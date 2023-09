Comment utiliser Google Messages comme WhatsApp

Pendant longtemps, iMessage a laissé ses homologues de messagerie Android dans la poussière. Même la solution de messagerie texte de Google – Google Messages – ne pouvait pas rivaliser avec la brillante implémentation d’Apple (bien que uniquement sur iPhone). Désormais, grâce à diverses nouvelles astuces, Google Messages a bien plus à offrir.

Bien entendu, les utilisateurs d’Android disposent déjà d’un large choix d’applications de messagerie, notamment WhatsApp et Telegram. Alors, qu’est-ce qui distingue Google Messages ? Peut-il affronter la concurrence dans l’espace Android, et même détrôner iMessage d’Apple en tant que meilleure application de SMS ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Google Messages et comment ça marche ?

Google Messages est la propre application de messagerie de Google pour Android et Wear OS. Il s’agit d’une application qui promet de consolider les SMS traditionnels avec les fonctionnalités RCS et de messagerie instantanée, et constitue essentiellement la réponse de Google à Apple iMessage.

Google Messages n’est pas nouveau : il est présent sur les téléphones Android depuis 2014, mais ces dernières années, il a gagné beaucoup plus de fonctionnalités. Et cela l’a aidé à rattraper la concurrence et à introduire quelques-unes de ses propres bizarreries. Ces dernières années, Google a adopté RCS (Rich Communication Services), qui permettait à l’application de transférer des messages plus longs, mais aussi des images et des vidéos de bien meilleure qualité.

De plus, Google a introduit le cryptage de bout en bout dans l’application et a permis aux utilisateurs de répondre aux messages dans les fils de discussion et d’y réagir avec des émojis et d’autres réactions – des fonctionnalités bien connues et appréciées dans d’autres applications de messagerie. Vous pouvez également démarrer des discussions de groupe et même ouvrir Messages pour le Web pour envoyer des SMS de manière transparente à partir d’autres appareils et vous attendre à toutes les autres fonctionnalités de discussion connues des autres applications.

Quels sont les avantages de Google Messages ?

Google Messages présente également de nombreux avantages par rapport à d’autres solutions. Tout d’abord, il est préinstallé sur votre téléphone Android, ce qui facilite sa récupération instantanée après la configuration de votre appareil. C’est également un endroit idéal pour avoir toutes vos conversations, car il affiche à la fois vos SMS et MMS, ainsi que la messagerie RCS basée sur le réseau.

Google Messages peut passer de manière transparente entre RCS et les SMS traditionnels. Si les fonctionnalités de chat sont activées, RCS est le paramètre par défaut, ce qui signifie que vous n’utiliserez pas l’allocation SMS dont vous disposez sur votre forfait mobile. Au lieu de cela, RCS ressemble davantage à WhatsApp et iMessage, utilisant le Wi-Fi ou les données mobiles pour envoyer des messages. Ce n’est qu’en cas d’échec que Google Messages recourt à la détection d’un SMS traditionnel.

Google Messages présente d’autres avantages. La première consiste à planifier des messages. Si vous souhaitez envoyer quelque chose plus tard, vous pouvez le préparer à l’avance et configurer son envoi à une date ultérieure. Vous pouvez également activer les « nudges » – de petits rappels sur l’envoi d’un SMS avec des souhaits d’anniversaire ou sur la réponse à un SMS que vous n’avez pas ouvert depuis un moment. Il existe également une option de transcription des messages vocaux, afin que vous puissiez voir ce qu’ils disent sans avoir à tous les écouter.

Mais la meilleure chose qu’offre Google Messages est l’écosystème Google lui-même. L’intégration avec les applications Google signifie que vous pouvez facilement ajouter un rappel de calendrier directement depuis l’application ou envoyer facilement des vidéos YouTube et Google Photos. C’est un moyen pratique de partager tout votre contenu lié à Google.

Comment utiliser les messages Google

Ci-dessous, nous montrerons toutes les options pertinentes dans Google Messages. Une fois activés, ils la transforment d’une application SMS ennuyeuse en une application de messagerie riche en fonctionnalités, digne de rivaliser avec iMessage.