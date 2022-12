Comment utiliser l’application photo AI Lensa pour transformer des selfies en avatars numériques

Bank of America voit l’IA transformer Internet au cours des cinq prochaines années – les meilleures actions suivront la tendance

Il y a eu un boom de l’IA générative ces derniers mois avec des versions comme ChatGPT et Dall-E. ChatGPT, qui est également devenu viral récemment, est un chatbot IA très prometteur. Vous pouvez lui demander d’écrire des poèmes et des histoires ou l’utiliser pour répondre à des questions. Dall-E, créé par OpenAI, la même organisation que ChatGPT, est un générateur de texte en image alimenté par l’IA. Vous tapez quelques mots et cela crée une image.

Lensa fonctionne à l’aide du générateur d’images open source appelé Stable Diffusion. Voici comment commencer.