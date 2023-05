Comment UnitedHealth Group est devenu plus grand que les plus grandes banques du pays

UnitedHealth Group a le prix par action le plus élevé de toutes les entreprises sur le Dow Jones Industrial Average et c’est le dixième titre le plus pondéré du S&P 500.

En fait, non seulement UnitedHealth est le plus grand conglomérat de soins de santé aux États-Unis en termes de capitalisation boursière et de revenus, mais il est encore plus grand que JPMorgan Chase, la plus grande banque du pays.

Et c’est un chouchou de Wall Street, avec des experts optimistes quant à l’avenir de l’entreprise : 22 analystes sur 25 la qualifient actuellement d’achat.

« Si je devais choisir une action, une seule action à acheter, j’achèterais United[Health] », a déclaré Ana Gupte, directrice chez AG Health Advisors.

UnitedHealth « a eu une performance boursière supérieure à tout le monde pour deux raisons », a déclaré Lance Wilkes, directeur général et analyste de recherche principal chez Bernstein Research. « L’un serait la vision stratégique et l’autre la gestion stratégique du capital. »

UnitedHealth a augmenté son chiffre d’affaires annuel depuis 2012 de plus de 100 milliards de dollars, après ajustement en fonction de l’inflation. Elle y est parvenue en s’engageant dans une stratégie d’acquisition unique. Cela a commencé avec des transactions plus petites qui se sont développées tandis que de nombreux concurrents de UnitedHealth tels qu’Aetna et Humana ou Anthem et Cigna ont tenté de négocier des transactions beaucoup plus importantes, pour être arrêtés par les régulateurs.

À l’inverse, UnitedHealth s’est penché sur une stratégie d’intégration verticale, en rachetant de plus petites entreprises et en les intégrant à son activité de soins de santé en pleine croissance.

La taille de UnitedHealth la rend « relativement immunisée contre les cycles économiques » en raison de la grande diversité de l’entreprise, a déclaré Gupte. « Cela le rend très attractif du point de vue du cycle économique et du point de vue de l’environnement macro. »

Jusqu’à récemment, sa stratégie d’acquisition lui permettait de se développer sans être trop surveillée par les régulateurs. Mais en janvier 2021, UnitedHealth et Change Healthcare ont annoncé un accord entièrement en espèces de près de 8 milliards de dollars qui a été contesté par le ministère de la Justice en raison de préoccupations antitrust.

Les entreprises du secteur de la santé « deviennent de plus en plus [like] services publics », a déclaré Wilkes. « Par conséquent, je pense qu’ils vont avoir de très grandes parts de marché parce que … vous ne voudriez pas de services redondants via le système. »

« Je pense qu’à ce stade, nous considérerions UnitedHealth Group comme … une infrastructure de santé de base à ce stade en Amérique », a déclaré Matt Stoller, directeur de recherche au American Economic Liberties Project et auteur de « Goliath : la guerre de cent ans entre le pouvoir monopolistique et la démocratie. » « C’est trop gros pour être géré. »

« UnitedHealth Group s’est engagé à améliorer le système de santé pour tous, à faire progresser la pratique fondée sur des preuves et à aligner les incitations dans l’ensemble du système pour garantir que les gens reçoivent les bons soins au bon moment et au bon endroit », a déclaré UnitedHealth Group à CNBC.

« Parce que nous servons les gens dans tous les aspects du système de santé, nous avons une capacité unique à identifier les opportunités pour mieux intégrer les soins et les avantages, développer des solutions et les déployer à grande échelle pour améliorer l’accès, réduire les coûts et améliorer l’expérience des patients et des prestataires. , » Ça disait.

