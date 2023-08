Comment utiliser Alexa sur Windows 11

Il y a quelques années à peine, les assistants vocaux ressemblaient à une mode, avec des fonctionnalités limitées et une fiabilité douteuse.

Cependant, ils sont depuis devenus un incontournable de la maison intelligente moderne, que vous utilisiez Siri, Google Assistant ou Alexa. Ils peuvent vous aider à simplifier votre vie quotidienne, répondre à des questions et lire une variété de différents types d’audio.

Mais avec Cortana sur Windows 11 qui n’existe plus, vous aurez besoin d’une alternative. Alexa est le choix évident, étant donné qu’il est officiellement pris en charge par Microsoft et fonctionne sur une gamme d’appareils. Voici comment démarrer avec Windows 11.

Comment obtenir Alexa sur Windows 11

L’application Alexa est disponible sur le Microsoft Store, ce qui la rend très facile à installer sur votre appareil Windows 11. Voici comment.

1. Obtenez l’application Alexa sur le Microsoft Store Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie L’application Alexa est disponible sur le Microsoft Store, mais elle peut ne pas apparaître lorsque vous ouvrez l’application Windows 11 et que vous la recherchez. Au lieu de cela, ouvrez la page Alexa sur le site Web de Microsoft et cliquez sur « Get in Store app ». Dans la fenêtre contextuelle Microsoft Store qui s’affiche, cliquez sur « Obtenir » pour commencer le téléchargement. 2. Dépasser les écrans d’introduction Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Après avoir ouvert l’application, vous verrez des écrans récapitulatifs qui montrent ce qu’Alexa peut faire. Cliquez sur les flèches gauche et droite pour les faire défiler, puis sur « Commencer » une fois que vous êtes prêt à continuer. Une fois connecté, l’application vous guidera tout au long du processus de configuration. La première fenêtre vous montre quelques possibilités qu’Alexa apporte. Vous pouvez faire défiler ces fonctionnalités, et une fois que vous êtes d’accord pour aller de l’avant, cliquez sur Commencer. 3. Connectez-vous avec votre compte Amazon Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Sur l’écran suivant, saisissez l’adresse e-mail/le numéro de téléphone et le mot de passe du compte Amazon que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur « Se connecter ». Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur « Créer un nouveau compte Amazon » et suivez les instructions. 4. Décidez si vous souhaitez une Alexa mains libres Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Après avoir accepté les termes et conditions, l’application vous demandera si vous souhaitez utiliser Alexa mains libres en prononçant le mot de réveil – comme vous vous en doutez, il s’agit simplement d’« Alexa ». Ceci est facultatif, mais vous pouvez l’activer en déplaçant la bascule « Wake Word » sur la position « On », puis en cliquant sur « Autoriser » pour autoriser l’application à utiliser votre microphone. Cependant, sachez que cela signifie qu’Alexa pourra accéder à votre micro tout le temps pendant que l’application est ouverte, ce qui pourrait entraîner une autonomie de la batterie inférieure à la normale. 5. Décidez si vous souhaitez lancer l’application au démarrage ou l’épingler à la barre des tâches Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Les deux options de l’écran suivant sont facultatives. Vous pouvez décider si vous souhaitez que l’application Alexa s’ouvre automatiquement chaque fois que vous vous connectez à votre ordinateur, ce qui lui permet d’écouter immédiatement le mot de réveil. C’est également à vous de décider si l’application doit être épinglée à la barre des tâches de Windows 11 pour un accès facile. 6. Découvrez ce qu’Alexa peut faire Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie La dernière étape de la configuration implique un aperçu de ce qu’Alexa peut faire. Dans la fenêtre contextuelle comme vous le voyez ci-dessus, cliquez sur « Commencer » pour commencer. 7. Essayez de poser des questions à Alexa Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Tout d’abord, vous serez guidé à travers quelques questions que vous pouvez poser à Alexa, des anecdotes aux traductions clés. Cliquez sur suivant pour continuer. 8. Essayez de créer une liste Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Ensuite, Alexa vous demandera de lui demander d’ajouter des bananes à votre liste de courses. Cliquez à nouveau sur « Suivant » une fois que vous avez terminé. 9. Essayez de lire les actualités Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Vous serez également invité à demander à Alexa de lire les actualités. Cliquez sur « Suivant » une fois de plus pour terminer la configuration. dix. Activer le mode Alexa Show Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Enfin, l’application vous demandera si vous souhaitez activer le mode d’affichage, ce qui peut transformer votre ordinateur en un appareil de style Echo Show. Cliquez sur « Suivant », puis décidez si vous souhaitez que la bascule « Démarrer automatiquement le mode Afficher lorsque votre PC est inactif » reste activée. Enfin, cliquez sur « Activer le mode Afficher » pour l’essayer.

