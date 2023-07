Comment utiliser l’application Meta’s Threads et ce qui manque

Les discussions peuvent avoir plus de facilité à attirer les utilisateurs. Il est construit sur Instagram et est automatiquement lié au compte d’un utilisateur sur l’application de partage de photos. Initialement, les utilisateurs ne pouvaient accéder au service que par un moyen détourné dans l’application Instagram. Mais depuis jeudi, l’application est disponible en téléchargement sur l’App Store d’Apple, et son utilisation est gratuite.

Un certain nombre d’alternatives à Twitter sont apparues ces derniers mois, notamment l’application de messagerie décentralisée Mastodon et Bluesky, qui est soutenue par le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Mais aucune des plates-formes n’a été en mesure d’égaler la base d’utilisateurs et la popularité de Twitter.

Les threads peuvent ressembler beaucoup à son rival, mais il lui manque certaines fonctionnalités essentielles.

L’omission la plus flagrante est la messagerie directe, ou DM. La messagerie privée en tête-à-tête est une caractéristique de presque tous les autres grands réseaux de médias sociaux, y compris Twitter et Instagram et Facebook de Meta. Les discussions n’ont pas été lancées avec la messagerie directe, ce qui peut poser problème aux journalistes, qui reçoivent souvent des messages de sources potentielles, ou aux marques, qui peuvent offrir un service client via la messagerie des réseaux sociaux.

Le flux Threads récupère les messages de tous les utilisateurs, pas seulement ceux que vous suivez. Il peut être difficile de trouver le contenu publié par les utilisateurs ou les marques que vous avez suivis, et pour l’instant, il n’y a aucun moyen de changer la façon dont le flux se charge.

Comme Instagram, Threads ne diffuse pas les publications dans un ordre chronologique. Le contenu est apparemment classé de manière algorithmique et servi aux utilisateurs, quelle que soit l’heure à laquelle il est publié.

Il n’y a pas encore d’annonces payantes dans Threads. Cependant, de nombreuses marques se sont déjà associées. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, qui supervise la nouvelle application, a déclaré le bord que la publicité serait un « problème de champagne » si Threads est capable d’évoluer.

Les discussions n’ont pas non plus la possibilité d’inclure des hashtags dans les messages. Les hashtags sont une fonctionnalité essentielle de Twitter et ont permis aux utilisateurs de découvrir facilement les publications sous un certain sujet, ainsi que de faire apparaître le contenu tendance en un seul endroit. De même, Threads n’a pas de fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rechercher du texte ou des phrases spécifiques.

Un autre différenciateur clé est que Threads n’a pas de site Web de bureau, vous ne pouvez donc accéder au service que via des applications iOS ou Android.

Il y a aussi un inconvénient important à ce que Threads soit lié à Instagram. Pour l’instant, Meta dit il n’y a aucun moyen de supprimer votre compte Threads sans supprimer également votre compte Instagram.