Même si nous attendons désespérément le jour où nous pourrons revenir à la vieille normalité où nous pourrons sortir sans masque et désinfecter nos mains vingt fois, nous devons faire face à la réalité. Le coronavirus est là pour rester et ne va nulle part. Les masques sont une nécessité, et nous pourrions aussi bien nous adapter aux routines de masques comme nous le faisons pour les soins de la peau et notre style de vie. Le masque, comme les vêtements que nous portons, se salit et doit être lavé. Mais à quelle fréquence et avec quelle intensité doivent-ils être nettoyés?

Centres de contrôle des maladies (CDC) dit que la régularité du lavage dépend de la fréquence d’utilisation. Mais cela dépend aussi du type de masque que vous utilisez. Pour les masques jetables (qui ne sont pas respectueux de l’environnement ou aussi efficaces), cela ne fait aucun doute. Vous devez les jeter après une seule utilisation. Reste ensuite les masques en tissu et les N95 et N99.

Comme les masques sont en contact direct avec notre nez et notre bouche, il est extrêmement important de les garder exempts de germes. Il peut y avoir des particules virales incrustées dans le tissu qui peuvent pénétrer dans notre système respiratoire.

Le Dr Bela Sharma du Fortis Memorial Research Institute a déclaré Express indien les masques en tissu doivent être lavés après chaque utilisation. Elle a suggéré d’avoir deux masques pour faciliter les choses, afin que lorsque l’un est lavé ou séché, l’autre puisse être utilisé.

Si vous êtes impliqué dans des emplois autres que les soins de santé, vous pouvez laver à nouveau le N95 et l’utiliser. Mais si vous êtes dans les soins de santé (médecin, infirmière, personnel de nettoyage, infirmiers, etc.), le masque peut être réutilisé pendant environ cinq jours, après quoi il doit être jeté.

Quant aux utilisateurs réguliers, vous n’avez pas besoin de continuer à acheter un nouveau masque chaque semaine. Suivez simplement les bonnes pratiques d’hygiène pour éloigner les germes (et les odeurs). Bien que les sprays désinfectants puissent être utilisés pour des besoins urgents, rien ne vaut les virus et autres micro-organismes comme le savon. Des études ont montré que le savon est le plus efficace pour détruire le coronavirus.

Vous pouvez prendre un bol d’eau et l’immerger dans un liquide savonneux et l’essorer à la main. Le CDC vous recommande de le rincer soigneusement sous un robinet avec de l’eau courante. Assurez-vous de retirer tout le savon et le détergent du tissu.

Alternativement, vous pouvez le mettre dans la machine à laver avec d’autres vêtements. Selon le tissu du masque, utilisez les réglages de lavage appropriés sur la machine. L’agence recommande également de sécher votre masque à l’air libre dans la mesure du possible. N’utilisez pas de masques humides.

Vous pouvez relaver et réutiliser les masques en tissu pendant quelques mois. Mais comme ils sont sujets à des dommages, continuez à rechercher des signes de problème. Un signe est lorsque vous le tenez contre une source de lumière et que vous pouvez voir la lumière traverser de minuscules trous. Ensuite, il est temps de remplacer le masque.