Apple a apporté des fonctionnalités de karaoké à Apple Music avec Apple Music Sing – apportant des fonctionnalités qui permettent à l’utilisateur de chanter ses chansons préférées avec des voix réglables et des paroles en temps réel dans l’application Music sur iPhone, iPad et Apple TV 4K.

Apple Music Sing offre plusieurs vues de paroles pour permettre aux utilisateurs de prendre l’initiative, d’effectuer des duos, de chanter des sauvegardes et plus encore dans un véritable style de karaoké, Apple Music publiant 50 listes de lecture associées dédiées “comprenant toutes les chansons épiques, duos, refrains et hymnes qui ont poussé les gens du monde entier à chanter » — entièrement optimisé pour l’expérience Apple Music Sing.

Comme son nom l’indique, les paroles en temps réel permettent aux auditeurs de chanter facilement leurs chansons préférées avec des paroles animées qui “dansent au rythme de la voix”. Pour ceux qui souhaitent chanter les voix de fond, les lignes vocales chantées simultanément peuvent s’animer indépendamment des voix principales pour faciliter le suivi des utilisateurs.

Comment utiliser la fonction karaoké Apple Music Sing sur iPhone

Ouvrez l’application Musique et commencez à jouer la chanson que vous souhaitez chanter

Appuyez sur le bouton Paroles dans la vue de lecture plein écran

Appuyez sur le bouton Sing à droite, au-dessus de la barre de défilement

Si vous ne voyez pas le bouton Sing (le micro et les étoiles) dans la vue Paroles, Apple Music Sing n’est pas disponible sur cette chanson particulière.

Apple Music Sing est disponible sur l’iPhone 11 et les modèles d’iPad avec la puce A13 et l’Apple TV 2022 4K et plus.

