L’une des meilleures applications iPhone d’Apple pour les grands voyageurs est enfin disponible sur les meilleurs appareils Apple Watch avec la sortie de watchOS 11. Je parle, bien sûr, de l’application Translate d’Apple.

Outil précieux pour explorer des lieux confrontés à des barrières linguistiques, l’application est disponible sur iPhone depuis plusieurs années mais, en fin de compte, elle se sent un peu plus à l’aise sur un appareil au poignet.

Avec la prise en charge de 20 langues et une interface simple à utiliser, l’application Apple Watch Translate est facile à mettre en place. Bien entendu, vous aurez besoin du dernier logiciel watchOS 11 pour y accéder. Ne vous inquiétez pas, nous avons ci-dessous des instructions pour le télécharger. Le meilleur dans tout ça ? Vous n’avez pas besoin d’acheter la nouvelle Apple Watch Series 10 pour l’utiliser, même si c’est la meilleure montre connectée que l’on puisse acheter. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur l’éligibilité de votre montre actuelle.

Alors, faites vos valises et préparez votre passeport, voici comment accéder et utiliser la nouvelle application utile Translate d’Apple sur votre propre Apple Watch.

Test de l’Apple Watch Series 10 ! Acheter ou abandonner ? – YouTube



Regarder sur

Comment utiliser l’application Apple Watch Translate sous watchOS 11

Installer watchOS 11 Ouvrez l’application Traduction et sélectionnez votre langue de saisie Sélectionnez une langue de sortie Choisissez votre vitesse de prononciation Choisissez entre la saisie audio ou textuelle Saisissez/prononcez le texte que vous souhaitez traduire Sélectionnez et enregistrez vos traductions « favorites » pour plus tard

Lisez la suite pour voir les instructions illustrées complètes pour chaque étape.

1. Installer watchOS 11 (Image : © Dan Bracaglia/Tom’s Guide) Avant de pouvoir accéder à la nouvelle application Apple Watch Translate, vous devez téléchargez et installez la dernière version watchOS 11 logiciel ; voici les Apple Watch éligibles à la mise à niveau. Vous aurez également besoin d’un iPhone compatible exécutant le dernier iOS 18 logiciel. Une fois que vous avez installé iOS 18, voici comment télécharger watchOS 11 sur votre propre Apple Watch. Il m’a fallu environ une heure pour l’installer. Au fait, assurez-vous d’avoir au moins 50% de batterie et que votre montre est sur son chargeur avant de commencer l’installation.

2. Ouvrez l’application Traduction et sélectionnez votre langue de saisie (Image : © Future) Avec watchOS 11 opérationnel, Accédez à votre bibliothèque d’applications et sélectionnez l’application Traduire. Dans la vue de l’application en grille, l’application Traduction est représentée par une bulle de dialogue blanche et bleue. Une fois ouverte, vous verrez deux langues répertoriées. Appuyez sur l’option de langue supérieure pour modifier votre langue de saisie.

3. Sélectionnez une langue de sortie (Image : © Future) Une fois que vous avez sélectionné la langue d’entrée, il est temps de choisir votre sortie. Appuyez sur l’option de langue en bas pour ouvrir la liste complète des langues dans lesquelles vous pouvez traduire. Comme pour la langue de saisie, vous avez le choix entre 20 langues, dont l’arabe, le chinois (mandarin simplifié), le chinois (mandarin traditionnel), le néerlandais, l’anglais (Royaume-Uni), l’anglais (États-Unis), le français, l’allemand, l’indonésien, l’italien, le japonais, le coréen, le polonais, le portugais (Brésil), le russe, l’espagnol (Espagne), le thaï, le turc, l’ukrainien et le vietnamien.

4. Choisissez votre vitesse de prononciation (Image : © Future) Une fois vos langues d’entrée et de sortie sélectionnées, appuyez sur le « … » dans le coin supérieur droit pour des options de menu supplémentaires. Ici vous pouvez ajuster la vitesse de lecture du clip audio de prononciation qui accompagne chaque traduction.

5. Choisissez entre la saisie audio ou textuelle (Image : © Future) Sous le paramètre de vitesse de prononciation se trouve une option permettant d’activer ou de désactiver la fonction « Lecture automatique des traductions ». J’aime bien la laisser désactivée, ce qui devrait être le cas par défaut. Faites défiler vers le bas pour trouver l’option « Entrée préférée ». Ici vous pouvez choisissez entre parler ou taper vos demandes de traduction. Je trouve plus simple d’utiliser l’option vocale, mais il est pratique que l’option texte soit également présente pour les moments où parler dans votre montre pourrait être gênant.

6. Saisissez/prononcez le texte que vous souhaitez traduire (Image : © Future) Une fois vos langues d’entrée et de sortie sélectionnées et votre méthode de saisie choisie, il est temps d’utiliser l’application Apple Watch Translate. Allez-y et appuyez sur l’icône du microphone ou du clavier en bas au centre de l’écran et entrez la phrase ou les mots que vous souhaitez traduireVotre Apple Watch devrait fournir une traduction précise en quelques secondes.

7. Sélectionnez et enregistrez vos traductions « favorites » pour plus tard (Image : © Future) Vous souhaitez enregistrer une phrase ou un mot traduit pour plus tard ? Aucun problème. Il suffit faites défiler vos entrées précédemment traduitesils devraient tous être répertoriés dans l’application, et faites glisser votre doigt vers la droite sur ce que vous souhaitez enregistrer pour plus tard. Cela révélera un cercle avec une étoile à l’intérieurAllez-y et appuyez sur l’étoile à changez-le d’un contour blanc à une étoile blanche remplie. Votre traduction est désormais enregistrée comme « Favori ».‘ Tu peux consultez vos favoris en appuyant sur l’étoile dans le coin supérieur gauche de l’écran d’accueil de l’application Traduire.

(Crédit image : Future)

Et voilà, vous savez comment utiliser l’application Apple Watch Translate dans watchOS 11. Que vous voyagiez dans un endroit nouveau (ou ancien) où la langue n’est pas familière ou que vous appreniez simplement une langue supplémentaire pendant votre temps libre, cette application est un outil génial et d’une simplicité rafraîchissante pour votre Apple Watch.

Vous souhaitez profiter au maximum de votre Apple Watch ? Si vous avez déjà adopté watchOS 11, vous pouvez désormais (enfin) mettre en pause vos anneaux d’activité Apple Watch.

Ici, chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

De plus, voici comment utiliser le geste pratique du double tap d’Apple, comment suivre le sommeil sur l’Apple Watch, comment utiliser la fonction de sécurité Check In d’Apple et comment revenir sur ses pas et rester en sécurité lors d’une randonnée avec la fonction Backtrack de l’Apple Watch.