending. Cela est particulièrement vrai pour les femmes et les emprunteurs noirs, qui ont des soldes plus élevés après l’obtention de leur diplôme, a-t-il déclaré.