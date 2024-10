Comment utiliser la nouvelle application Mots de passe d’Apple sur iOS et macOS

Parmi la pléthore de nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 18 et macOS Sequoia, vous avez peut-être repéré une toute nouvelle application appelée Mots de passe. Il s’agit du nouveau gestionnaire de mots de passe d’Apple pour votre iPhone, iPad, Mac, Vision Pro et PC Windows, et il prend le relais de l’enregistrement et de la synchronisation plus rudimentaires des mots de passe qui étaient auparavant disponibles via Safari et le trousseau iCloud.

Avant le déploiement de ces mises à jour logicielles, vous pouviez trouver vos mots de passe stockés pour les applications et le Web à divers endroits, selon la manière dont vous les avez synchronisés. Plus récemment, il y avait des entrées de mots de passe dans les paramètres iOS et les paramètres système macOS. Il existe désormais une application dédiée qui offre bien plus que le stockage de mots de passe.

Tout est simple à utiliser et complet, mais il n’est peut-être pas suffisant pour remplacer votre gestionnaire de mots de passe : vous n’avez pas la possibilité intégrée de stocker des documents, des pièces d’identité, des cartes de crédit et certaines des autres informations que les gestionnaires de mots de passe tiers peut économiser pour vous. Il s’agit néanmoins d’une option complète si vous passez tout votre temps sur des appareils Apple. Voici comment cela fonctionne.

Recherche et modification de mots de passe

La nouvelle application Mots de passe contiendra tous les mots de passe que vous avez précédemment enregistrés dans iOS et macOS. Capture d’écran : Apple

La nouvelle application Mots de passe devrait balayer de manière transparente tous les mots de passe que vous aviez déjà stockés à divers endroits lors de la mise à niveau vers iOS 18 et macOS Sequoia. Lancez simplement Mots de passe sur votre iPhone ou Mac : vous devrez vérifier votre identité (avec un mot de passe ou en utilisant Face ID, par exemple).

L’application est très similaire sur les deux plates-formes, bien qu’avec certains ajustements habituels pour s’adapter à des écrans de différentes tailles. Vous avez vos mots de passe comme avant, mais il existe également des entrées pour les codes de vérification, les mots de passe et les mots de passe Wi-Fi. Ceux-ci étaient auparavant enregistrés dans iOS et macOS, mais ils sont désormais beaucoup plus accessibles.

Cliquez ou appuyez sur l’une des entrées pour voir tous les détails de ce qui est stocké, puis sélectionnez Modifier si vous souhaitez mettre à jour quelque chose manuellement. Vous ne pouvez pas ajouter de balises ni créer de groupes privés pour les mots de passe, mais vous pouvez ajouter des notes, puis exécuter des recherches à l’aide du texte de ces notes. Ainsi, par exemple, vous pouvez ajouter « important » à tous les mots de passe que vous utilisez le plus souvent.

La présentation est similaire sur iOS et macOS. Capture d’écran : Apple Vous pouvez autoriser l’application Mots de passe à remplir automatiquement les informations de connexion. Capture d’écran : Apple

Comme dans les versions antérieures d’iOS et de macOS, vous recevrez des avertissements si vos mots de passe ont été utilisés plus d’une fois ou sont apparus dans une violation de données. Pour trouver ces avertissements :

Sur la page principale, cliquez ou appuyez sur Sécurité .

. Si un mot de passe a été compromis, vous trouverez un message en rouge vous l’informant. Vous verrez également la liste de tous les sites pour lesquels vous avez utilisé des mots de passe faciles à deviner.

Appuyez longuement sur une entrée. Vous pouvez soit masquer la mention élogieuse, soit sélectionner Changer le mot de passe pour définir un nouveau mot de passe.

pour définir un nouveau mot de passe. Cela vous amène au site Web de l’application ou du service, où vous pouvez vous connecter et trouver la page des paramètres de mot de passe.