Pourquoi pouvez-vous utiliser Alexa sur Windows 11 ?

Les options mises en évidence ci-dessus ne représentent qu’une petite fraction des choses qu’Alexa peut faire. Voici quelques autres options :

Gérer la musique

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

L’une des premières et des plus utiles fonctionnalités est la possibilité de jouer votre musique préférée sans avoir besoin d’ouvrir une autre application. L’application Alexa peut facilement gérer vos stations de radio préférées, vos livres audio et votre musique, le tout au même endroit.

Mais alors que les haut-parleurs intelligents Echo prennent en charge une gamme de services de diffusion de musique, l’application elle-même est limitée à Amazon Music et Audible. Si vous utilisez Spotify, Apple Music ou un autre service de livre audio, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas.

Gérez votre maison intelligente

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Les appareils électroménagers intelligents deviennent beaucoup plus abordables et répandus. Ils sont parfaits pour rationaliser certains des éléments les plus ennuyeux de la vie quotidienne – de l’allumage des lumières et du chauffage central à l’aspiration et même à la préparation du café.

Les connecter à Alexa signifie qu’ils peuvent tous être déclenchés via de simples commandes vocales, tandis que vous pouvez tout contrôler directement depuis l’application Windows 11. Cependant, vous devrez utiliser l’application mobile pour ajouter un nouvel appareil domestique intelligent.

Connectez tous vos appareils avec l’onglet Communiquer

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Une autre fonctionnalité importante d’Alexa est l’onglet Communiquer.

C’est là que vous pouvez configurer les communications entre tous vos appareils compatibles Alexa, ainsi que choisir si vous voulez qu’ils puissent accéder aux notifications de votre PC et vice-versa. C’est également l’endroit pour configurer vos appels vidéo et vos appels réguliers, qui peuvent tous être gérés par votre assistant vocal.

Pour configurer l’onglet Communiquer, vous devez d’abord vous connecter à votre application mobile Alexa. Pour ce faire, téléchargez-le simplement depuis l’App Store d’Apple ou le Google Play Store et connectez-vous, puis tout sera synchronisé entre les deux appareils.

Créer et gérer des listes

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Alexa vous permet de créer et de gérer diverses listes sur l’application Windows 11, à la fois manuellement et à l’aide de commandes vocales.

Dans l’onglet des listes, vous pouvez toutes les créer, les afficher et les gérer. Pour ajouter quelque chose en utilisant votre voix, dites simplement « Alexa, ajoutez X à la liste Y ».

Définir des rappels

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Parfois, vous avez juste besoin de quelqu’un – ou de quelque chose – pour vous rappeler une date ou un événement important. Heureusement, Alexa peut faire exactement cela.

Dites simplement à votre assistant de vous rappeler un événement important, puis précisez quand et sur quel appareil vous souhaitez qu’il soit livré.

Définir des alarmes

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

L’application Windows 11 n’est probablement pas le premier appareil vers lequel vous vous tournerez pour vous réveiller, mais c’est un moyen utile de vous rappeler de faire quelque chose de spécifique, comme quitter la maison.

Autres caractéristiques

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Pour plus de fonctionnalités Alexa, cliquez sur la section « Choses à essayer » sur le côté gauche de l’application. Cela comprend une variété de sections, présentant presque tout ce qu’Alexa peut faire.

