Le SOS d’urgence par satellite est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de se connecter directement à un satellite pour activer la messagerie avec les services d’urgence en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi, lorsqu’aucun autre moyen de communication n’est disponible.

Lorsque vous tentez de contacter les services d’urgence, si les utilisateurs se trouvent hors de portée de la couverture cellulaire et Wi-Fi, Emergency SOS via satellite essaie via satellite de partager des informations avec les premières réponses pour s’assurer qu’ils peuvent être secourus et localisés, même lorsqu’un utilisateur est dans des endroits éloignés.

Lorsque vous utilisez une connexion par satellite, l’expérience est différente de l’envoi ou de la réception d’un message via cellulaire. Dans des conditions idéales avec une vue directe sur le ciel et l’horizon, un message peut prendre 15 secondes à envoyer, et plus d’une minute à envoyer sous des arbres au feuillage léger ou moyen.

Comment utiliser Emergency SOS via satellite sur iPhone

Pour se connecter à un satellite, Apple indique que les utilisateurs doivent tenir leur téléphone naturellement dans leur main. Les utilisateurs n’ont pas besoin de lever le bras ou de tenir l’appareil, mais il ne doit pas être mis dans une poche ou un sac à dos.

Pour contacter les services d’urgence, essayez d’abord de les appeler normalement. Même si le réseau de l’opérateur cellulaire normal n’est pas disponible, les utilisateurs peuvent être en mesure de passer l’appel.

Si votre appel ne se connecte pas, les utilisateurs doivent envoyer un SMS aux services d’urgence par satellite en appuyant sur Texte d’urgence via satellite sur l’écran d’appel, ou accéder à l’application Messages pour envoyer un SMS au 911 ou SOS, puis appuyer sur Services d’urgence.

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur Signaler une urgence.

À l’aide de taps, les utilisateurs sont invités à répondre aux questions d’urgence pour décrire au mieux leur situation.

Les utilisateurs peuvent choisir d’informer leurs contacts d’urgence que vous avez contacté les services d’urgence, ainsi que votre emplacement et la nature de votre urgence

Pour vous connecter à un satellite, suivez les instructions à l’écran

Une fois connecté, continuez à suivre les instructions à l’écran pour rester connecté pendant que le message est envoyé aux premiers intervenants.

Une fois qu’un utilisateur est connecté, son iPhone entame une conversation par SMS avec les intervenants d’urgence en partageant des informations critiques telles que son identifiant médical et ses coordonnées d’urgence (s’il les a configurés), les réponses au questionnaire d’urgence, leur emplacement (y compris l’altitude) et le temps restant. la durée de vie de la batterie de leur iPhone.