Si un mot de passe a été compromis, vous trouverez un message en rouge. Capture d’écran : Apple Vous êtes encouragé à modifier les mots de passe compromis. Capture d’écran : Apple

Lorsque vous consultez votre liste de mots de passe principale, cliquez ou appuyez sur l’icône affichant une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas (elle se trouve en haut sur macOS et en bas sur iOS) pour classer les entrées en fonction de la date à laquelle elles ont été créées pour la première fois ou de la dernière fois. édité ainsi que par nom de site Web ou d’application.

Chaque fois que vous vous connectez à une application sur votre iPhone ou Mac ou à un site Web dans Safari, vous recevrez des suggestions de l’application Mots de passe tant que la saisie automatique est activée. Pour vérifier cela, rendez-vous dans Paramètres (iOS) ou Paramètres système (macOS) :

Choisir Général > Remplissage automatique et mots de passe .

. Activer le Remplissage automatique des mots de passe et des clés d’accès interrupteur à bascule.

interrupteur à bascule. Allumez le Mots de passe interrupteur à bascule.

Ajout et partage de mots de passe

Vous recevrez des offres pour enregistrer les mots de passe à l’avenir. Capture d’écran : Apple Les clés d’accès peuvent également être synchronisées entre les appareils. Capture d’écran : Apple

Une fois que vous avez vérifié vos mots de passe existants et vous êtes assuré qu’ils sont tous sains et saufs, vous pouvez en ajouter de nouveaux manuellement en appuyant sur le bouton + dans le coin inférieur droit (iOS) ou dans la barre d’outils en haut (macOS). Entrez vos identifiants de connexion, appuyez sur Fait ou Sauvegarderet il est stocké.

À l’avenir, lorsque vous essayez de vous connecter à des applications ou à des sites Web (dans Safari), vous devriez voir l’application Mots de passe entrer en action et vous proposer d’enregistrer vos informations de connexion pour vous, et vous pouvez accepter ou refuser l’offre en utilisant la boîte de dialogue qui s’affiche. apparaît.

Vous bénéficierez de la même offre pour les mots de passe, la méthode de connexion relativement nouvelle étant proposée par Google, Microsoft, Amazon, eBay et bien d’autres. Essentiellement, vous utilisez la méthode de déverrouillage de votre appareil – généralement Face ID ou Touch ID – pour vous connecter, au lieu d’un mot de passe, ce qui devrait être une méthode plus simple et plus sécurisée. L’application Mots de passe ne stockera pas réellement votre empreinte digitale ou votre visage, mais elle gardera un œil sur les comptes que vous avez configurés avec un mot de passe et synchronisera cette liste entre les appareils, de sorte que vous recevrez une invite de mot de passe plutôt qu’un une invite de mot de passe lorsque vous vous connectez. Si vous devez révoquer l’accès par mot de passe pour une raison quelconque, vous pouvez le faire en cliquant ou en appuyant sur Modifier sur l’entrée stockée.

Vous pouvez également partager des mots de passe avec des contacts de confiance. Capture d’écran : Apple

Enfin, il y a aussi le partage de mots de passe ici. Pour partager un mot de passe avec quelqu’un d’autre via AirDrop, sélectionnez n’importe quel mot de passe stocké dans l’application, puis cliquez sur le bouton Partager (le carré avec une flèche). Pour partager avec un groupe de personnes :

Cliquez sur le + bouton à côté de Groupes partagés (macOS) ou + Nouveau groupe (iOS).

bouton à côté de (macOS) ou (iOS). Sélectionner Continuer dans la boîte de dialogue qui explique la fonctionnalité.

dans la boîte de dialogue qui explique la fonctionnalité. Donnez un nom au groupe, puis choisissez Ajouter des personnes pour sélectionner vos contacts.

pour sélectionner vos contacts. Choisir Créer .

. Choisissez les mots de passe que vous souhaitez partager avec le groupe.

Vous pouvez ajouter des mots de passe supplémentaires à un groupe en faisant glisser leurs entrées au-dessus du groupe (macOS) ou en accédant à des pages de mots de passe individuelles et en y définissant le groupe (macOS et iOS). Cependant, ne faites cela qu’avec des personnes en qui vous avez absolument confiance. Cela leur permet effectivement d’utiliser ces informations de connexion comme s’il s’agissait des leurs.