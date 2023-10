Comment utiliser l’analyse technique d’une action pour éclairer les décisions d’achat et de vente

Voici notre e-mail Club Mailbag [email protected] — pour que vous envoyiez vos questions directement à Jim Cramer et à son équipe d’analystes. Nous ne pouvons pas offrir de conseils d’investissement personnels. Nous n’examinerons que des questions plus générales sur le processus d’investissement ou les actions du portefeuille ou les secteurs connexes. La question de cette semaine : Bonjour Jim, Vous avez beaucoup parlé des fondamentaux solides d’Oracle ces derniers temps. Mais le graphique présente une méchante formation à double sommet. Je me demandais si vous pouviez nous aider, nous, les investisseurs moyens, à interpréter l’analyse technique par rapport aux fondamentaux lorsqu’ils ne s’alignent pas. — Mark en Floride Nous nous considérons comme des analystes fondamentaux plutôt que comme des techniciens. Les décisions concernant les actions du Club se concentrent fortement sur les activités des entreprises en étudiant la dynamique de la chaîne d’approvisionnement, la demande du marché final, les styles de gestion, les perspectives de croissance, les influences économiques, etc. Tout cela dans le but d’estimer les bénéfices et les flux de trésorerie futurs ainsi qu’une évaluation appropriée des actions en question. Les analystes techniques se concentrent sur les graphiques boursiers – en examinant la dynamique, les indicateurs de force relative, la volatilité et d’autres indicateurs souvent appelés « configuration technique ». Nous nous soucions plus de l’entreprise que du stock. Un analyste technique ne se soucie pas de l’entreprise, mais se concentre plutôt sur l’offre et la demande du stock réel. Nous préférons les fondamentaux car nous pensons que les indicateurs techniques fonctionnent jusqu’à ce qu’ils ne fonctionnent plus. Pour être honnête, le problème avec les fondamentaux, c’est qu’ils fonctionnent jusqu’à ce qu’ils changent. Nous préférons nous attendre à des situations changeantes en fonction des activités des entreprises plutôt que d’essayer de prédire les mouvements futurs des actions en fonction de ce qu’elles ont fait dans le passé. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme d’analyse technique « double sommet », c’est assez simple. Il arrive qu’un titre atteigne un sommet qu’il est incapable de maintenir et se heurte une seconde fois à ce même sommet avant de repartir à la baisse. Cela ressemble à deux sommets montagneux avec une vallée au milieu. Un double sommet indique un point de résistance important ou un niveau que le titre ne semble tout simplement pas franchir. Nous constatons en effet une telle tendance dans le graphique du nom de club Oracle (ORCL) autour de 126 $ par action. Bien sûr, nous devons noter que le deuxième sommet est le résultat de la dernière publication des résultats trimestriels le 11 septembre, de sorte que tout achat effectué avant ce point – si nous nous étions concentrés sur la configuration technique – aurait été basé sur un graphique complètement différent. installation; celui dans lequel nous avons commencé à voir un support autour du niveau de 113 $ et avec une force dans l’impression alors que le titre rebondissait sur une tendance haussière à plus long terme (représentée par la ligne verte) qui servait de support. Mais au lieu d’un support à 126 $, ce niveau s’est à nouveau transformé en résistance alors que le titre tombait, complétant le double sommet. Encore une fois, l’analyse technique fonctionne jusqu’à ce qu’elle ne fonctionne plus. Maintenant que le double sommet s’est formé et que le stock a commencé à se décomposer, il faut réfléchir à la nouvelle configuration. Mais d’abord, il est crucial de noter que nous continuons d’apprécier les fondamentaux de l’activité d’Oracle, sinon nous ne serions pas intéressés par le titre, quelle que soit la configuration technique. Pour cette raison, nous avons choisi de reprendre les actions après la vente aux alentours de 114 $, les actions ayant légèrement rebondi. Néanmoins, les vendeurs sont revenus – peut-être parce que les actions n’ont pas réussi à se redresser assez rapidement. Étant donné que nous sommes toujours favorables aux fondamentaux, nous aborderons le graphique du point de vue de l’acheteur, en cherchant maintenant où le support pourrait entrer en jeu ensuite. Nous n’allons pas vendre un nom en raison d’un mauvais graphique, mais nous en tiendrons compte lorsque nous chercherons à renforcer notre position. Malheureusement, la tendance haussière que nous avons constatée dans le secteur imprimé a été interrompue lors de la vente massive après les bénéfices, c’est donc terminé. Il a également envoyé les actions nettement en dessous de la moyenne mobile simple sur 50 jours (représentée par la ligne marron glissante), donc c’est fini. Heureusement, nous pourrions envisager un autre niveau de support autour de 103 $. Comme le montre le graphique (représenté par la ligne violette horizontale), le titre a précédemment connu une résistance à une nouvelle baisse aux alentours de ce niveau. On peut également voir entrer en jeu le déplacement simple (SMA) sur 200 jours (représenté par la ligne jaune). Il se situe actuellement à environ 101,47 $, mais devrait poursuivre sa tendance à la hausse tant que le titre reste au-dessus de ce niveau. À ce stade, nous devons noter ce que les techniciens appellent le « principe de polarité » : l’idée selon laquelle la résistance, une fois brisée, devient un support ; tandis que le support, une fois cassé, devient résistance. Ce principe est généralement utilisé pour les lignes horizontales de support et de résistance. Cependant, nous ne l’utiliserions pas vraiment lorsqu’une ligne de tendance est cassée, car nous reconnaîtrions plutôt que la tendance s’est cassée et chercherions maintenant où le prochain niveau de support pourrait entrer en jeu. Compte tenu de l’ampleur de la vente, nous pourrions également nous tourner vers l’indicateur de force relative (RSI), visible dans le graphique en bas du graphique. RSI examine l’élan – à la fois la vitesse et l’ampleur d’un mouvement – ​​afin de déterminer si un titre a atteint un territoire de surachat ou de survente. Pour ce faire, il compare la force des « jours de hausse » par rapport aux « jours de baisse », généralement sur une période de 14 jours. Cet indicateur oscille entre zéro et 100. Une lecture inférieure à 30 – là où Oracle est sur le point de se retrouver s’il devait baisser, par exemple à ce niveau de 103 $, à court terme – est indicative d’un titre « survendu » et d’une lecture plus de 70 signale une condition de « surachat ». Il est important de se rappeler qu’un titre survendu peut toujours être encore plus survendu, et qu’un titre suracheté peut toujours devenir encore plus suracheté. Ainsi, vous ne devriez pas vous contenter d’acheter ou de vendre des actions sur la base d’une cassure de 30 ou de 70. Cependant, comme pour tous les outils techniques, il convient d’être attentif lorsque vous réfléchissez à ce qu’il faut faire après un mouvement brusque ou lorsque vous essayez de déterminer la marge disponible. il reste à aller à la baisse ou à la hausse à court terme. Le RSI est similaire à l’oscillateur à courte portée S&P 500 sur lequel Jim Cramer s’appuie depuis des décennies. L’oscillateur examine les conditions de survente ou de surachat sur l’ensemble du marché. Nous avons tendance à acheter sur des marchés survendus (comme nous l’avons fait avec Oracle mardi) et à vendre sur des marchés surachetés. Tout cela nous amène à la question de savoir quoi faire lorsque la configuration technique et la configuration fondamentale ne s’alignent pas. Dans ce cas, nous mettrions en œuvre ce que nous appelons des « échelles plus larges » – les échelles étant la baisse que nous recherchons pour le titre entre les achats, et les échelles plus larges signifiant que des baisses plus importantes en termes de pourcentage entre les achats sont justifiées. Cela nous permet d’ajouter lentement une position au fil du temps à mesure que la configuration s’améliore. En effet, c’est essentiellement ce que nous avons fait avec Oracle lors de la vente post-bénéfice – en ramassant des actions à environ 114 $ le 18 septembre malgré la configuration technique négative – alors que les actions rebondissaient sur une vente de plus de 13 % sur une journée par rapport à la clôture des résultats. publication des résultats. Cela nous a laissé beaucoup de marge pour des achats supplémentaires si le titre s’effondre davantage (comme c’est le cas) à un niveau avec une meilleure configuration technique (dont il dispose désormais). Par conséquent, le petit Oracle de mardi s’ajoute juste autour du point de support mentionné ci-dessus. Conclusion Lorsque les configurations techniques et fondamentales ne s’alignent pas, les investisseurs doivent procéder avec un peu plus de prudence et trouver un équilibre prudent entre les deux. Comme indiqué, nous achèterons une action lorsque notre vision fondamentale positive contraste avec une configuration technique négative, mais nous n’achèterons jamais une action sur laquelle nous avons une vision fondamentale négative, quelle que soit la configuration technique. Nous l’avons dit plus tôt, mais nous le répétons : nous pensons que les indicateurs techniques fonctionnent jusqu’à ce qu’ils ne fonctionnent plus et que les fondamentaux fonctionnent jusqu’au changement. Nous aimons acheter une action lorsqu’elle est en baisse, car si les fondamentaux sont intacts, cela signifie que nous obtenons une meilleure affaire. Cependant, si nous sommes entrés dans une action uniquement en raison d’une configuration technique, et que cette configuration échoue, nous ne pouvons pas continuer à acheter, il n’y a pas d’autre choix que de sortir. C’est pour cette raison que les traders à court terme pourraient choisir de mettre davantage l’accent sur l’analyse technique – mais les investisseurs à long terme, comme nous, qui cherchent à construire des positions au fil du temps et à acheter à mesure que les prix baissent afin de maximiser les hausses à long terme sont plus susceptibles d’être pris en compte. Il est préférable de se concentrer sur les fondamentaux et de tirer parti de l’analyse technique pour aider à déterminer quand gagner ou augmenter l’exposition et non pour déterminer s’ils devraient avoir une exposition. 