Comment utiliser Clean Energy Charging sur iPhone

La charge d’énergie propre est une fonctionnalité de l’iPhone qui tente de réduire l’empreinte carbone d’un utilisateur en chargeant de manière sélective lorsque de l’électricité à faible émission de carbone est disponible sur le réseau.

Lorsque Clean Energy Charging est activé et qu’un utilisateur connecte son iPhone à un chargeur, l’appareil obtient une prévision des émissions de carbone dans son réseau énergétique local et l’utilise pour charger l’iPhone de l’utilisateur pendant les périodes de production d’énergie plus propre.

Clean Energy Charging est disponible uniquement aux États-Unis et est activé par défaut lorsque les utilisateurs configurent leur iPhone ou après l’installation de nouvelles mises à jour logicielles iOS.

Comment activer ou désactiver la charge d’énergie propre sur iPhone

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Batterie

Sélectionnez l’option Santé et charge de la batterie

Appuyez sur le bouton Clean Energy Charging pour activer ou désactiver la fonction

La charge d’énergie propre fonctionne avec la charge de batterie optimisée pour apprendre les habitudes de charge d’un utilisateur. La charge d’énergie propre s’engage uniquement là où un utilisateur passe le plus de temps et recharge régulièrement son iPhone pendant de longues périodes, comme chez lui et sur son lieu de travail. La fonctionnalité ne s’active pas si les habitudes de charge des utilisateurs sont variables ou s’ils se trouvent dans un nouvel emplacement, par exemple lorsqu’ils voyagent. Pour cette raison et pour obtenir les prévisions d’émissions de carbone pour leur région, certains paramètres de localisation doivent être activés pour que la charge d’énergie propre s’active.

