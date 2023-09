Comment utiliser 500 millions de dollars pour sauver l’information locale ? Voici une idée

Dire à des personnes généreuses comment donner leur argent peut être un peu présomptueux.

Je proposerai donc plutôt aux organisations philanthropiques de donner plus de 500 millions de dollars pour aider à sauver l’écosystème de l’information locale américain.

Les 22 fondations nationales ont annoncé une alliance appelée Press Forward le 7 septembre. Elles visent à soutenir les rédactions locales de confiance, à stimuler l’innovation, à améliorer les performances et à encourager davantage de soutien aux agences de presse locales essentielles à la démocratie.

Ma suggestion : envisagez d’acheter une ou plusieurs grandes chaînes de journaux du pays.

Ensuite, séparez-les et remettez les journaux à la propriété locale. Il peut s’agir d’investisseurs à but lucratif, de coopératives, d’organisations à but non lucratif ou d’autres groupes locaux engagés dans le journalisme de service public.

Ce serait un moyen relativement rapide et efficace de reconstruire le système de presse local indépendant, en particulier au-delà des grandes villes qui disposent encore d’options d’information décentes.

Cela commencerait à annuler des décennies de consolidation par les types de Wall Street qui affaiblissaient l’information locale avant même qu’Internet ne perturbe le secteur.

Gannett, le plus grand éditeur d’informations locales avec des journaux et des sites d’informations numériques dans 43 États, avait une capitalisation boursière de 410 millions de dollars mercredi.

Lee Enterprises, le deuxième plus grand éditeur de nouvelles locales coté en bourse, avait une capitalisation boursière de 71,2 millions de dollars. La chaîne basée dans l’Iowa dessert 77 communautés dans 26 États.

Je simplifie beaucoup cela à l’extrême.

Mais cela vaut la peine de se demander si l’objectif principal est de sauvegarder et d’améliorer la couverture médiatique locale, essentielle à l’engagement civique et à la santé des communautés.

Il s’agit d’une situation urgente. Les journaux ferment au rythme de deux par semaine, la méfiance civique grandit et le vide se remplit de toutes sortes de manipulations, de spams et de propagande.

Renverser ces améliorations serait plus rapide et plus efficace que d’essayer de construire un tout nouvel écosystème d’informations locales, pièce par pièce. Ce serait entrepreneurial et galvanisant pour les communautés locales. Cela simplifierait également la tâche des bailleurs de fonds régionaux souhaitant contribuer à résoudre le problème des informations locales.

Mais comme je l’ai dit, c’est aux fondations et à ceux qui soutiennent Appuyez sur l’avant de décider comment ils veulent aider et où ils voient le plus grand besoin.

Dans son annonce, le groupe a déclaré que son premier objectif était de « renforcer les rédactions locales qui ont la confiance des communautés locales ».

Il souhaite également « développer l’infrastructure nécessaire pour soutenir un secteur de l’information locale indépendant et florissant », réduire les inégalités dans la couverture et la pratique du journalisme et faire progresser les politiques publiques qui élargissent l’accès à l’information locale et à l’information civique.

Les bénéficiaires pourraient inclure des salles de rédaction existantes à but lucratif et à but non lucratif, des startups créant des organes ou des services d’information, des organisations de journalisme et d’éducation et le groupe croissant d’organisations à but non lucratif travaillant sur le problème du journalisme.

Tout cela est génial. Cela serait également complété par une mesure importante et audacieuse visant à redonner la propriété locale aux rédactions encore fiables.

Commencez peut-être par Lee Enterprises et voyez s’il est possible de trouver des investisseurs locaux et des organisations communautaires pour exploiter ou soutenir ses quotidiens.

Je ne suggère pas aux bienfaiteurs de renflouer les vieilles entreprises en faillite. Il s’agit en fait d’entreprises en plein essor, avec des opérations numériques en croissance rapide, mais entravées par des obligations envers les investisseurs et les financiers.

Considérez cela comme une accélération et une amélioration de la modernisation en cours dans l’ensemble de l’industrie.

Tous les grands journaux diffusent désormais des informations sous forme numérique et imprimée. Beaucoup ont un public large et croissant de jeunes lecteurs.

Le rapport annuel de Gannett indique que la moitié des millennials en ligne aux États-Unis, âgés de 27 à 42 ans, ont accédé à son contenu d’actualité chaque mois en 2022.

Malgré d’importantes réductions de coûts, les chaînes continuent de produire un journalisme civique d’une grande valeur pour les communautés et le pays.

Austin American-Statesman de Gannett a été finaliste du prix Pulitzer cette année pour sa couverture révélatrice de la fusillade à l’école d’Uvalde. Son Milwaukee Journal-Sentinel était finaliste en 2022 pour une série dénonçant une épidémie d’incendies électriques qui touchait particulièrement les locataires noirs.

Mais les chaînes ont des priorités différentes, notamment satisfaire Wall Street chaque trimestre et rémunérer généreusement leurs dirigeants. Ils ont séduit les investisseurs en canalisant leurs revenus vers la création de réseaux publicitaires nationaux plutôt que de solides salles de rédaction locales.

Un modèle pourrait être The Philadelphia Inquirer. Le quotidien à but lucratif appartient désormais à une organisation à but non lucratif, le Lenfest Institute for Journalism, qui donne la priorité au service public.

Tout en soutenant un journal qui constitue le fondement de l’information locale dans sa région, Lenfest finance simultanément de nouvelles façons de couvrir l’actualité et de servir les communautés. Il soutient les startups et les programmes d’information visant à améliorer la portée, la durabilité et la diversité du journalisme.

Un engagement à restaurer la gestion locale des journaux dans une majorité d’États contribuerait également à convaincre le Congrès d’adopter deux projets de loi prometteurs sur le journalisme local.

L’une d’entre elles accorderait des crédits d’impôt temporaires aux médias permettant d’économiser ou de créer des emplois dans les rédactions. L’autre permettrait aux petits et grands médias de négocier collectivement des accords de contenu avec Google et Meta, qui sont désormais des distributeurs dominants de contenu d’information et de publicité numérique.

Indépendamment de ce que fait Press Forward, ces politiques contribueraient à relancer le volant commercial des journaux locaux. Ils permettraient également aux intendants locaux d’intensifier leurs efforts et d’acquérir des journaux issus des chaînes, que les fondations y contribuent ou non.

L’effusion de soutien caritatif aux informations locales sera transformatrice, quelle que soit la destination de l’argent. Mais il est encore difficile de résister à l’envie de proposer des suggestions et d’imaginer ce que l’on ferait avec les 500 millions de dollars de quelqu’un d’autre.