Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité étrange de découpe de photos dans iOS 16

Si vous avez mis à jour votre iPhone vers iOS 16, vous avez peut-être remarqué une animation étrange lorsque vous appuyez sur une photo. C’est un peu comme un éclair zappant sur un objet de la photo, après quoi la lumière clignote autour de l’objet pour mettre en évidence ce qui a été sélectionné.

Il y a de fortes chances que vous vous demandiez ce qu’est cette fonctionnalité étrange et ce que vous êtes censé en faire.

Apple l’appelle de manière plutôt peu créative “Soulever le sujet de l’arrière-plan” mais, littéralement, c’est exactement ce qu’il fait. C’est une supercherie logicielle très intelligente qui identifie le sujet sur une photo et l’isole de l’arrière-plan.

Tout ce que vous avez à faire, appuyez sur une personne, un animal de compagnie ou un autre objet sur une photo – c’est le principal – et vous verrez l’étrange animation pour vous montrer que cela a fonctionné.

Deux options devraient apparaître : Copier et Partager.

Image : Jim Martin / Fonderie

Si vous appuyez sur Copier, vous pouvez ensuite coller l’image découpée (qui apparaît sur un fond blanc) dans une publication sur les réseaux sociaux, une note, un document ou à peu près n’importe quelle application prenant en charge les images.

Le bouton Partager est une option légèrement plus simplifiée car il vous permet de publier rapidement votre découpe de chaton mignon sur Twitter, ou de l’envoyer à des contacts récents, de la joindre à un e-mail, de la déposer par AirDrop à quelqu’un à proximité ou de la partager avec une autre application prise en charge.

Image : Jim Martin / Fonderie

Comme toujours, vous pouvez utiliser le menu Partager pour enregistrer l’image sur votre iPhone afin de pouvoir la partager plus tard. Ou, vous pouvez l’attribuer à un contact, l’imprimer ou même créer un Apple Watch Face à partir de celui-ci.

Bien que la découpe photo ait un grand facteur wow, elle a aussi ses limites. Il est remarquablement efficace pour déterminer le sujet et l’arrière-plan, même si la photo n’a pas été prise avec les appareils photo de votre iPhone.

Mais ce n’est pas infaillible. Cela ne fonctionne pas toujours parfaitement : il se débat s’il y a quelque chose devant le sujet, comme des herbes hautes, quelque chose juste à côté du sujet, ou si le sujet est d’une couleur similaire à l’arrière-plan.

Même dans ce cas, il fait un travail incroyablement bon, comme il l’a fait avec ces escargots africains géants. Il n’aurait pas dû sélectionner la laitue, mais c’est toujours une image partageable.

Image : Jim Martin / Fonderie

Essayez-le et voyez comment cela fonctionne sur vos photos. Apple dit que la fonctionnalité n’est pas seulement disponible dans l’application Photos : elle devrait également fonctionner sur Safari, Quick Look, Screenshots et dans d’autres applications.

