Comment utiliser Emoji dans Windows

Ah, les émojis. Bien qu’ils soient arrivés pour la première fois sur les téléphones en 1997, ce n’est que lorsqu’ils ont été ajoutés à iOS en 2011 qu’ils ont vraiment commencé à décoller. Android a suivi deux ans plus tard, et le reste appartient à l’histoire.

Depuis, vous utilisez probablement les emoji, que ce soit pour rire d’une blague amusante, exprimer votre amour pour quelque chose ou simplement ajouter plus de sens à une conversation. Plus récemment, vous avez pu les utiliser pour réagir à des messages spécifiques et même à des e-mails – sur Outlook en tout cas.

Mais bien que votre utilisation d’emoji soit presque exclusive aux téléphones et aux tablettes, il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Windows 10 et Windows 11 vous permettent d’accéder aux emojis intégrés, même si toutes les applications ne les prennent pas en charge. Voici comment commencer.

Comment utiliser les emoji sous Windows

Nous utilisons Windows 11 pour les besoins de ce didacticiel. Cela semble légèrement différent sur Windows 10, mais la méthode est presque identique.

1. Ouvrez n’importe quelle application qui prend en charge les emojis Anyron Copeman / Fonderie Le Bloc-notes préinstallé (illustré ci-dessus), Sticky Notes et de nombreux sites dans Microsoft Edge (ou n’importe quel navigateur Web) le font. Essayez les étapes décrites dans cet article si vous n’êtes pas sûr. 2. Lancer le panneau emoji Anyron Copeman / Fonderie Cliquez n’importe où vous pouvez taper (et souhaitez ajouter un emoji), puis utilisez la touche Windows + point-virgule ou la touche Windows + point pour lancer le panneau emoji. Cliquez sur l’un des 12 que vous voyez pour les ajouter immédiatement. 3. Trouvez votre ou vos emojis Anyron Copeman / Fonderie Pour plus d’emojis, cliquez sur l’icône du visage souriant en haut du panneau. Vous serez alors présenté avec un écran comme ci-dessus, vous permettant de choisir une catégorie spécifique ou de rechercher quelque chose de spécifique. Cliquez simplement sur ceux que vous souhaitez ajouter.

Dans la catégorie des personnes, vous trouverez six tons de peau différents parmi lesquels choisir.

Anyron Copeman / Fonderie

Sous Windows 11, vous pouvez également ajouter des GIF à partir du même panneau. Cliquez simplement sur l’icône GIF plutôt que sur l’emoji, puis recherchez n’importe quoi sur le clavier Tenor GIF.

Anyron Copeman / Fonderie

Cependant, ceux-ci ne sont pas pris en charge dans autant d’endroits que les emojis et ne sont disponibles que via des applications tierces sur Windows 10.

Pour rendre les choses encore plus rapides, la plupart des applications transforment quelques raccourcis clavier en emojis spécifiques. Deux-points et crochet fermé pour un visage souriant, deux-points et crochet ouvert pour un visage triste et deux-points et P majuscule pour un visage avec la langue tirée sont les plus courants, mais il peut y en avoir plus sur les applications que vous utilisez.

