Comment utiliser Beeper – Conseiller technique

Il existe désormais une multitude d’applications de messagerie parmi lesquelles choisir, et utiliser toutes ou même plusieurs d’entre elles en même temps peut être frustrant. Passer constamment d’une application à une autre et gérer les messages qu’elles contiennent au fil du temps peut tout simplement devenir fastidieux.

Grâce à la nouvelle application Beeper, vous pouvez désormais regrouper toutes vos discussions de plusieurs applications en un seul endroit, rappelant les jours de gloire de BlackBerry Hub.

Et oui, cela signifie que vous pouvez faire fonctionner iMessage sur un téléphone Android ou sur toute autre plate-forme. Tant que vous êtes connecté à iMessage sur un appareil, les messages seront transmis à tout autre appareil connecté à Beeper.

Mais comment ça marche exactement ? Voici notre guide complet.

Qu’est-ce que Beeper ?

Artur Tomala / Fonderie

Beeper est une application universelle pour envoyer et recevoir des messages en se connectant à 15 applications différentes, telles que Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram et même iMessage. Oui, vous pouvez obtenir iMessage sur Android ou Windows !

Beeper agit comme un pont et vous permet de collecter et de gérer toutes vos discussions en un seul endroit.

Beeper est disponible sur de nombreuses plates-formes, notamment macOS, Windows, iOS, Android, Linux et Chrome OS, et se synchronise simultanément sur tous vos appareils. Une application web est également prévue, mais n’est pas disponible au moment d’écrire ces lignes.

Comment configurer Beeper

Artur Tomala / Fonderie

Premièrement, Beeper fonctionne toujours en version bêta fermée. Cela signifie que pour utiliser l’application, vous devez vous inscrire sur une liste d’attente et attendre de recevoir une invitation. Deuxièmement, Beeper doit d’abord être installé et configuré sur un Mac ou un PC Windows pour ensuite être utilisé sur un smartphone (ou plusieurs).

Si vous avez reçu une invitation, téléchargez Beeper sur votre ordinateur et connectez-vous à l’application, puis saisissez les informations requises pour créer votre compte. Vous recevrez alors un code de récupération, qui sera utilisé pour récupérer votre compte si vous oubliez votre mot de passe et vous permettra de vous connecter sur d’autres appareils. Assurez-vous de le conserver dans un endroit sûr.

Artur Tomala / Fonderie

Vous pourrez alors sélectionner parmi une liste d’applications de messagerie celles que vous souhaitez utiliser avec Beeper. Sélectionnez simplement l’application en question, connectez-vous et autorisez le processus. Chacun a une manière légèrement différente de procéder, mais ils sont tous simples et directs.

Si tout se passe correctement, les messages provenant d’autres applications seront disponibles dans Beeper. Vous pouvez toujours ajouter de nouvelles connexions plus tard en cliquant sur l’icône « + » sur le côté gauche de l’application à côté des discussions.

La dernière étape consiste à installer une version mobile car Beeper fonctionne sur iOS et Android. L’application est disponible sur l’App Store et le Google Play Store. Téléchargez-le simplement et connectez-vous en utilisant l’e-mail attribué à votre compte. Il est recommandé de désactiver les notifications d’autres applications afin qu’elles ne dupliquent pas celles que Beeper enverra.

Comment utiliser Beeper

Artur Tomala / Fonderie

L’utilisation de Beeper en pratique est exactement la même que pour les autres applications de messagerie. Tous les chats d’autres applications sont affichés sur le côté gauche, et chacun a en plus une petite icône de celui d’où il provient. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le chat concerné et de commencer à discuter. Voilà, simple et intuitif. Plus besoin de passer d’une application de messagerie à l’autre.

Beeper dispose d’un moteur de recherche pour vous aider à trouver le bon chat ou un message spécifique. De plus, chaque discussion peut être marquée comme faible priorité, mise en signet ou archivée. Vous pouvez également utiliser l’option « Note », qui vous permet de créer un chat crypté auquel vous seul avez accès.

iMessage sur Beeper

Si vous en avez assez d’être exclu de la discussion de groupe, vous pouvez configurer iMessage à l’aide de Beeper même si vous ne possédez pas d’appareil Apple. Vous pouvez vous connecter à l’onglet iMessage dans Beeper à l’aide d’un compte iCloud et de votre identifiant Apple, vous en aurez donc besoin.

Les messages que vous envoyez depuis le client iMessage dans Beeper proviendront de votre adresse e-mail Apple ID plutôt que d’un numéro de téléphone, mais cela vous emmène dans le monde de la bulle bleue !

L’utilisation de Beeper est-elle gratuite ?

Artur Tomala / Fonderie

L’utilisation de Beeper est gratuite, bien qu’il soit actuellement en version bêta fermée et qu’une invitation soit requise avant de pouvoir l’utiliser. Un modèle d’abonnement sous la forme de Beeper Plus, qui offre aux abonnés des fonctionnalités supplémentaires, devrait arriver plus tard cette année.

Pour le moment, tous les utilisateurs invités n’ont pas besoin de payer pour Beeper et ont accès gratuitement à toutes les fonctionnalités supplémentaires de Beeper Plus, dans le cadre d’une version bêta fermée. Les fonctionnalités supplémentaires incluent une sauvegarde plus importante de l’historique des discussions, l’accès à des connexions réseau illimitées, et bien plus encore.

Beeper est-il sécurisé ?

Artur Tomala / Fonderie

Beeper sert de pont entre toutes vos applications de messagerie, ce qui n’est pas aussi sécurisé que l’utilisation directe de ces applications. Vous autorisez cette application à recevoir et à envoyer des messages via elle, à utiliser vos données utilisateur. Cela peut à son tour impliquer moins de sécurité, en particulier pour les applications qui utilisent un cryptage de bout en bout, comme WhatsApp.

Beeper déclare qu’il ne peut pas entrer en possession de vos messages et des fichiers que vous envoyez ou recevez, mais le risque que ceux-ci tombent en possession de tiers doit toujours être pris en compte. Surtout maintenant que l’application est toujours en version bêta fermée.