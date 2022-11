Comment utiliser la transparence salariale pour négocier un meilleur salaire

L’information est le pouvoir

Les demandeurs d’emploi peuvent utiliser la divulgation par l’employeur de bande salariale pour un poste donné pour poser plus de questions. Carter, l’auteur de “Ask For More: 10 Questions to Negotiate Anything”, a cité des exemples de questions tels que “Qu’est-ce qui m’attendra dans le rôle?” et “Comment valorisez-vous au sein de ce groupe?” “ Utilisez des questions “dites-moi” pour comprendre comment les entreprises élaborent les structures salariales et les qualifications requises pour le haut de l’échelle salariale, a-t-elle déclaré.

Établir une relation

Le ton des questions elles-mêmes est également important. “Vous cherchez à établir un rapport et à établir une relation qui vous mènera non seulement à travers cette négociation, mais un an ou deux plus tard lorsque vous demanderez une augmentation ou une promotion”, a déclaré Carter.

Négocier plus que le salaire

Réfléchissez à ce que vous attendez d’un emploi et rappelez-vous que les entreprises peuvent avoir plus de flexibilité en matière d’avantages que de rémunération. Des avantages tels que la flexibilité des horaires, le travail à distance, les congés payés, le mentorat, les voyages et les conférences de développement professionnel peuvent ajouter une valeur significative.

Utiliser la transparence salariale lors de la négociation d’une augmentation

Savoir ce que les autres gagnent peut également vous aider si vous souhaitez négocier une augmentation de salaire ou une promotion. Soixante-huit pour cent des organisations prévoient des augmentations de salaire pour tous les travailleurs en 2023, selon une enquête menée auprès d’entreprises américaines par le Fondation internationale des régimes d’avantages sociaux des employés. Les répondants au sondage ont déclaré que la performance est le principal facteur utilisé pour différencier les augmentations de salaire des travailleurs. Les lois sur la transparence salariale peuvent rendre moins probable que les employés aient besoin d’aller sur le marché libre pour connaître leur valeur.

“Souvent, les employés n’ont vraiment aucune idée de leur taux de marché”, a déclaré Ben Zweig, PDG de Laboratoires Revelio, une société d’intelligence de la main-d’œuvre à New York. Sans informations sur les salaires publiées, la seule façon dont les employés découvrent souvent leur valeur est une fois qu’ils commencent à passer des entretiens et à rencontrer des recruteurs. «C’est très inutile; c’est très inefficace », a déclaré Zweig. « Il est certain que les entreprises ne veulent pas que les employés fassent cela.

Faire avancer la conversation