Comment utiliser la narration au travail

L’extrait suivant est tiré de L’histoire parfaite : comment raconter des histoires qui informent, influencent et inspirent par Karen Eber.

Au milieu de la réunion, votre patron se tourne vers vous et vous dit : « Parlez-nous du projet sur lequel vous travaillez. » Vous sentez vos orteils s’enrouler dans vos chaussures parce que vous ne vous attendiez pas à faire une présentation aujourd’hui. Tout le monde se tourne vers vous alors que vous sentez votre gorge se serrer. Vous ne voulez pas gâcher cette opportunité de visibilité, mais votre cerveau ne coopère pas. Vous avez l’impression de marcher lentement dans de l’eau jusqu’à la taille et vous ne savez pas par où commencer.

Semble familier?

Parler devant les autres est intrinsèquement vulnérable, que ce soit sur scène, en portant un toast ou lors d’une réunion. Vous « sentez » les yeux de tout le monde sur vous, ce qui fait dire à votre cerveau : « Quelque chose ne va pas ! » Le cortisol et l’adrénaline sont libérés pour vous aider à vous concentrer et à vous préparer à échapper au danger. Ce sont les « nerfs » que vous ressentez lorsque vous êtes sur le point de parler.

Pour beaucoup, la peur de parler en public n’est pas liée à l’incapacité de parler. C’est la peur que leur esprit devienne vide et qu’ils ne sachent plus quoi faire ensuite. Particulièrement en racontant des histoires.

Qu’est-ce qui fait une belle histoire

Une belle histoire construit une idée qui aboutit à la compréhension et à l’engagement du public. Choisir l’idée de votre histoire vous amène à la ligne de départ. Le travail commence lorsque vous construisez l’idée à travers un cadre de narration pour vous assurer qu’elle peut atteindre les résultats que vous désirez pour votre public.

La structure de l’histoire constitue le cadre des principaux points de l’intrigue et fournit un échafaudage pour superposer les détails. La structure apporte deux choses : permettre au conteur de tracer facilement une histoire cohérente et aider le public à suivre l’histoire. Vous ne remarquerez peut-être pas la structure d’une histoire, mais vous savez quand il en manque une.

Il existe de nombreux modèles différents de cadres de narration. Vous avez peut-être entendu parler Le voyage du héros, popularisé par Joseph Campbell et utilisé pour créer les films Star Wars originaux. Ou Le modèle de narration en six étapes de Pixar, inspiré de Kenn Adams, un comédien d’improvisation. Ces structures d’histoire sont populaires pour une raison. Ils font un bon travail pour créer de la tension afin de maintenir l’intérêt du public, en particulier lors de la création de romans ou de scénarios.

Structure de l’histoire en 4 parties

J’ai créé la structure de l’histoire en quatre parties en me basant sur l’idée que les histoires ont un début, un milieu et une fin. Cependant, je voulais quelque chose de plus dynamique pour garantir que l’histoire mène au résultat souhaité. La structure en quatre parties intègre les nuances d’une grande histoire : le contexte, le conflit, l’issue et les points à retenir.

J’avais deux objectifs lorsque j’ai créé cette structure. Tout d’abord, je veux quelque chose de simple et mémorable. Deuxièmement, je voulais soutenir le développement de nombreux types d’histoires différents dans une variété de contextes. J’ai intentionnellement associé la structure de l’histoire en quatre parties à la méthodologie de narration circulaire étape par étape pour vous permettre de choisir ce que vous ajoutez, sans vous forcer à adopter un format ou un type d’histoire.

La structure de l’histoire en quatre parties fonctionne que vous racontiez une histoire en deux minutes ou que vous disposiez de deux semaines pour en créer une. Non seulement cela organise vos pensées en tant que conteur, mais cela permet également au public de suivre plus facilement. Je l’ai même utilisé en marchant dans le couloir pour me rendre à une réunion pour m’assurer de raconter une histoire ciblée qui fait ressortir les points clés souhaités.

Pour appliquer ce modèle à vos histoires, écrivez une ou deux phrases récapitulatives pour chacune des quatre sections ci-dessous afin de former une structure d’histoire.

1. Quel est le contexte ?

Décrivez le cadre de cette histoire : qui est impliqué, que se passe-t-il et pourquoi le public devrait-il s’en soucier ? Une phrase contextuelle plante le décor et les points importants de l’intrigue dans un résumé intentionnellement de haut niveau sans inclure chaque détail ou personnage.

2. Quel est le conflit ?

Décrivez le moment où quelque chose se produit et a un impact sur la direction de l’histoire. C’est le carburant de votre histoire : le conflit, la tension, le problème ou ce qui est en jeu. Lorsque vous manquez de conflit, vous manquez d’histoire. C’est souvent le moment entre « avant » et « après ». Vous pouvez le signaler comme le moment où les choses changent.

3. Quel est le résultat ?

Décrivez le résultat du conflit. Qu’est-il arrivé à ce qui était en jeu ? Quelles mesures sont prises et quel est le résultat ?

4. À retenir : quelle est l’idée générale ?

Résumez ce que vous voulez que votre public sache, pense, ressente ou fasse différemment après l’histoire. Les plats à emporter donnent l’idée de l’histoire au public. Essayez d’écrire ceci sous la forme d’une phrase courte et concise. Un résumé succinct est plus facile à comprendre et à retenir pour le public.

Collez l’atterrissage

Combien de fois avez-vous assisté à une présentation ou à une histoire en vous demandant de quoi il s’agissait ? Je ne parle pas d’histoires si riches qu’elles vous laissent réfléchir longtemps après. Je fais référence à ce qui se passe chaque jour lors des réunions. Les informations sont partagées, mais vous vous grattez la tête et vous demandez : qu’est-ce que je suis censé faire avec ça ?

Ces moments ne sont pas de votre faute : le conteur n’a pas réussi à atterrir. C’est probablement parce qu’ils n’étaient même pas sûrs des plats à emporter. Ce manque de clarté s’est traduit par votre manque de compréhension en tant que public. Les plats à emporter sont l’étape que la plupart des gens sautent dans la narration, mais c’est précisément ce qui peut garantir que votre histoire résonne comme prévu.

Le contexte, le conflit et le résultat fournissent une structure de haut niveau à l’histoire. Les plats à emporter fournissent le « et alors » de l’histoire : ce que vous voulez que le public expérimente. Même si vous ne dites jamais ce qu’il faut retenir à voix haute, le simple fait de l’avoir à l’esprit vous aide à être plus déterminé dans le récit de l’histoire.

Ces quatre parties créent un squelette à partir duquel vous pouvez superposer de manière significative des détails, des sens et des émotions pour rendre votre histoire dynamique. Cela vous aidera à organiser vos pensées pour raconter l’histoire avec facilité et captiver votre public.

Karen Eber est l’auteur de L’histoire parfaite : comment Racontez des histoires qui informent, influencent et inspirent et est le PDG et le conteur en chef d’Eber Leadership Group. Elle est consultante internationale, keynote et Conférencier TED.