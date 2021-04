Avec les vaccins contre les coronavirus désormais facilement disponibles, vous pourriez avoir l’ambition de vous aventurer loin de chez vous. Les représentants du gouvernement, après tout, disent que voyager est une activité à faible risque pour les personnes vaccinées. Mais la quantité de préparation nécessaire pour voyager pendant la pandémie pourrait vous persuader de rester sur place. Les compagnies aériennes, les hôtels et les compagnies de croisière envisagent d’utiliser des passeports dits vaccinaux, qui sont essentiellement des codes à barres numériques prouvant que vous avez été vacciné contre Covid-19, avant de vous permettre de fréquenter leurs entreprises. Il vous incombe de vérifier leurs exigences. Ensuite, en plus du rigmarole habituel – établir un itinéraire, commander une carte SIM étrangère et télécharger des cartes – vous devrez faire encore plus de recherches sur votre destination, comme rechercher des restrictions de quarantaine potentielles et lire sur les taux d’infection. Et si vous réservez un voyage longtemps à l’avance, soyez prêt à refaire toutes ces recherches juste avant votre départ, car la situation est susceptible de changer. « Une chose que vous devrez naviguer sera un environnement fluctuant en termes de tests ou d’exigences de vaccination, même des frontières qui peuvent s’ouvrir puis se refermer très rapidement », a déclaré Henry Harteveldt, fondateur d’Atmosphere Research Group, une société San Francisco. «Nous allons devoir nous préparer à un environnement de voyage international très dynamique et très fluide pour le reste de cette année.»

Pourtant, certains d’entre nous voyageront cette année, que ce soit pour le travail ou pour des raisons d’urgence. Voici donc une édition spéciale sur la pandémie de la façon d’utiliser la technologie pour préparer votre voyage. Faites vos recherches en ligne Avant de réserver un billet d’avion et un hôtel, recherchez les exigences de votre destination. Les sites les plus fiables pour trouver ces informations sont les sites Web de voyages et de tourisme de votre destination.

Voici quelques exemples qui illustrent à quel point il sera difficile de naviguer. Voyager au pays, pour la plupart, ne nécessite pas de tests ou de preuves de vaccins, mais Hawaï est une exception. le Site Web de l’Autorité du tourisme d’Hawaï déclare qu’une quarantaine de 10 jours est en place, même pour les voyageurs vaccinés. Mais vous pouvez contourner la quarantaine si vous testez négatif pour Covid-19 avant le départ; le résultat du test doit provenir de l’un des fournisseurs de test de confiance d’Hawaï, qui peut être trouvé sur une liste publiée en ligne. De manière générale, les Américains ne sont pas encore les bienvenus dans de nombreux pays, et vice versa. Et dans le cas rare où vous pouvez voler vers un autre pays, la logistique sera plus compliquée. Si vous voyagez des États-Unis vers la Turquie, un test Covid-19 négatif est requis pour l’entrée, selon le Ambassade et consulats américains en Turquie. Et pour retourner aux États-Unis, tous les voyageurs, y compris les citoyens américains et ceux qui sont vaccinés, devront à nouveau être testés négatifs à l’intérieur trois jours avant le départ.

Une fois que vous avez déterminé la logistique pour entrer et sortir, vous aurez plus de devoirs à faire. Ne vous attendez pas à ce que vos restaurants ou salons d'aéroport préférés fonctionnent normalement. Avant de quitter votre domicile, consultez le site Web de votre aéroport pour voir ce qui est ouvert à proximité de votre terminal; si vos options manquent, préparez un repas. De même, lorsque vous arrivez à destination, assurez-vous de consulter les sites Web des restaurants et des sites touristiques que vous espérez visiter pendant leurs heures. L'industrie du voyage est loin d'être revenue à la normale.

La NFL empêchera les entraîneurs et le personnel non vaccinés de travailler avec les joueurs. Tenez-vous au courant des passeports vaccinaux Pour faciliter les voyages, les compagnies aériennes peuvent exiger des voyageurs qu’ils présentent un passeport vaccinal, une documentation numérique prouvant qu’ils ont été vaccinés. Les compagnies aériennes ont testé des applications de santé mobiles, notamment CommonPass, ICC AOKpass, VeriFLY et l’application de pass de voyage de l’Association du transport aérien international pour garantir aux voyageurs la possibilité de présenter leurs données de santé de manière sécurisée et vérifiable. La plupart des applications fonctionneront, en théorie, comme ceci: si vous vous faites vacciner dans un établissement médical, l’application se connecte à la base de données de cet établissement pour récupérer vos informations. L’application charge ensuite un code QR, qui est un code à barres numérique, vérifiant que le vaccin a été administré. Vous pouvez ensuite montrer ce code à barres au comptoir d’enregistrement de l’aéroport, à la porte d’embarquement ou au contrôle d’immigration. Il y a encore trop de choses dans l’air avec des passeports vaccinaux pour une utilisation généralisée, a déclaré M. Harteveldt. Les compagnies aériennes, les agences gouvernementales et les compagnies de croisière testent toujours les applications pour déterminer quels produits sont les plus fiables et les plus faciles à utiliser. Les choses pourraient devenir chaotiques si différentes parties exigent que les gens téléchargent différentes applications de passeport, et de nombreuses expériences peuvent échouer. Les passeports de vaccins ont également déclenché un débat politique féroce sur la légalité d’exiger des informations d’identification numériques pour un vaccin qui est ostensiblement volontaire. (L’administration Biden a déclaré qu’elle ne ferait pas pression pour obtenir des informations d’identification de vaccination obligatoires ou une base de données fédérale sur les vaccins.) Le mieux que nous puissions faire actuellement avec les passeports vaccinaux n’est donc rien. Ne téléchargez pas encore vos données sur l’une des applications – mais lorsque vient le temps de voyager, consultez le site Web de votre compagnie aérienne pour obtenir des mises à jour sur les passeports de vaccination et suivez les instructions. Préparez votre téléphone Le reste de la préparation de votre technologie de voyage sera en grande partie le même que celui d’avant Covid. Emportez une batterie de rechange, des câbles de chargement et une épingle de sécurité pour éjecter votre carte SIM. Ensuite, procédez comme suit: ■ Déverrouillez votre téléphone. Votre téléphone doit être déverrouillé pour fonctionner avec des cartes SIM étrangères. De nombreux smartphones plus récents sont déverrouillés par défaut, mais vous devez appeler votre opérateur pour confirmer que votre appareil fonctionnera avec d’autres opérateurs sans fil. ■ Achetez une carte SIM étrangère. Si vous voyagez à l’étranger, vous pouvez éviter de payer des frais d’itinérance internationale coûteux à votre opérateur en utilisant temporairement un forfait téléphonique étranger. Lorsque vous arrivez à destination, vous pouvez généralement acheter une carte SIM à l’aéroport ou dans un magasin de téléphones portables et l’insérer dans votre téléphone; vous pouvez également commander une carte SIM en ligne et la faire livrer à votre domicile avant votre voyage. (Certains smartphones plus récents fonctionnent avec eSIM, qui sont essentiellement une carte SIM numérique pour ajouter un plan de téléphone distinct. J’ai eu des expériences mitigées, y compris des eSIM qui n’ont pas pu s’activer lorsque j’ai atteint ma destination, je préfère donc les cartes SIM physiques.)