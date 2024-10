Comment utiliser la messagerie satellite et les services SOS sur votre iPhone ou Pixel

Alors que l’ouragan Milton est sur le point de devenir le deuxième ouragan majeur à frapper les États-Unis en moins d’un mois, les infrastructures du pays sont mises à rude épreuve. À la suite d’une catastrophe naturelle, lorsque l’électricité et le service de téléphonie mobile sont coupés, se connecter au 911 ainsi qu’à vos amis et à votre famille depuis votre smartphone via satellite peut être une véritable bouée de sauvetage.

Apple SOS d’urgence par satellite (sur les iPhone 14, 15 et 16) et Le SOS satellite de Google (sur les téléphones Pixel 9) peut vous connecter aux services d’urgence lorsque vous ne disposez pas de service cellulaire ou de Wi-Fi. Ces services ne nécessitent aucune configuration : il suffit de composer le 911 à partir d’un téléphone pris en charge pour joindre les services d’urgence par SMS via la communication par satellite.

Un nouveau Messages par satellite fonctionnalité sur les iPhones les plus récents lancés ce mois-ci avec iOS 18. (Il n’existe pas de fonctionnalité équivalente pour Google Pixel.) Ceci n’est pas conçu pour les urgences comme le service SOS, mais il peut vous connecter avec vos amis et votre famille en cas de besoin. Il est actuellement disponible sur les modèles d’iPhone 14 et plus récents exécutant iOS 18. Les personnes touchées par l’ouragan Hélène ont publié sur les réseaux sociaux pour partager comment ce service les a aidés à faire savoir qu’ils allaient bien après la catastrophe.

Vous devrez faire certaines choses avant de pouvoir utiliser la messagerie satellite de l’iPhone (voir ci-dessous), mais elle fonctionne avec iMessage ou SMS, à condition que vous soyez aux États-Unis ou au Canada, que votre carte SIM soit active et que votre opérateur la prenne en charge. . Le bord a confirmé qu’il fonctionne avec Verizon et AT&Tet nous avons contacté T-Mobile.

Les fonctionnalités SOS satellite Apple et Android fonctionnent sur iPhone 14 et versions ultérieures et Modèles Pixel 9respectivement, et ne nécessitent pas de support de l’opérateur.

Tous ces services par satellite sont accessibles à toute personne disposant du matériel pris en charge et sont actuellement gratuits. Ils nécessitent une vue dégagée sur le ciel ouvert pour travailler, vous devez donc être à l’extérieur, loin des arbres ou des grands bâtiments, et éviter la couverture nuageuse.

Ci-dessous, nous aborderons la messagerie d’urgence par satellite, puis expliquerons comment configurer le nouveau service de messagerie disponible dans iOS 18. Nous vous montrerons également comment partager votre position par satellite depuis votre iPhone.

Comment utiliser la messagerie SOS d’urgence sur un iPhone

Test du service Emergency SOS sur un iPhone. Photo de Victoria Song / The Verge

Tu peux contactez le 911 à l’aide d’un iPhone 14 ou version ultérieure sans service cellulaire ni Wi-Fi. Aucune configuration préalable n’est requise, mais, comme pour tous les services par satellite, vous aurez besoin d’une vue dégagée du ciel.

Composez d’abord le 911. Si l’appel échoue, appuyez sur Texte d’urgence par satellite pour envoyer un SMS aux services d’urgence. Vous pouvez également accéder à l’application Messages et envoyer un SMS au 911 ou SOS, puis appuyer sur Services d’urgence. Robinet Signaler une urgence et suivez les instructions à l’écran.

La conversation textuelle comprendra des informations telles que votre carte d’identité médicale et vos coordonnées d’urgence, votre emplacement, les réponses au questionnaire et la durée de vie restante de la batterie. Si vous avez configuré des contacts d’urgence dans l’application Santé, vous pouvez également choisir de partager automatiquement des informations avec eux.

Si vos contacts ne disposent pas d’iMessage sur un iPhone exécutant iOS 16.1 ou une version ultérieure, ils recevront une alerte SMS. S’ils le font, ils recevront une transcription de vos messages aux services d’urgence et une carte de votre emplacement.

Comment utiliser la messagerie Satellite SOS sur un Pixel 9

Appeler le 911 sur les appareils Google Pixel 9 (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold) peut utiliser connectivité par satellite lorsqu’il n’y a pas de service de téléphonie mobile ou de Wi-Fi. Voici comment procéder.

Assurez-vous que Google Messages est votre application de messagerie par défaut. Composez le 911 — si vous n’avez pas de service cellulaire et n’êtes pas connecté au Wi-Fi, vous verrez une option Satellite SOS. Robinet Satellite SOS > Utiliser Satellite SOS > Démarrer. Il vous sera ensuite demandé de remplir un questionnaire d’urgence. Une fois que vous avez terminé, vous aurez la possibilité d’avertir vos contacts d’urgence. Ensuite, une série d’invites à l’écran vous aideront à diriger votre téléphone vers le satellite. (Google ajoute que les temps de connexion et de réponse varient en fonction de « l’emplacement, des conditions du site et d’autres facteurs. ») Restez dehors, avec une vue dégagée sur le ciel, pendant que vous attendez qu’un fournisseur de services d’urgence réponde par SMS.

Comment configurer la messagerie satellite sur un iPhone

La nouvelle fonctionnalité de messagerie par satellite fonctionne sur les iPhones 14 ou plus récents exécutant iOS 18. Elle doit être activée avant que vous ne soyez hors service, alors configurez-la maintenant pour être sûr qu’elle est disponible lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez également faites une démonstration du service avant de quitter le réseau.

Mettre à niveau vers iOS 18. Assurez-vous qu’iMessage est activé ; aller à Paramètres > Applications > Messages > iMessage. Demandez à vos amis et à votre famille passer à iOS 18. La personne à qui vous envoyez un message doit être sur iOS 18 pour vous envoyer un iMessage. Sinon, ce sera par défaut SMS. Mettez à jour votre Groupe de partage familial et contact d’urgence. Une fois que vous avez envoyé un message par satellite, cette personne peut répondre, mais vous ne pouvez recevoir un message qu’avant d’en envoyer un d’une personne de votre groupe familial ou d’un contact d’urgence. Si votre destinataire ne dispose pas d’iOS 18, votre message sera envoyé sous forme de SMS. Pour vous assurer que cela fonctionnera, rendez-vous sur Paramètres > Applications > Messages et allumer Envoyer par message texte.

Comment utiliser la messagerie satellite sur un iPhone

Accédez à l’application Messages. Une invite satellite apparaîtra automatiquement s’il n’y a pas de service cellulaire ou Wi-Fi. Robinet Utiliser les messages par satellite. Suivez les instructions pour vous connecter à un satellite. Un point vert et une icône de satellite apparaîtront en haut de votre téléphone. Si votre connexion est faible, elle deviendra orange et une flèche indiquera la direction dans laquelle vous devez vous déplacer pour trouver un signal. Tapez votre message et appuyez sur envoyer. La transmission peut prendre quelques minutes. Toute personne à qui vous envoyez un message verra un statut l’informant que vous envoyez un message par satellite.

Comment partager votre position par satellite sur un iPhone

Tu peux partagez votre position par satellite à l’aide de l’application Find Mymais vous devez le configurer à l’avance et utiliser un iPhone 14 ou plus récent exécutant iOS 16.1 ou version ultérieure.